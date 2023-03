Guide des prix d’un scooter électrique pour bien choisir

Outre le prix du scooter électrique à déduire de la prime écologique, le budget à prévoir pour son achat inclut différents éléments. En effet, il faut prendre en compte des frais d’assurance, d’entretien ainsi que la recharge de la batterie. Cet article a pour but de vous éclairer lors de votre achat.

Les scooters électriques sont de plus en plus populaires auprès des Français. Outre leur caractère écologique, ils offrent de nombreux avantages en termes de puissance et d’autonomie. Reste à savoir ce qu’il en est du rapport qualité/prix. Découvrez ici les prix liés à l’achat d’un scooter électrique.

Scooter électrique : prix d’achat approximatif

La qualité du scooter électrique conditionne son prix. Celle-ci se définit par son autonomie, sa marque, sa puissance et les matériaux qui la composent. Vous trouverez ci-dessous les tranches de prix pratiquées en fonction des gammes de scooter électrique.

Un équivalent 50 cm3 d’entrée de gamme

Scooter électrique homologué

Un scooter électrique homologué à une puissance inférieure à 1500 W coûte environ 1000 à 1500 euros. Ce modèle a du mal à franchir la barre des 45 km/h.

En ce qui concerne son autonomie, un scooter d’entrée de gamme homologué a une portée d’environ 30 km. Ces scooters bon-marché sont rarement équipés d’une carrosserie.

Scooter électrique non homologué

Attention, en France, il est interdit de circuler en scooter non homologué sur la voie publique. Ils sont destinés à circuler sur des pistes privées. De tels modèles peuvent être achetés en ligne à moins de 1 000 euros.

Prix d’un scooter électrique 50 cm3 de milieu de gamme

Les scooters électriques de milieu de gamme équivalent 50 cc se situent dans une fourchette allant de 1 500 € à 2 800 €. Ces deux-roues électriques ont un moteur d’une puissance variant entre 2000 et 3000 W. Ce type de scooter permet de franchir les 50km/h sans difficulté et de profiter d’une nette accélération. Quant à son autonomie, elle dépasse les 50 km.

Scooter électrique 50 cm³ haut de gamme

Si vous souhaitez acheter le meilleur scooter électrique, il faut prévoir un budget compris entre 2 800 € et 4 000 €. En fait, ces deux-roues électriques génèrent une puissance de plus de 3 000 W. Outre sa vitesse maximale de 50 km/h, ce type de scooter profite d’un couple important.

Aussi, il permet de parcourir plus de 70 kilomètres en toute tranquillité. La plupart du temps, ces scooters électriques disposent d’un coffre de rangement et d’une carrosserie.

Prix d’un scooter électrique de 125 cm3

125cc d’entrée de gamme

On considère comme entrée de gamme les scooters électriques d’une cylindrée de 125 cm3 offerts à un prix de moins de 4 000 €. Les caractéristiques techniques de ces scooters sont limitées (qualité des composants et autonomie).

Les 125cc de milieu de gamme

Si le prix d’un scooter électrique dépasse 4 000 €, il s’agit d’un modèle de milieu de gamme, dont l’autonomie excède les 100 km. Leur vitesse optimale avoisine les 80/90km/h. Il s’équipe de composants et d’un carénage de meilleure qualité.

Modèle haut de gamme

Bien que les modèles haut de gamme ne disposent pas d’une batterie amovible, ils peuvent rouler jusqu’à 120 km/h. Quant à leur prix, les meilleurs scooters électriques 125cc peuvent coûter plus de 6 000 €. On trouve dans cette catégorie des équivalent 125cc issus de marques internationales.

Prix scooter électrique : prime écologique

En achetant un scooter électrique, ou en le louant avec une promesse d’achat, l’acquéreur bénéficie d’une prime écologique. Le montant de ce bonus peut être déduit du prix du scooter par le distributeur ou être réclamé aux autorités publiques après l’achat.

Plus de 2 kW : la prime varie en fonction de la capacité de la batterie à fournir de l’énergie. Elle peut aller jusqu’à 250€/kWh et est plafonnée à 900€, tout en respectant les 27% de la valeur totale.

Pour être éligible, le scooter doit évidemment être électrique, neuf et avoir une immatriculation française. Pour finir, le scooter ne peut pas être remis en vente lors de sa première année qui suit sa mise en circulation.

