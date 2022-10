Guide complet sur MyCanal : nouveautés, historique, prix, avantages, etc.

Cela fait sept années que MyCanal a servi sa clientèle avec ses contenus en direct et vidéos à la demande. Il permet d’accéder facilement à Canal Plus via des écrans connectés. Cela garantit une expérience de visionnage sans égal aux abonnés. Plusieurs programmes sont disponibles sur l’application selon l’abonnement de choix. Si vous voulez avoir d’amples informations sur le sujet, nous vous invitons à poursuivre la lecture.











MyCanal, qu’est-ce que c’est réellement ?

MyCanal a vu le jour en décembre 2013 comme un service apparenté à Canal Plus. Considéré comme l’élément clé du groupe, « myCanal se positionne clairement comme le point d’entrée unique pour tous les contenus des abonnés » selon les explications de Franck Cadoret, directeur général de l’enseigne. A la base, cette plateforme de Canal Plus a été conçue pour une meilleure accessibilité aux programmes télévisés.

Grâce au service, les abonnés peuvent donc visionner leurs programmes préférés depuis n’importe quel écran connecté à internet via l’application ou un navigateur web, sans dépendre du décodeur. En 2020, la plateforme phare de Canal Plus s’est lancée dans un challenge inédit : celui de devenir l’unique point d’entrée de la SVOD en France. Cette année, pendant la conférence de l’équipe sur la rentrée 2021, ses dirigeants se sont montrés confiants quant aux différents projets du groupe. Désormais, des mises à jour ont été apportées sur les offres et les chaînes de la plateforme.

Selon les dires de Franck Cadoret en 2020, « 80 % des programmes de TVOD et SVOD du marché sont disponibles sur MyCanal, soit jusqu’à 50 000 contenus à chaque instant, selon votre offre ». Cela signifie que l’avenir de la chaîne cryptée est prometteur quant à l’atteinte de son objectif. D’ailleurs, si on fait référence à sa courbe d’évolution sur l’affluence, sa stratégie bien posée et sa célèbre philosophie du « tout va bien » la mèneront encore plus loin.

Comment accède-t-on au service ?

Pour accéder aux services et fonctionnalités de MyCanal, vous devez d’abord vous abonner aux offres de Canal Plus. Ensuite, après avoir obtenu l’identifiant du compte Canal Plus, vous devez installer l’application sur votre appareil. Ensuite, vous devez vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Pour la version web, il vous suffit d’entrer vos données Canal Plus sur MyCANAL.fr. Les abonnés à l’Apple TV et à l’Android TV peuvent également bénéficier de ce service. Une connexion via un téléviseur connecté Samsung est également possible. L’utilisation de la plateforme ne donne lieu à aucun frais supplémentaire.

Cependant, même sans être abonné à une offre Canal plus, MyCanal fonctionne. Mais les seuls programmes que l’on peut regarder sont ceux de la TNT et les programmes en clair de Canal Plus.

Rappel sur les offres disponibles sur MyCanal

Pour bénéficier des offres de Canal Plus sur MyCanal, il faut souscrire à un forfait Canal Plus. Son forfait de base coûte 21,99 euros par mois, et les chaînes disponibles sont Canal+ et Canal+ Décalé. Ce dernier donne également accès à Cafeyn, un service de diffusion numérique de plusieurs informations. En principe, l’abonnement peut se faire sans engagement. Pour ceux qui décident d’en prendre un, MyCanal offre le forfait Multisports pendant 3 mois.

Si l’offre classique ne suffit pas, il faut choisir d’autres formules en supplément. Le pack+ de Canal+ contenant les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries et Canal+ Family est accessible à 5 euros par mois.

Pour les amateurs de sports, le pack Sport+ fait un cadeau de 24 chaînes sportives. À cet effet, il faut payer 41,99 euros par mois, soit 20 euros supplémentaires à l’offre de base. Pour les amoureux inconditionnels de séries, le Ciné Séries peut s’acquérir à un total de 34,99 euros par mois pendant une année, 40,99 euros par mois ensuite. Il faut savoir que pour les 26 ans et moins, les souscriptions feront l’objet d’une réduction.

