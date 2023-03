Le speed bike désigne un vélo électrique capable de rouler à une vitesse supérieure à 25 km/h. La plupart d’entre eux ont une vitesse maximale de 45 km/h.

Le secteur du vélo électrique connaît un véritable essor en France depuis ces dernières années. De fait, on trouve une large gamme de vélos aux performances et aux caractéristiques variées sur le marché. À l’instar des vélos à assistance électrique, le speed bike jouit d’un moteur puissant pour rouler à 45 km/h. Découvrez ci-après notre top des meilleurs speed bikes de 2023.

CLASSEMENT DES 3 MEILLEURS MODÈLES Windee Note : 9,5/10 Découvrir Lankeleisi T750 Note : 9/10 Découvrir Superbike Note : 8,5/10 Découvrir

WINDEE : le meilleur speed bike dans l’ensemble

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 250W

Autonomie : 120 km

Vitesse : jusqu’à 40 km/h

Poids : 14 kg

Le WINDEE est l’un des speed bike qui offre une meilleure autonomie et un confort de conduite hors du commun. Sa batterie, intégrée au cadre, alimente un moteur Fazua développant un couple de 60 Nm. Ces deux caractéristiques permettent de parcourir 120 km. Par ailleurs, son tube de direction assure une plus grande précision lors de la conduite. De plus, ce speed bike s’équipe d’un dérailleur Shimano 11 vitesses.

Jouissant d’une structure en carbone, ce vélo électrique rapide se montre robuste mais léger. Il ne redoute pas les routes abruptes, ce qui en fait un vélo tout-terrain électrique polyvalent. Il pourra vous accompagner lors de randonnées entre amis, mais également lors des compétitions. Son fabricant indique une vitesse de 25 km/h dans sa version assistée, sachant qu’en le débridant, il peut dépasser les 40 km/h.

Freins hydrauliques sécurisant dans les pentes

Un vélo dynamique et léger

Batterie peu accessible

Lankeleisi T750 : un Speed bike pliant

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 750W Bafang

Autonomie : 100 km

Vitesse : jusqu’à 40 km/h

Poids : 28,5 kg

La vitesse et les randonnées pédestres sur les routes de campagne vous passionnent ? Lankeleisi a créé le meilleur speed bike pliant répondant spécialement à vos besoins. Le T750 permet d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Il tire profit d’une batterie de 860 Wh associée à une transmission à 27 vitesses.

Outre son caractère pliant, le Lankeleisi T750 Plus constitue un vélo électrique tout-terrain. En effet, sa transmission à 27 vitesses permet une configuration adaptée aux besoins spécifiques de tous les cyclistes, tant professionnels que amateurs.

Quant à sa batterie, elle se caractérise par sa capacité importante et son autonomie, pouvant aller jusqu’à 100 km. Plus encore, cette batterie est amovible. Enfin, son écran LCD embarqué garantit un suivi constant de l’état du vélo pendant le trajet. À noter que ce speed bike dispose de 5 niveaux d’assistance

Modèle pliant pour économiser de l’espace

Batterie amovible

Poids élevé

Pas adapté à la montagne

Superbike : une alternative au Lankeleisi T750 Plus

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 250W

Autonomie : 60 km

Vitesse : plus de 25 km/h

Poids : 26 kg

Équipé d’un moteur électrique de 250W, ce vélo électrique pourra vous accompagner quel que soit le relief à parcourir. Sa batterie amovible performante permet de bénéficier d’une autonomie de 60 km. Intégrée directement au cadre, elle contribue à améliorer le design du speed bike. Il faut 4 à 6 heures pour la recharger. En ce qui concerne sa vitesse, ce speed bike peut rouler jusqu’à plus de 40 km/h, grâce à une motorisation de 250 watts.

Côté accessoires, ce vélo électrique compte de nombreux équipements haut de gamme. Il comprend un écran LCD de qualité, un phare puissant, système de freinage à disque, un dérailleur Shimano. Destiné à dynamiser vos déplacements , ce speed bike est le meilleur allié du quotidien. Ses roues larges permettent de franchir tous types de terrains.

