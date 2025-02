Top des films romantiques à regarder pour la Saint-Valentin

Pour terminer le jour de la Saint-Valentin en beauté, prenez votre couette, installez-vous confortablement et faites passer ces films romantiques.

La fête des amoureux rapproche à grands pas. Vous avez sûrement déjà une idée de comment vous allez la passer avec votre bien-aimé/bien-aimée. Peu importe ce que vous préparez ou la surprise que vous allez faire, veillez à ce que la chaleur et la douceur de l’amour vous accompagnent toute la journée. Voici donc quelques films qui pourraient vous faire fondre en émotions.

La La Land (2016)

Les films romantiques ne sont pas magiques sans mélodie. C’est effectivement ce que Damien Chazelle a prouvé à travers l’histoire de Mia et Sebastian. La comédie musicale a reçu un record remarquable de sept récompenses lors de la cérémonie des Golden Globes en 2017.

La femme, interprétée par Emma Stone, est serveuse dans un café et a pour ambition de devenir actrice. De son côté, l’homme est un passionné du jazz, passe de club en club en jouant du piano. Les jeunes gens étant encore loin de leur vie de rêve, ils se côtoient et éprouvent de l’amour l’un pour l’autre.

Mia et Sebastian ont alors construit leur propre bulle en plein cœur de Los Angeles, oubliant le monde qui les entoure. Mais leurs choix de carrière les rattraperont très vite, les contraignant de mettre fin à leur conte de fées.

N’oublie jamais (2004)

Si vous pensez que les films romantiques ne racontent que des histoires éphémères, vous vous trompez. Ce film de Nick Cassavetes est la preuve que l’amour ne meurt jamais si on a la volonté de l’entretenir.

Allie, une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer, vit dans une maison de retraite. Tous les jours, Noah lui rend visite et lui lit le même livre. En effet, il s’agit du journal intime d’Allie, où elle résumait ses quotidiens, une fois qu’elle a appris sur sa maladie.

Noah lui répète inlassablement ses propres mots, décrivant les émotions et les sentiments qu’elle éprouvait dans sa relation avec Noah.

Coup de foudre à Notting Hill (1999)

Parfois, l’amour vient là où on ne l’attend pas. Ce film britannique réalisé par Roger Michell raconte l’histoire de William Thacker (Hugh Grant), un libraire londonien ordinaire, qui tombe amoureux d’une star de cinéma américaine, Anna Scott (Julia Roberts). Bien que leurs mondes soient radicalement différents, leurs chemins se croisent et une romance naît sous les yeux des spectateurs.

Notting Hill est une comédie romantique légère mais profondément touchante. Il mêle l’humour britannique et la douceur des grandes histoires d’amour. Avec des personnages charmants et des scènes mémorables, ce film est un excellent choix pour un marathon romantique de Saint-Valentin.

Prête-moi ta main (2006)

Parmi tous les films romantiques, cette comédie française vous racontera le coup du destin. Dans Prête-moi ta main, Luis, un homme de 43 ans stable et épanoui dans sa carrière au sein d’une industrie de parfums, n’arrive pas à se détacher de son cocon familial, dont sa mère et ses cinq sœurs. Mais l’arrivée d’Emma va chambouler toute sa vie.

Au début, ce film était nommé L’Amour est un bouquet de violettes à cause de la particularité de la fleur. « Une fois qu’on la sent, très vite on ne la sent plus. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir reprofiter de son parfum […], la sensation d’un souvenir impalpable » disait Luis. La prochaine fois qu’on vous offrira une fleur, cette citation vous résonnera à la tête. Le titre est disponible sur MyCanal.

Petit béguin (1997)

Petit béguin fait partie des films romantiques qui ne s’oublient pas. C’est l’histoire passionnante de deux personnes : Nina et Darius. La jeune femme rêve de devenir photographe professionnelle, tandis que l’homme est un écrivain, souhaitant bâtir sa propre entreprise.

Darius a toujours fait des avances à Nina depuis leur rencontre. Le jeune homme l’ignore, mais celle-ci ne sait pas si elle tient encore à son ex petit-ami. Tout ce qu’elle laisse paraître, c’est qu’elle n’est pas vraiment sûre de ses sentiments, raison pour laquelle elle le recale à chaque fois.

Mais un jour, alors que les deux tombent dans la totale incompréhension, ils entament une relation de leurs côtés. La situation ne tarde pas à se dégénérer, réarrangeant les choses entre Nina et Darius.

