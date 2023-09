Test de la Segway Ninebot E2E : une trottinette électrique pas chère « premium » ?

Segway a enrichi son portefeuille d’une nouvelle trottinette électrique pour les plus économes : le modèle E2E. À un prix inférieur à 400 euros, il constitue un excellent moyen de se familiariser avec l’intermodalité.

Au début de l’année 2023, plus précisément en février, Segway a dévoilé une armada pour enrichir son catalogue de trottinettes électriques. La marque a présenté la C2 Series, F2 Series, Max G2 et E2 Series. Et tandis que Xiaomi pour sa part révèle les détails de sa prochaine trottinette électrique, l’Electric Scooter 4 Go, Segway tente de riposter. La marque mise pour cela sur l’E2E,un modèle de la série E2. Zoom sur ce que cette trottinette électrique a à offrir.

Caractéristiques techniques Prix : 329,99 €

Poids : 14.2kg

Puissance Moteur : 250W

Taille des roues : 8 pouces

Vitesse maximale : 20Km/h

Autonomie : 25 km

Poids maximum : 80 kg

Ninebot E2E : la trottinette électrique pour la mobilité quotidienne

Dans son ensemble, la Ninebot E2 est une trottinette électrique pas chère et pratique. Sa version E2E affiche une vitesse de pointe de 25 km/h, répondant aux normes européennes. Alimentée par une motorisation de 250 W, cette trottinette peut monter des pentes allant jusqu’à 12 % sans difficulté, d’après le fabricant.

Lors de notre test, la Ninebot E2E a parcouru une distance de 25 km. À cet effet, l’E2E vise en premier lieu les utilisateurs en quête d’une alternative à la mobilité locale pour leurs déplacements quotidiens. En tout, elle propose trois modes de conduite : Standard, Sport et Walk.

D’ailleurs, les deux caractéristiques spécifiques de la batterie permettent de confirmer la robustesse de cette trottinette. En effet, celle-ci bénéficie d’un indice de protection IPX6 pour la protéger des dégâts des eaux et elle est équipée de la protection Smart Battery Management de Segway. Cette dernière la protège contre les courts-circuits, les surintensités, les surcharges, les décharges excessives, les surtensions et la mise en veille automatique en cas de tension trop basse.

La E2E a un double système de freinage composé d’un frein électronique et à tambour. D’ailleurs, cette configuration donne au scooter électrique Ninebot E2 une distance de freinage de 5 m à partir de sa vitesse maximale de 20 km

Ninebot E2E : test de qualité de conduite

La conduite de la Ninebot E2E se révèle plutôt agréable durant notre test. En effet, cette trottinette se montre agile et facile à manier. Son guidon n’est pas trop bas. Quant au deck, il a une surface décente de 46,9 x 14,7 cm, de sorte que vous ne vous sentirez pas trop à l’étroit, quelle que soit la taille de vos pieds.

Par ailleurs, cette plateforme est recouverte d’un tapis en caoutchouc adhérent facilitant le nettoyage par rapport au ruban adhésif. La plateforme se trouve à 20 cm au-dessus du sol.

Plus encore, cette trottinette électrique repose sur des pneus creux de 8 pouces par 2,0 pouces. Ces pneus augmentent la capacité d’absorption des chocs tout en ne nécessitant pas d’entretien. On sent clairement la différence par rapport à des pneus pleins ordinaires qui ont une conduite beaucoup trop rugueuse. Attention toutefois, les petites roues et les pneus non gonflables signifient que la conduite peut être un peu délicate dans de mauvaises conditions, mais ce n’est pas rare à ce prix.

Grand écran

Habituellement, les trottinettes électriques pas cher se contentent d’un simple jeu de barres sur l’habitacle, mais pas la trottinette E2. Non seulement elle a un écran central en couleur, lisible en plein soleil en raison de son angle d’inclinaison de 25°. Cet écran affiche clairement l’état de la batterie et la vitesse, tandis que le mode de conduite, l’état de vol et l’état de verrouillage/déverrouillage sont plus discrets.