Vélo électrique polyvalent

Une excellente autonomie pour un modèle pliant

Assez cher

Fly770 : vélo à vitesse bon marché

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 250W

Autonomie : 35 km

Vitesse : plus de 25 km/h

Poids : 20 kg

Le Fly770 de Wegboard fait partie des speed bikes qui, une fois bridés, peuvent atteindre jusqu’à 45 km/h. Sachant que malgré sa taille compacte, ce vélo est destiné aux adultes. Sa batterie lithium de 36V garantit une autonomie de 35 km, ce qui est un avantage considérable compte tenu de son prix d’environ 849 €. Côté moteur, ce vélo utilise un bloc de 250 W placé dans le moyeu arrière. Cette motorisation produit un couple de 45Nm. De plus, ses pneus bien épais favorisent le déplacement sur toutes les routes.

Ainsi, si vous envisagez d’explorer les montagnes enneigées et les terrains escarpés, c’est le modèle qu’il vous faut. Il se prête également à des descentes à 35°. En plus, son écran LCD permet au cycliste d’avoir un œil sur sa vitesse, ses performances et sa puissance. Pour finir, ce vélo s’équipe d’un phare afin d’éclairer la route, en particulier lors des virées nocturnes ou par temps de brouillard.

Montage plus facile

Couple assez important pour un vélo de vitesse économique

Transmission pas très efficace

Écran de contrôle peu visible

Cysum CM900 : vélo rapide 3 en 1

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 1000W

Autonomie : 80 km

Vitesse : 45 km/h

Poids : 37 kg

Le Rich Bit Cysum CM900 constitue un modèle de VTT performant, idéal pour les promenades en montagne. Il intègre un moteur au moyeu arrière de 1000W générant un couple de 80 Nm. Cette caractéristique garantit une puissance suffisante facilitant l’ascension des collines. Sa suspension totale assure un pédalage confortable, peu importe les conditions météorologiques. Par ailleurs, la batterie 48V peut parcourir une distance de 50 à 80 km sur une seule charge. Son atout majeur ? Ce speed bike intègre un port USB pour charger son smartphone.

Côté sécurité, son système de freins à disques et le frein mécanique intégré contribuent à arrêter ce vélo rapidement. De plus, les feux avant et arrière aident le cycliste à mieux discerner les obstacles devant lui. Aussi, le Cysul CM900 dispose de 3 niveaux de conduite.

Polyvalent

Batterie remplaçable

Ne convient pas aux débutants

Elops 500 : Un speedbike alliant meilleur confort, design et puissance

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 250W

Autonomie : 115 km

Vitesse : 45 km/h

Poids : 23 kg

Ce modèle est l’un des vélos électriques de Decathlon les plus versatile qui soit, autant sur une route pavée que sur un sentier. Doté d’un moteur de 250 watts intégré au pédalier qui fournit un couple de 45 Nm, ce speed bike garantit un meilleur accompagnement.

Sa batterie de 504 wH permet de bénéficier d’une grande autonomie de 115 km. L’Elops 500 dispose également d’un dérailleur Shimano à 8 vitesses particulièrement fluide. Ce modèle repose sur des pneus larges garantissant une adhérence parfaite au sol, et ce même sous la pluie.

Pour ceux qui souhaitent disposer d’un vélo léger et dynamique, celui-ci est adapté à leurs besoins. La combinaison d’une batterie de 504 WH et d’un moteur puissant équipé d’un capteur procure un confort de pédalage exceptionnel.

De plus, son angle de pédalage d’environ 60° représente un bon compromis entre performance et facilité de pédalage.

Plaisant à conduire

Assistance plutôt douce.

Moteur peu performant.

Batterie très longue à charger

STILUS E TRAIL : un speed bike tout-suspendu

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 500W

Autonomie : 65 km

Vitesse : 45 km/h

Poids : 23 kg

Le STILUS E TRAIL se distingue par son cadre robuste tout en aluminium et son faible poids (environ 25 kg). Grâce à son moteur signé BOSCH PERFORMANCE LINE qui fournit 65 Nm, il atteint facilement une vitesse de 45 km/h. Ce vélo offre des sensations de conduite sportives et une grande souplesse d’utilisation. batterie BOSCH POWERTUBE de 500Wh. Celle-ci promet une portée de 60 km au maximum. Par ailleurs, ce VAE offre 4 niveaux d’assistance.

