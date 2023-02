Ce vélo électrique a une batterie géante pour une autonomie XXL 

Le fabricant de vélos électriques Giant a dévoilé de nouvelles améliorations pour l’Explore E+. Celui-ci promet un meilleur confort, et surtout une autonomie accrue de plus de 200 km grâce à des batteries puissantes.

Le nouveau vélo électrique Explore E+ surpasse son prédécesseur à tout point de vue. Selon le fabricant taïwanais, le vélo électrique n’a jamais été aussi polyvalent. Il a gagné en sécurité, en confort de conduite et surtout en puissance d’entraînement. Découvrez tous les nouveaux aspects de l’Explore E+

Un vélo électrique qui impressionne par la capacité de sa batterie

Le vélo électrique Giant Explore E s’annonce plus efficace en termes d’autonomie. En fait, les versions Pro bénéficient d’une toute nouvelle batterie de 800 Wh. Cette dernière se compose de 40 cellules de type 22700, ce qui permet une plus grande autonomie tout en maintenant une température plus basse pendant l’utilisation.

Une batterie de 625 Wh équipe par ailleurs les autres modèles. Celle-ci peut également être étendue pour atteindre une capacité totale de 875 Wh. A noter que tous les modèles Explore E sont livrés avec un Smart Charger qui ménage la batterie et la recharge à 4A ou 6A (modèles Pro).

Aussi, Giant utilise deux de ses derniers moteurs pour équiper ses nouveaux pedelecs. La version Pro utilise le SyncDrive Pro2, qui est également utilisé sur les VTT électriques de la marque. Ce moteur de dernière génération fournit un couple de 85 Nm avec une puissance d’assistance maximale de 400 %. La version classique utilise le SyncDrive Sport2, un tout nouveau moteur qui fournit un couple de 75 Nm.

Avec un poids de 2,7 kg, c’est l’un des moteurs les plus légers de sa catégorie. De plus, avec un angle d’intervention de 7,5°, le moteur réagit très spontanément à l’entrée du cycliste.

Vélo électrique Explore E+ : des VTC électriques élégants et confortables

Le Vélo électrique Explore E+ bénéficie d’une conception innovante. Grâce à des adaptations fondamentales du cadre et des composants intégrés, son confort de conduite a été amélioré. En outre, son champ d’application a été élargi dans le sens de l’aventure et la sécurité de conduite a été améliorée, même en dehors des sentiers battus.

Le cadre a été conçu de manière à ce que sa surface soit visuellement divisée en trois parties. Ainsi, le tube diagonal semble plus étroit qu’il ne l’est en réalité. Au premier coup d’œil, le nouvel Explore E+ semble être un vélo électrique plus moderne et plus élégant qu’avant.

Par rapport aux anciens modèles, son empattement a été augmenté, principalement en raison de l’utilisation d’une fourche à suspension avec plus de débattement. La longueur de la tige reste presque la même et les autres caractéristiques sont également presque identiques. En modifiant l’angle de la potence à 16° et la hauteur du spacer à 48 mm , la position du guidon a été augmentée, ce qui devrait favoriser le confort.

Les poignées ergonomiques avec embouts devraient également réduire la fatigue lors des longs trajets. Les pneus plus larges sur les jantes Giant devraient également assurer un meilleur confort. Avec 57 mm, les pneus sont suffisamment grands pour absorber les petits chocs et sont préparés pour une utilisation sans chambre à air.