Des jeux au guidon de votre vélo électrique : qu’en pensez-vous ?

Cowboy, la startup belge réputée pour ses vélos électriques connectés de haute technologie, a récemment lancé trois nouveaux jeux via son application. Cette initiative vise à enrichir l'expérience de conduite pour les utilisateurs et à rendre le cyclisme plus interactif et divertissant.

Avec cette nouveauté, Cowboy fait sa première incursion dans le domaine du jeu social. Son but est d'améliorer la connectivité communautaire et de rendre la conduite plus ludique pour les cyclistes. En intégrant des jeux directement dans l'application, Cowboy encourage les utilisateurs à interagir davantage avec leurs vélos et à se défier les uns les autres afin de créer une communauté plus dynamique et engagée.

Pour soutenir cette innovation, Cowboy a récemment levé 1,6 million d'euros par financement participatif. De plus, en 2022, l'entreprise a obtenu un financement de série C de 80 millions de dollars. L'objectif de ce financement a été de soutenir l'innovation et l'expansion de l'entreprise. Par conséquent, Cowboy continue à développer de nouvelles fonctionnalités et améliore ses produits existants.

Les nouveaux jeux de Cowboy

Trois jeux captivants ont été introduits dans l'application de Cowboy :

Course : Les cyclistes peuvent défier un autre utilisateur sur un sprint de 500 mètres. À chaque victoire, les adversaires deviennent progressivement plus rapides. Cela rend le défi de plus en plus intense.

Brûler : Ce jeu demande aux cyclistes de brûler un certain nombre de calories en une minute. Le défi commence à 4 calories et augmente jusqu'à 23 calories au niveau 20. En l'occurrence, ce jeu offre un exercice intense et stimulant.

Pousser : Les cyclistes doivent maintenir une puissance de pédalage élevée pendant 15 secondes pour progresser. Ce défi comporte 25 niveaux de difficulté croissante et teste la force et l'endurance des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent choisir l'un des trois jeux lorsqu'ils se trouvent dans un environnement sécurisé, comme un parc. Les jeux sont conçus pour être sécuritaires et se mettent automatiquement en pause lorsque le vélo s'arrête. L'application peut également suggérer des jeux adaptés aux conditions afin d'offrir une expérience personnalisée et sécurisée.

Sécurité et facilité d'utilisation

La sécurité est primordiale pour Cowboy. Les jeux sont conçus pour minimiser les distractions. En outre, des fonctionnalités intégrées permettent une mise en pause automatique. De ce fait, les utilisateurs peuvent facilement désactiver les jeux si nécessaire. Cela garantit une utilisation sans risque.

Le logiciel Connect de Cowboy inclut des fonctionnalités populaires comme Share My Ride et l'intégration avec Apple Health et Strava. En plus des nouveaux jeux, Connect offre désormais des alertes de vol pour les cyclistes abonnés.

Un tableau de bord réinventé

Le tableau de bord Ride Dashboard a été complètement repensé pour afficher les étapes clés du parcours de manière dynamique. L'écran change en fonction du contexte et alerte les cyclistes lorsqu'ils atteignent des jalons importants. Tous les abonnés Connect bénéficieront de ces mises à jour en direct afin de pouvoir améliorer leur expérience de conduite.

Présentation de Cowboy

Fondée en 2017 par Adrien Roose, Karim Slaoui et Tanguy Goretti, la société est basée à Bruxelles, en Belgique. Cowboy a vendu plus de 50 000 vélos électriques dans le monde et a contribué à économiser 8,2 millions de tonnes de CO2. Cela témoigne de son engagement en faveur de l'environnement.

Cowboy compte des clients dans plus de 2 500 villes en Europe et aux États-Unis. La startup transforme le secteur du vélo et de la mobilité, depuis le point de vente jusqu'au service après-vente. Elle ne cesse d'offrir des solutions innovantes et durables à ses clients.