Prix scooter électrique : la prime à la conversion

Soulignons que le bonus de conversion est octroyé dans la mesure où la location ou l’achat d’un nouveau scooter entraîne le retrait d’un ancien véhicule de la circulation. Il faut toutefois que le scooter électrique respecte les conditions requises pour l’obtention du bonus écologique.

Pour bénéficier de ce bonus afin de réduire le prix d’un scooter électrique, l’acquéreur doit être résident en France. En outre, il doit posséder un RFR inférieur à 13 489 € pour l’année écoulée.

La prime à la conversion s’élève à 1 100 €, plafonnée au prix du scooter électrique. Au total, le cumul des aides peut ainsi atteindre un montant important de 2 000 €.

Le prix des équipements pour deux-roues

En achetant un scooter électrique, les accessoires ne sont pas à négliger. En effet, il faut :

Un casque : qui coûte à peu près 100 euros ;

Gants d’été ou d’hiver : entre 40 euros et 80 euros ;

Un gilet de protection : environ 50 à 100 euros ;

Un dispositif antivol : à partir de 80 euros

À l’instar des autres véhicules, vous devez impérativement inclure les frais d’assurance dans le budget. Ces derniers sont en moyenne moins élevés que pour un scooter thermique. En effet, il faut prévoir une somme de 150 à 250 € en moyenne par an. En ce qui concerne l’entretien du scooter électrique, son prix s’élève à 160 € par an.

Top des meilleurs scooters électriques

Le scooter électrique diffère des modèles thermiques par son aspect plus écologique bien que son autonomie ne soit pas toujours appréciée. De plus, il existe des modèles de deux roues électriques faciles à ranger. Grâce à leur praticité, ils conviennent aux services de livraison.

De fait, le scooter électrique constitue une excellente alternative aux modèles traditionnels, tant pour le respect de l’environnement que pour des raisons d’économie. Actuellement, les fabricants se disputent pour offrir les scooters électriques pour adultes les plus performants au meilleur prix. Cette rubrique vous propose top 3 des modèles les plus populaires.

Rider 5000 W : un scooter électrique performant

Le Rider 5000W compte parmi la gamme emblématique proposée par Go2Roues. Au prix de 4 999 €, ce scooter électrique figure parmi les plus performants du marché. Pour preuve, de nombreux organismes le proposent à la location.

Avec sa batterie amovible, ce modèle 125 cc permet de parcourir une distance de 100 km par charge. En outre, ce scooter électrique haut de gamme est capable d’atteindre des vitesses maximales de 95 km/h avec un moteur puissant de 5 000 watts. Cette motorisation nécessite très peu d’entretien et garantit une accélération fluide.

À bord de ce véhicule, le conducteur oublie presque qu’il s’agit là d’un appareil électrique à autonomie réduite. Il faut savoir que lorsque la charge restante est inférieure à 20 %, le mode économie s’active automatiquement. En conséquence, la vitesse est réduite et les démarrages ralentis

Pink Style Plus : le scooter électrique 50cc de référence

Que ce soit pour se déplacer en solo ou à deux, le Pink Style permet de se faufiler avec style dans la ville. Équivalent 50cc, ce modèle affiche un look vintage. Toute personne majeure née en 1988 peut le conduire sans permis.

Ce scooter est animé par un moteur électrique dont la puissance atteint 4 000 watts en pic. Elle offre des reprises très agréables et sans secousses.

De plus, ce modèle comprend 3 niveaux de conduite. Chaque mode peut être activé facilement tout en conduisant, facilitant ainsi les manœuvres. À noter également que le Pink Mobility Pink Style s’équipe de 2 batteries. Placées sous le siège, celles-ci sont rechargeables en 6 heures à 100 % avec un chargeur de 220 V. Chaque batterie permet, selon le constructeur, de couvrir une autonomie allant jusqu’à 60 km.

Niu NQi GTS : un scooter électrique 125cc au meilleur rapport qualité/prix

Le Niu NQi GTS 2022, au prix de 4 199 euros, est un scooter électrique de 125 cm3 très économique. Faisant partie de la collection « N séries », ce modèle comprend 2 batteries ainsi que son chargeur. De plus, il bénéficie d’une connectivité 4G et GSM ainsi qu’un moteur silencieux mais puissant.

Avec une vitesse maximale de 80 km/h, le NQi GTS 2022 permet de sillonner dans les meilleures conditions les villes. Il garantit une promenade confortable et sûre. Ses grandes roues de 14 pouces lui assurent une stabilité remarquable.