Bon plan : cette trottinette électrique urbaine écrase son prix

À l’occasion des soldes d’hiver, profitez du bon plan sur la trottinette électrique WISPEED T850I1. Elle passe de 369 € à seulement 329 €, soit une réduction immédiate de -40 €. Grâce à ce bon plan, facilitez vos déplacements quotidiens en roulant à 25 km/h à bord d’un véhicule facile à transporter en ville.

Les trottinettes électriques comptent parmi les moyens de déplacement les plus commodes actuellement. Alliant le confort d’une trottinette à la rapidité d’un moteur électrique, elles facilitent la circulation en ville. Decathlon continue son bon plan en proposant la trottinette électrique WISPEED T850I à un prix attractif : seulement 329 €. Alors, profitez de cette offre promotionnelle pour rendre vos petits déplacements quotidiens moins pénibles.

Bon plan, une trottinette électrique adaptée aux petits budgets

Pour son prix, la Wispeed T850 permet de se familiariser avec une trottinette avant d’opter pour le modèle de vos rêves. Au niveau du design, ce modèle adopte un style assez conventionnel avec sa potence fine et ses câbles apparents de couleur rouge. Son cadre en aluminium lui confère robustesse et légèreté.

Cette trottinette électrique convient aux utilisateurs de moins de 1,80 mètre. Le trotteur mesurant plus grand sera moins à l’aise. Par contre, les plus petits d’entre nous le trouveront plus confortable. Son deck mesurant 17 cm x 48 cm peut accueillir sans problème les deux pieds de l’utilisateur. Cette plateforme a été recouverte de caoutchouc strié offrant une bonne adhérence. Par ailleurs, les garde-boue des deux roues sont assez larges pour prévenir les éclaboussures d’eau par temps pluvieux.

Pour plier la Wispeed T855, il suffit de suivre deux étapes très simples. D’abord, tirez sur le petit dispositif de verrouillage latéral, et ensuite sur le levier central qui permet à la potence de s’incliner vers le pont. La potence peut ensuite être fixée au garde-boue arrière par un crochet qui se trouve sous le guidon. Une fois la trottinette déployée, ce crochet sert de support à un sac.

Une trottinette électrique très complète

La Wiseed T850 bénéficie d’un frein à disque vous permettant de ralentir efficacement et rapidement. Côté éclairage, cette trottinette électrique intègre un voyant LED qui assure une visibilité jusqu’à 5 mètres de distance devant vous, ainsi qu’un feu arrière pour se faire repérer.

Enfin, un point positif de notre avis sur la Wispeed T850, c’est son joli écran situé au milieu du guidon. Il vous permet de suivre les informations principales de votre conduite et se montre bien lisible, même pendant que vous roulez.

Un autre avantage de cette trottinette est son écran disposé au centre du guidon. Celui-ci offre la possibilité de consulter les informations de la randonnée. Il est facile à lire, même en conduisant. À noter que le Wispeed T850 est certifié IPX4. Autrement dit, il résiste aux projections d’eau une trottinette électrique à petit prix aux performances honnêtes

La T850 intègre un moteur puissant de 300 W qui atteint 500 W en pic. Bien que ce modèle éprouve des difficultés à monter les pentes escarpées, il reste dans la lignée des modèles plus performants.

La trottinette franchit les 25 km/h facilement, ce qui se révèle pratique. Ses pneus tubulaires de 8,5 pouces assurent une accroche décente, bien qu’ils sont instables sur le sol mouillé. Sur sol mouillé, ils sont un peu instables. Par ailleurs, ils amortissent bien les chocs et pallient l’absence des suspensions

Le T855 comprend un contrôle de vitesse. Il faut juste appuyer durant 10 secondes sur la molette de l’accélérateur à une vitesse constante et retirer ensuite les doigts. Ludique, son poids léger permet de pencher, de slalomer et de tourner, sans effort.

Autonomie

Wispeed annonce une autonomie de 30 km. Or sur une piste montante, elle n’atteint que 11,8 km contre 19,25 km sur voie normale. Ces données, obtenues avec une charge de 100 kg, se révèlent tout de même très correctes. Avec un utilisateur de 70 kg par exemple, cette autonomie atteint facilement 20 km sur une piste normale. Si la batterie décharge complètement, il faut compter 5 h 10 min pour une recharge complète.

Bon plan Decathlon : la trottinette électrique T850 à moins de 370 €

Écologique, économique, commode et fonctionnelle, la trottinette électrique de Decathlon représente un mode de transport à part entière. Parfait pour se rendre en ville, elle permet de se libérer des bouchons, de la pénurie de stationnements, de la hausse constante du coût du carburant… Alors qu’est-ce qui vous retient d’acheter ce bijou de technologie ? Profitez de ce bon plan pour vous offrir un scooter électrique pour seulement 369 €.