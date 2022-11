Top des pires scènes de sexe de l’histoire du cinéma

Si la plupart des scènes de sexe dans les films sont glamour, il y en a certaines qui sont un peu trop gênantes . Découvrez les 7 scénarios les plus horribles qui se sont déroulés à l’écran.

Dans le monde réel comme dans le monde fictif, le sexe est capable de faire naître certaines émotions chez les spectateurs. Les réalisateurs choisissent les scènes qui se démarquent des autres, mais certaines d’entre elles nous mettent vraiment mal à l’aise… De la plus comique à la plus absurde, en passant par la plus déprimante, voici les scènes de sexe les plus embarrassantes répertoriées pour votre (dé)plaisir.

Splice (2009)

Elle a les jambes d’une chèvre, une queue pointue et pas de cheveux. Elle est aussi un hybride homme-bête (Delphine Chaneac) qui cherche à tester sa sexualité sur l’homme. Dans le rôle de Clive, Adrien Brody semble avoir un faible pour les filles aux longues jambes. Cette passion suffit à le convaincre de faire l’amour dans une grange avec une créature de laboratoire devenue pseudo-belle-fille. C’est l’une des scènes sexe le plus embarrassantes, étant donné qu’elle est un peu comme sa fille et qu’elle est aussi un animal. Cette séquence est un mélange terrifiant d’inceste et de bestialité.

Demolition Man (1993)

Le sexe dans le futur est plutôt boiteux dans ce film d’action dystopique. Le « contact physique » étant interdit en 2032, il faut utiliser des « casques VR » pour faire l’amour, comme dans le monde du VR porn. Grimaçant comme s’il essayait de résoudre une équation mathématique difficile, Stallone livre une performance terriblement maladroite malgré ses débuts dans un film pour adultes. Entre la musique de croisière et ses grognements étranges, cette séquence compte parmi les pires scènes de sexe du monde du cinéma.

40 ans, toujours puceau (2005)

Andy (Steve Carell) est, comme le dit le titre, un puceau de 40 ans. Tout au long du film, il semble être de plus en plus pressé de perdre sa virginité, surtout après avoir rencontré une belle mère célibataire (Catherine Keener). Leur éventuelle scène de sexe n’est pas gênante. Toutefois, si l’on revient en arrière et que l’on examine les fois où Andy a essayé d’avoir des rapports sexuels par le passé, l’une d’entre elles est particulièrement pénible. À l’université, une jeune femme essaie de sucer le gros orteil d’Andy pendant qu’ils s’amusent, poussant ce dernier à lui donner un coup de pied au visage et à lui faire saigner le nez.

Watchmen – Les Gardiens (2009)

Peu de titres se prêtent moins à des moments sexy que la version originale d' »Hallelujah » de Leonard Cohen. Allons, tout le monde sait que si l’on veut chanter « Hallelujah », il faut choisir la version de Jeff Buckley. La voix de Cohen est incroyable, cela ne fait aucun doute, mais elle peut être assez bizarre pour certaines personnes, ce qui rend cette scène de sexe entre Silk Specter 2 et Nite Owl un peu ridicule. Léonard Cohen a beau être génial, il fait partie de ces musiques de fond que la plupart des spectateurs ne considèrent pas comme appropriées. Malheureusement, le résultat final devient involontairement hilarant et banal.

MacGruber (2010)

Il n’y a aucun doute : les scènes de sexe horriblement inconfortables de Will Forte dans sa satire du personnage classique de MacGyver sont le summum du sexe maladroit au cinéma. Qu’il s’imagine faire l’amour avec le fantôme de sa femme décédée sur sa tombe ou qu’il s’envoie en l’air avec Kristen Wiig, les gémissements et les comportements sexuels de Forte sont hilarants et embarrassants à la fois, d’autant plus que MacGruber est complètement insensible au lit. Et pour rendre les choses encore meilleures (pires ?), on utilise le classique des années 80 de M. Mister, « Broken Wings ».

American Pie (1999)

American Pie illustre le sentiment d’insécurité et les idées fausses que les jeunes éprouvent face au sexe. Lorsqu’un de ses amis soi-disant « expérimentés » compare le sexe opposé à une tarte aux pommes, Jim Levenstein (Jason Biggs) est déterminé à faire des recherches dans la cuisine. Il ne faut pas longtemps pour que la scène devienne très embarrassante – la musique à elle seule suffit à rendre les spectateurs mal à l’aise.

Jim est pris le pantalon baissé, au sens propre comme au sens figuré, lorsque son père revient dans leur maison de banlieue et le trouve en train de chevaucher le dessert décimé. Cette scène a fait d’American Pie l’une des comédies les plus torrides des années 90, une désignation qui tient toujours aujourd’hui.

Bad Teacher – Mauvais professeur (2011)

Après avoir passé des mois à séduire le nouveau professeur sexy, Elizabeth Halsey a enfin sa chance au lit avec Scott Delacorte. Le rendez-vous se dégrade rapidement lorsque Diaz réalise que ce n’est peut-être pas la nuit de ses rêves. Pendant la frénésie maladroite, elle alterne entre la confusion et l’ennui, roulant des yeux tout le temps. Pour aggraver les choses, la petite amie de Scott entend tout cela, ce qui lui fait croire que la liaison était beaucoup plus sexy qu’elle ne l’était en réalité. Heureusement pour Diaz et le public, tout se termine presque aussi vite que cela a commencé.

Mais comme mentionné dans l’introduction, certaines scènes de sexe sont glamour, surtout dans les films romantiques. Si vous souhaitez découvrir autre chose, parcourez la sélection des meilleurs films romantiques pour des soirées cocooning.