Dernièrement, de nombreuses révisions ont été apportées quant aux abonnements et aux programmes de l’enseigne. Lors de la conférence sur la rentrée 2021, l’arrivée de cinq nouvelles offres — l’intitulée Ligue des Champions était soulignée — a été officialisée. Malheureusement, Canal+ Family quittera définitivement la lignée des chaînes. Canal+ Kids prendra sa place prochainement le 9 septembre.

Programmes et accessibilité ?

Comme expliqué précédemment, MyCanal représente la plateforme numérique de Canal Plus. Ainsi, elle diffuse les programmes du bouquet de télévision. Le service propose plusieurs catégories, mais leur nombre varie en fonction de l’abonnement choisi. Par exemple, ceux qui ont choisi Canal+ Ciné Séries verront plus de films et de séries que de titres de presse via l’application. Il en va de même pour Canal+ Sport, qui propose surtout du football et du rugby.

MyCanal live permet de regarder des programmes en direct. Ces derniers sont diffusés au moment exact de leur sortie à la télévision. Pour ceux qui ont raté un de leurs films ou émissions préférés, ils peuvent le revoir sur l’application ou le site avec Canal+ à la demande.

Des séries en tout genre agrémentent également les soirées. En particulier La Casa de Papel, Le Bureau des légendes, etc. Le site publie à l’avance les horaires de diffusion, et ceux-ci suivent un rythme assez régulier pour que vous puissiez les suivre facilement. Le week-end, la famille peut profiter des programmes télévisés adaptés à toutes les tranches d’âge. Les documentaires, les affaires criminelles et les enquêtes sont également intéressants.

Actuellement, plus de 200 chaînes sont disponibles sur MyCanal, y compris des programmes en clair et des programmes de la TNT. À condition de disposer d’une connexion WiFi ou data, il est possible d’accéder aux chaînes de son bouquet TV. Désormais, le service MyCanal peut être demandé en France métropolitaine et dans les zones appartenant à l’Union européenne.

Comment fonctionne l’application ?

MyCanal améliore l’expérience de visionnage grâce aux multiples fonctionnalités de la plateforme. Tout d’abord, le téléchargement de contenu permet de profiter d’un visionnage hors ligne plus tard. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le contenu de votre choix. Ensuite, il faut appuyer sur l’icône avec une flèche pointant vers le bas. Une fenêtre va s’afficher pour demander la qualité de la vidéo souhaitée.

Par ailleurs, ceux qui souhaitent partager le même contenu sur différents appareils peuvent opter pour une diffusion multi-écrans. En effet, MyCanal autorise la diffusion simultanée sur 4 écrans maximum. Autrement, cette diffusion peut être réalisée à l’aide du HDMI Mirroring ou d’un dongle Chromecast.

Il arrive parfois que vos programmes live préférés soient diffusés en même temps. Pour avoir une vue de chacun d’entre eux, il suffit d’opter pour le mode Multi-live. Un seul écran peut supporter deux à quatre lives. Quant au son, libre à vous de choisir le programme que vous voulez entendre.

En outre, la fonction Start Over permet de mettre en pause un programme en direct pendant 8 heures. La reprise du visionnage se fait sans difficulté.

S’abonner à myCANAL : combien cela coûte-t-il ?

Pour vous abonner à myCANAL, vous devez souscrire à un forfait Canal+. Cet abonnement débute à 20,99 € par mois pour un engagement de 2 ans; pour un engagement d’un an, le prix est de 24,99 € par mois. En souscrivant à ce forfait, l’abonné pourra bénéficier de toutes les offres classiques de Canal+.