Le changement de vitesse se fait de manière simple et progressive grâce au dérailleur MICROSHIFT RD-M66M 10 vitesses. Pour finir, bien que ce speed bike soit un peu cher, il intègre les meilleures caractéristiques. Le plaisir de la conduite est garanti avec ce vélo de vitesse.

Assistance eMTB

Freinage puissant.

Le moteur a une garde au sol faible

Réaction modérée de l’amortissement.

E-ST 900 : le Speed Bike capable de remplacer votre scooter électrique

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 250W

Autonomie : 50 km

Vitesse : 45 km/h

Poids : 22,1 kg

Équipé d’un moteur puissant dont le couple atteint 70 Nm, le E-ST900 permet de rouler jusqu’à 45 km/h (après avoir été débridé). Sa batterie de 500 Wh lui permet d’offrir une autonomie de 50 km. En outre, grâce à sa transmission à 10 vitesses, il se montre très fluide lors des changements de vitesse. Il assure un grand confort de conduite notamment en raison de son cadre en aluminium hydroformé à structure trapézoïdale.

Parfait pour tous vos déplacements urbains, le Decathlon E-ST900 se révèle être un VAE de référence.

Grâce à ses larges pneus, mais aussi à sa batterie couvrant le tube diagonal, l’E-ST900 adopte une allure imposante.

Puissant moteur et silencieux

Adhérence des pneus 27,5+

La batterie et le moteur sont mal intégrés

Pas facile de contrôler les modes d’assistant

V18 : le meilleur speed bike pour les passionnés de cross-country

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 250W

Autonomie : 45 km

Vitesse : plus de 25 km/h

Poids : 27 kg

Le vélo électrique V18 constitue un modèle phare qui assure un confort de conduite optimal. Ce speed bike a été conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur le terrain vallonné et sur la route. Il profite de ses roues de 27,5 pouces équipées de pneus résistants.

Ce vélo à assistance électrique comporte une batterie amovible et performante permettant de rouler sur une distance de 45 km.Sa recharge se fait en 4 à 6 heures. Ce modèle permet également de dépasser les 25 km/h, notamment grâce à un moteur électrique de 250W.

Destiné à vous faire découvrir le cross country tout en étant agréable sur les routes plates, ce vélo électrique est le partenaire idéal des déplacements. Son design, particulièrement adapté à un usage sportif, garantit un niveau de confort maximal.

Transmission Shimano

Géométrie de la structure peu affectée par la motorisation

Trop cher

Ride66 RX02e : Speed bike pour la neige et le sable

Caractéristiques techniques Type : speed bike

Moteur : 1000 W

Autonomie : 130 km

Vitesse : 45 km/h

Poids : 27 kg

Ce vélo électrique partage les caractéristiques des fatbikes. Il est équipé d’une fourche en carbone, d’un cadre en aluminium et de roues de 26 pouces. En plus, vous recevez un grand nombre d’accessoires, notamment un porte-bagage, des garde-boue, des outils multi-usages, Pas besoin de débourser le moindre centime pour acquérir ces articles étant donné qu’ils sont inclus à l’achat.

Ce vélo électrique peut franchir les 45 km/h après avoir débridé. Sa motorisation de 1000 W développe 85 Nm de couple. Cette dernière est alimentée par une batterie 800 Wh capable d’offrir une autonomie de 75 km dans des conditions favorables. Le RX02 comprend un limiteur de vitesse réglable sur cinq niveaux afin de garantir la sécurité de la conduite. Ses freins à disque hydrauliques (avant/arrière) lui permettent de freiner efficacement en toutes circonstances. De plus, au moment du freinage, l’alimentation se coupe automatiquement.

Vélo rapide

Facile à manier

Assez lourd

Ses pneus sont loin d’être les plus performants

Comment rouler en toute sécurité ? Comme tous les usagers de la route, les cyclistes, et autres conducteurs de trottinettes ou scooters électriques doivent connaître et respecter le code de la route. De plus, il doivent porter les équipements adaptés pour une meilleure résistance au choc ainsi qu’une meilleure visibilité. Il vous faut : un casque ,

, un feu avant blanc ,

, un feu arrière rouge ,

, un avertisseur sonore d’une portée de 50 m,

d'une portée de 50 m, un éclairage passif via des équipements ou vêtements réfléchissants.