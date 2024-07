Et si on pouvait s’entendre avec nos vélos électriques grâce à l’intelligence artificielle ?

Bosch révolutionne le secteur des vélos électriques en intégrant l'intelligence artificielle (IA) dans ses moteurs. Dévoilé lors du salon Eurobike, ce nouveau concept vise à améliorer l'expérience cycliste en utilisant la technologie IA.

Bosch ambitionne de transformer non seulement le fonctionnement des vélos électriques mais aussi l'interaction entre le vélo et son utilisateur, et ce, grâce à l'IA.

Autonomie optimisée avec « Range Control »

Le système « Range Control » représente une avancée majeure dans la gestion de l'autonomie des batteries. Les cyclistes peuvent désormais planifier leurs trajets à travers l'application eBike Flow. De ce fait, ils peuvent sélectionner le pourcentage de batterie qu'ils souhaitent conserver à leur arrivée.

Ce système intelligent prend en compte la topographie du parcours et le comportement de pédalage habituel du cycliste. Il ajuste alors l'assistance électrique en conséquence. Cette approche personnalisée permet d'optimiser la consommation d'énergie et d'améliorer l'autonomie du vélo.

Planification personnalisée d'itinéraires

En plus de la gestion de l'autonomie, Bosch a développé une fonctionnalité de planification d'itinéraires sur mesure. Le système analyse les performances passées et les préférences de route du cycliste afin de proposer des itinéraires qui correspondent à ses capacités et désirs.

Cette technologie permet non seulement de prédire l'heure d'arrivée plus précisément. Elle offre aussi des alternatives qui peuvent améliorer l'expérience de conduite selon les conditions du jour.

Nouveau mode Eco+ pour les sportifs

Le mode Eco+ est une innovation particulière destinée aux cyclistes plus sportifs. Ce mode permet de réduire ou d'éliminer l'assistance électrique pendant certaines phases du parcours, comme lors des montées légères ou lors de l'accélération, selon les besoins spécifiques du moment.

Ce réglage aide à économiser la batterie tout en fournissant l'assistance nécessaire lors des moments clés. Cela permet ainsi une expérience plus naturelle et engageante.

Mise en œuvre et disponibilité

Les fonctionnalités enrichies par l'IA seront déployées progressivement sur les modèles de vélos électriques équipés de moteurs Bosch à partir de juillet et août 2024. Bien que les détails soient encore limités, l'anticipation autour de ces améliorations technologiques est palpable parmi les amateurs de vélos électriques.

L'intégration de l'IA dans les systèmes de vélos électriques de Bosch promet d'apporter des améliorations significatives en termes de performance et de confort. Cependant, la véritable efficacité de ces technologies reste à être éprouvée par des tests en conditions réelles.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.