Pour bénéficier des plateformes de streaming telles que OCS, Netflix, OCS, Disney + ou Starzplay, il faut souscrire à un forfait Ciné Séries +. Ce pack coûte 40,99 € pour un abonnement mensuel sans engagement contre 34,99 € pendant 12 mois si vous vous engagez sur 2 ans. Pour profiter d’une offre complète incluant la totalité des chaînes, il faut opter pour la formule Friends & Family. Ce dernier est disponible pour 79,99 € /mois contre 64,99 € pendant 1 an si vous vous engagez pour 2 ans.

Quels sont les appareils compatibles ?

MyCanal fonctionne sur presque tous les écrans existants et sur les principaux systèmes d’exploitation du moment. Les smartphones, les tablettes et les PC sont bien entendu compatibles avec cette application.

Les téléviseurs connectés, les consoles de jeux telles que Xbox, PS4 et PS5 et Chromecast constituent également des options. Ceux qui possèdent un abonnement à l’Apple TV mais souhaitent avoir plus de chaînes avec MyCanal peuvent passer directement par l’appareil d’Apple pour le visionnage.

Il faut juste noter qu’il y a une limitation du nombre d’écrans utilisés. De plus, l’ordinateur peut refuser d’afficher Multi-live car il n’en a pas la capacité.

Les caractéristiques de myCANAL peuvent varier en fonction des différentes versions utilisées.

Sur les tablettes et les smartphones

Ceux qui possèdent un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android peuvent profiter de toutes les fonctionnalités de myCANAL. Cela est bien possible que leur connexion soit en 4G ou 5G, ou encore en WiFi. Les versions mobiles offrent également la possibilité de télécharger certains films, séries et documentaires. Ces contenus peuvent ensuite être sauvegardés sur la tablette ou le smartphone pour être visionnés à tout moment.

Cette fonctionnalité, très pratique, est l’une des plus demandées par les utilisateurs d’appareils mobiles.

Sur un téléviseur

La majorité des TV connectées autorise le téléchargement et l’utilisation de myCANAL sur leur écran. La gamme Smart TV de Samsung ainsi que celles fonctionnant avec le système d’exploitation Android TV ont été conçues pour répondre à ces besoins. En effet, ces versions offrent la possibilité d’accéder à l’ensemble des contenus correspondant à l’abonnement. Ces fichiers sont accessibles à partir d’une interface qui peut être contrôlée à l’aide de la télécommande. Sur ce modèle, le téléchargement local n’est pas possible. En effet, le téléviseur doit toujours être connecté à Internet. Avec une TV compatible avec cette application, l’utilisateur n’a pas besoin d’un décodeur pour avoir accès à CANAL+ tout en profitant d’un abonnement moins cher.

MyCanal, des services en plus ?

MyCanal propose un grand nombre de services supplémentaires qui méritent d’être expliqués en détail. Pour les découvrir, rendez-vous dans l’onglet « Galaxie Canal ». Vous découvrirez en premier lieu la presse numérique Cafeyn.

Si vous avez procédé à un abonnement supérieur, vous pourrez profiter de Lizzie par exemple, un service de livres audio avec plus de 200 titres disponibles à l’écoute. Ceux qui ont opté pour Canal+ Ciné Séries peuvent disposer de tous les contenus culturels de Télérama. Quant aux abonnés au pack Sports, ils peuvent profiter de l’actualité du quotidien l’Équipe et de Midi Olympique.

Désormais, Apple TV Plus et Amazon Prime Video constituent les seules grandes plateformes de streaming non disponibles sur MyCanal. Une chose certaine, c’est que Canal Plus cherche toujours à élargir ses offres et ses services pour satisfaire au maximum ses clients.

myCANAL : la fonctionnalité du top 10

La plateforme Canal+ offre la possibilité de consulter le top 10 des programmes les plus visionnés. Contrairement à Netflix, qui présente des classements quotidiens, cet espace procède de manière hebdomadaire.

Ainsi, les abonnées à myCANAL pourront voir apparaître une rubrique « Top 10 de la semaine sur myCANAL » permettant d’accéder aux émissions les plus regardées au cours de la semaine sur l’appli. Cette fonctionnalité offre à CANAL+ la possibilité d’enrichir son service et de séduire davantage d’abonnés.