L’intégration Bluetooth permet également à la E2 de se connecter à l’application Segway Ninebot. Ainsi, les utilisateurs peuvent personnaliser et gérer leurs trajets en profitant de certaines fonctions. Notamment, le résumé du statut de conduite, la mise à jour du micrologiciel, le verrouillage et le déverrouillage de l’E2, la personnalisation des mesures et des paramètres.

Lumières

Pour augmenter le confort de conduite, la Segway E2E a été dotée d’un phare avant de 2,1 W. Son faisceau s’étend jusqu’à 13,5 mètres, comme l’indique le fabricant. Il améliore également la visibilité de la trottinette, en particulier pour les conducteurs de voitures.

Le grand feu-stop arrière s’allume lorsque le phare est en marche et clignote lors du freinage, que le phare soit allumé ou non. Un réflecteur certifié E-Mark est également inclus, à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, afin d’assurer une visibilité optimale sur la route.

Qualité de fabrication

C’est dans la conception que les Segway E2 et E2 sont les plus excellents. En effet, la E2E laisse une première impression forte avec un style élégant et lisse. Cette trottinette est certainement l’une des plus belles trottinettes économiques sur le marché, se démarquant dans une mer de clones de Xiaomi M365 à l’aspect générique.

Son guidon étant assez large pour offrir un contrôle efficace de l’Escooter, il ne nuit pas à la taille et à la portabilité de l’e-scooter. Par ailleurs, les poignées du guidon, larges et texturées, épousent la forme simple et épurée de l’habitacle. La Ninebot E2E est équipée de garde-boue avant et arrière qui sont bien grands et empêchent les projections d’eau d’atteindre le conducteur.

Pesant 14,2 kg, cette trottinette électrique ne devrait avoir aucun problème à se glisser dans le coffre d’une voiture. En fait, vous pourriez probablement en loger quelques-uns dans le coffre d’une berline normale. Elle se plie et se déplie rapidement et se verrouille en place, ce qui le rend facile à transporter par la canne. De plus, la tige de verrouillage est équipée d’un double loquet de sécurité. De ce fait, même si, pour une raison quelconque, la languette située sur le côté du loquet glisse et que le loquet commence à s’ouvrir, il se réenclenchera avant que le scooter ne puisse se plier complètement.

Segway Ninebot E2E : verdict de notre test

Pour un e-scooter vendu à seulement 330 euros, la E2E place la barre très haute en termes de rapport qualité/prix. Elle dépasse les attentes avec ses remarquables qualités de construction Segway, son confort de conduite surprenant, une bonne autonomie pour le poids de la trottinette.

La E2E, très abordable, possède l’un des meilleurs affichages centraux dans la catégorie des e-scooters de moins de 400 euros. Il est grand, coloré et lisible, ce qui n’est pas si fréquent dans la catégorie des scooters abordables. L’ensemble de l’éclairage surprend également, tout comme l’indice de protection IP, qui est un luxe même pour les e-scooters les plus chers.

La E2 est une trottinette électrique élégante, moderne et légère à un excellent prix. Elle se situe dans un concurrent sérieux dans la catégorie des trotinettes d’entrée de gamme. Tous ceux qui ont besoin d’une trottinette fiable pour se rendre à l’école ou au travail et qui ont un budget serré ou qui veulent essayer une trottinette de haute qualité sans un engagement financier énorme devraient l’envisager.

Conception de haute qualité

Une gamme solide pour le prix.

La montée des côtes est médiocre

Conduite - 9 Fonctionnalités - 8.8 Autonomie - 9.2 Rapport Qualité / Prix - 9.5 9.1 Conduite : une trottinette agile et facile à manier. Fonctionnalités : Riche en équipements. Autonomie : Satisfaisante pour un modèle pas cher. Rapport Qualité / Prix : Pas chère.