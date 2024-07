[PRIME DAY] – L’écran Corsair XENEON 27QHD240 est vendu avec 100 euros de remise

Plongez dans une nouvelle ère du gaming avec le moniteur Corsair XENEON 27QHD240. Cet écran OLED de 27 pouces repousse les limites de l'immersion visuelle. Il offre une qualité d'image époustouflante et des performances inégalées pour les joueurs les plus exigeants.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir le moniteur Corsair XENEON 27QHD240 à un prix imbattable ! Profitez d‘une réduction spectaculaire de 12%, cet écran ne coûte désormais que 807,49 euros alors que son prix de vente est censé être de 919,99 euros. Obtenez donc un avantage significatif de 100 euros! Intéressant n'est-ce pas ?

Ne laissez pas les contraintes financières vous empêcher d'avoir l'écran que vous méritez. Optez pour le plan de paiement en quatre fois et répartissez le coût du Corsair XENEON 27QHD240 pour alléger votre budget sans retarder votre satisfaction. De plus, la politique de retour de 30 jours vous offre la possibilité d'essayer ce moniteur en toute tranquillité.

Focus sur le Corsair XENEON 27QHD240

Ce moniteur intègre la technologie OLED premium de LG Display et délivre une qualité d'image incomparable. Avec sa résolution QHD de 2560 x 1440 pixels et sa gamme chromatique DCI-P3 de 98,5%, chaque détail prend vie avec une clarté et une précision stupéfiantes. Les noirs profonds et les contrastes saisissants vous plongent au cœur de l'action comme jamais auparavant.

Des performances de pointe pour les gamers

Avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz et un temps de réponse GtG de 0,03 ms, le moniteur XENEON 27QHD240 offre une fluidité et une réactivité exceptionnelles. La technologie d'annulation du flou de mouvement garantit une netteté parfaite même dans les scènes d'action les plus intenses.

De plus, ce moniteur est certifié AMD FreeSync Premium. De ce fait, il assure des images fluides sans déchirures ni saccades.

HDR époustouflant et design élégant

Profitez d'une expérience HDR impressionnante grâce à une luminosité qui atteint jusqu'à 1 000 nits. Les pixels OLED auto-éclairés créent des contrastes saisissants. Le design ultraplat aux bords ultrafins s'intègre parfaitement à votre setup et allie esthétique et performance.

Connectivité polyvalente et confort visuel

Le XENEON 27QHD240 propose une connectivité complète avec des ports DisplayPort, HDMI et USB-C. Les technologies Eye Care et Flicker-Free réduisent la fatigue oculaire et vous assurent un confort visuel optimal pour vos longues sessions de jeu.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.