Dirty Dancing (1987)

Mettant en vedette Patrick Swayze et Jennifer Grey, Dirty Dancing appartient aux films romantiques promettant des scènes très sensuelles. Issue d’une riche famille new-yorkaise, Bébé est une fille de dix-sept ans qui passe des séjours dans les montagnes Catskill avec ses parents et ses sœurs.

Trouvant ses vacances ennuyeuses, elle commence à s’intéresser au monde de la danse. Elle y fait alors la connaissance de Johnny Castel, un coach qui lui apprend le dirty dancing. Malgré le fait que les deux sont issus de milieux sociaux très différents, Bébé et Johnny entretiennent une relation amoureuse. Mais le père de l’adolescente n’est pas coopérant.

The Other End of the Line (2008)

Si vous ne savez pas à quel point l’amour peut devenir une folie, regardez The Other End of the Line. Priya, téléopératrice d’un centre de service de l’Inde, prétend être une Américaine. Elle se cache derrière le nom de Jennifer David quand la voix de ce qui parait être l’amour de sa vie lui aborde.

Sans prévenir sa famille, elle part à San Francisco pour rencontrer le fameux Granger Woodruff. Les jeunes gens ne se sont pas tout de suite reconnus, mais éprouvent des sentiments l’un pour l’autre. Granger s’en veut alors d’avoir abandonné Jennifer David pour Priya.

Mais il a tout découvert lorsque la famille de la jeune femme a débarqué aux États-Unis pour retrouver leur fille. Désormais, il sait que Jennifer n’est nulle autre que Priya. Mais tout semble basculer quand il apprend que sa bien-aimée est déjà promise pour quelqu’un de son village.

Call Me by Your Name (2017)

Les films romantiques sont souvent munis de drames. Dans Call Me by Your Name, un titre de 2017, Luca Guadagnino raconte l’amour impossible entre Elio et Olivier pendant l’été 1987.

Le scénario met en vedette Elio Perlman, un jeune homme de dix-sept ans raffiné, bien éduqué et aimé par ses parents. Dans la campagne du Cremasco, l’adolescent passe son temps à lire des livres, jouer des instruments, s’amuser avec ses amis et flirter avec Marzia.

Mais l’arrivée d’Olivier, un doctorant de vingt-quatre ans, a tout bouleversé. Alors qu’Elio éprouve une attirance certaine pour Marzia, cela ne lui a pas empêché de ressentir de l’amour pour Olivier. Malheureusement, leur histoire ne sera que passagère.

The Vow (2012)

Inspiré d’une histoire vraie, The Vow raconte l’histoire de Paige (Rachel McAdams) et Leo (Channing Tatum), un couple qui survit à un accident de voiture tragique. Lorsque Paige perd la mémoire et oublie ses dernières années, Leo doit se battre pour raviver l’amour qu’ils partageaient. Le film est un témoignage poignant de la force de l’amour et du dévouement.

The Vow est un film touchant qui parle de la résilience des relations et de la façon dont l’amour peut perdurer, même dans les moments les plus difficiles. C’est une belle option pour la Saint-Valentin, en particulier pour les couples qui croient en la force de l’amour inébranlable. Découvrez l’histoire complète en streaming.

La Chance de ma vie (2011)

Si vous pensez que les relations amoureuses ne vous ont jamais réussi, certains films romantiques vous feront sentir moins seul. Julien Monnier est un conseiller conjugal très remarquable en milieu professionnel. Mais en amour, il n’a récolté que séparations et malheurs, à croire qu’il est voué au célibat pour le reste de sa vie.

Puis a débarqué Joanna Sorini, une jeune femme travaillant dans l’art, qui a, en quelque sorte, annulé la malédiction qui pesait sur Julien. Toutefois, les épreuves sont rudes pour le couple, qui n’espère plus grand-chose pour leur avenir. Mais la magie a finalement opéré entre des deux.

Un jour (2011)

Êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des films romantiques nous torturent l’esprit ? Ce titre Netflix vous répondra que certaines histoires d’amour méritent d’être vécues, aussi imparfaites qu’elles le sont.

Emma (Anne Hathaway) et Dexter (Jim Sturgess) partagent leur nuit après leur soirée de fin d’études, sans entretenir une relation amoureuse. Impulsif et peu sérieux, le garçon est tout à fait le contraire de l’adolescente, plutôt bourrée de complexes.

Pourtant, pendant vingt ans, ils vont s’aimer, se haïr, s’éloigner et se manquer. Leur destin ne montre rien de certain, mais il est clair qu’aucun d’eux ne peut ressentir le bonheur sans la présence de l’autre.