MyCanal fait également profiter à ses abonnés Canal/Canal+ de leurs offres et ce sur tout type d’écran. En outre, les non-abonnés peuvent accéder aux programmes gratuits sur Android et iOS. A noter qu’il s’agit surtout de l’application incontournable de tous les Freenautes qui souscrivent à l’offre « TV by Canal » via la plateforme Freebox. Pendant leurs déplacements, ces derniers ont accès aux différentes rubriques de myCanal, telles que les chaînes Canal, les programmes gratuits de la plateforme Freebox et le replay.

De plus, cette fonction permet aux abonnés ayant basculé sur la Freebox Pop de tirer parti de cette opportunité. MyCanal présente aussi une application Android TV compatible avec la Freebox Pop et Mini 4K dont l’accès s’avère toutefois très limité. Cette dernière peut servir de boîtier TV principale ou multi-tv pour pour les abonnés Freebox Pop et Delta.















Comment visionner MyCanal directement sur TV ?

Pour visionner MyCanal sur un téléviseur, il faut disposer d’un équipement à jour. À cet effet, il faut bien vérifier qu’aucune mise à jour n’est en attente dans le menu.

Par exemple, ceux qui ont une Smart TV Samsung peuvent accéder directement à MyCanal via le menu qui apparaît à l’allumage. En cliquant, il faut cependant associer à la TV le compte MyCanal. Pour ce faire, il suffit de suivre les instructions qui apparaissent, étape par étape. Quant au téléviseur connecté sous Android TV, il faut alors télécharger MyCanal depuis la boutique Google Play. Il suffit ensuite de se connecter à l’aide des identifiants MyCanal.

Enfin, ceux qui utilisent Free comme FAI vont voir MyCanal figurer dans le menu Freebox. Une fois encore, il faut se connecter avec les logins pour accéder aux programmes de l’abonnement.

Mais même si le poste de télévision utilisé est ancien, il existe plusieurs solutions pour accéder à MyCanal. En effet, il est possible par exemple de se servir d’une AppleTV ou d’une console XBox One. Il suffit de les connecter directement par un câble HDMI au téléviseur.

Si en dépit de ces astuces, MyCanal ne s’affiche toujours pas sur la TV, il convient de se rendre au site web de la plateforme. Cela permet de prendre contact avec le service clientèle.

Comment se désabonner de MyCanal ?

Pour annuler l’abonnement myCANAL, il faut comprendre que la suppression de l’application ne suffit pas. Voici les étapes à suivre :

Sur PC, il faut se rendre sur https://play.google.com/store/account?hl=fr. Ensuite, il faut s’identifier avec l’email et le mot de passe Google. Une fois identifié, il faut cliquer sur ACCOUNT qui se trouve dans la fenêtre de gauche. L’abonnement se présente alors dans la partie droite. Il faut ensuite cliquer sur les 2 boutons « Voir – Annuler » et ensuite sélectionner « Annuler ».

Pour supprimer un abonnement depuis un téléphone portable, il faut passer par playstore. Pour faire apparaître le menu, il faut cliquer sur les trois petites barres horizontales en haut à gauche. Ensuite, il faut accéder à mon compte et cliquer sur annuler puis sur Abonnements. Il suffit ensuite de choisir l’abonnement à gérer.

Pour annuler l’abonnement à myCANAL depuis un Mac, il faut d’abord ouvrir le Mac App Store, puis cliquer sur le nom en bas de la barre latérale. En outre, il faut sélectionner l’onglet « Afficher les informations » en haut de la fenêtre et se connecter en cas de demande. Il faut ensuite faire défiler la page qui s’affiche jusqu’à l’onglet « Abonnements », puis cliquer sur « Gérer ». À côté de l’application myCANAL, il faut choisir « Modifier », puis cliquer sur « Annuler l’abonnement ».