Comment tester une batterie de vélo électrique : guide complet

Pour garder votre vélo électrique haut de gamme en parfait état, vous devez savoir comment tester sa batterie. Tout comme pour les smartphones, les ordinateurs portables, l’état de la batterie de votre VAE peut avoir un impact considérable sur ses performances.

La batterie contribue à la performance d’un meilleur vélo électrique. Il s’agit également du composant le plus coûteux et qui nécessite le plus de maintenance pour maximiser sa durée de vie et sa performance. Dans cette optique, il faut savoir que les batteries même celles d’un VTT électrique Decathlon peuvent montrer de légers signes de faiblesse, mais cela ne signifie pas qu’elles doivent être changées. Il faut alors dans ce cas procéder à un test de la batterie. Découvrez comment vous y prendre.

Pourquoi faire un test de la batterie d’un vélo électrique ?

Un test de batterie intervient lorsque l’on détecte des signes avant-coureurs de faiblesse pendant la conduite d’un vélo cargo électrique par exemple. En particulier, si la batterie a été chargée à 100% et qu’en peu de temps, on remarque une baisse importante du niveau de charge. Le test devient indispensable si ce problème se répète.

Mais parfois, il arrive que le problème de batterie se révèle insidieux. Il se peut, par exemple, que vous sentiez un manque de puissance du vélo électrique, malgré que votre rythme de pédalage fournisse un niveau d’assistance élevé.

Dans le cas contraire, la panne peut surgir brusquement en interrompant l’assistance électrique sans raison apparente. Peu importe la nature du problème, lorsqu’un de ces scénarios survient, il convient de faire un test de la batterie du vélo pour la réparer.

En même temps, ce test est utile pour les personnes qui envisagent de remettre leur VTT électrique en vente. En effet, un certificat attestant la bonne qualité de la batterie permet de justifier le prix de vente du vélo.

Test de la batterie du vélo électrique avec un multimètre

Un multimètre représente un petit appareil portable permettant de mesurer le courant, la résistance et la tension d’une batterie. Il dispose d’un petit écran indiquant chaque résultat. On distingue deux types de multimètres, analogique et numérique. En général, les multimètres numériques fournissent des données plus fiables.

Un multimètre facilite le test d’une batterie de Fatbike électrique, vous n’avez qu’à suivre les étapes suivantes.

Connecter le multimètre

Avant de commencer le test, la batterie du VTC électrique doit être complètement chargée. Ce processus peut durer 8 heures. Au cas où la batterie n’est pas amovible, il faut vérifier qu’elle a été correctement fixée au cadre du vélo. Par la suite, il faut insérer les pointes du multimètre dans le port de l’adaptateur ou dans le connecteur. Attention toutefois à ne pas les forcer ni à exercer une forte pression, au risque d’endommager l’une ou l’autre des unités.

Tester la capacité de la batterie

En général, les multimètres disposent de deux fonctions : l’une pour le courant alternatif et continu, l’autre pour le test de la charge de la batterie. Vous devez configurer votre multimètre en mode courant continu (DC). En règle générale, même pour un vélo électrique pliant, il ne faut pas utiliser la fonction CA, puisque celle-ci risque de provoquer une surcharge de la batterie.

Ce test permet de déterminer si la batterie est capable de faire fonctionner le vélo électrique. Ou bien si sa densité énergétique suffit pour assurer la communication avec les moteurs et les autres applications.

Contrôle de la tension

Pour tester la tension de la batterie, il faut basculer le multimètre en mode volts. Reportez-vous au manuel pour savoir quelle est la plage de tension de votre marque. Si la batterie a été chargée durant des heures, sa tension devrait correspondre à la valeur mentionnée dans la notice d’utilisation.

Si la tension passe en dessous du seuil indiqué, le vélo électrique cesse de fonctionner pour prévenir tout risque d’endommagement de l’appareil. Dans ce cas, vous recevrez un message vous invitant à la recharger. Si la tension est trop faible, environ 10 volts, mais que le vélo fonctionne toujours, le système de surveillance doit être réparé.

Vérifier le courant

Maintenant, il faut vérifier le courant. Ce dernier représente la quantité de charge et d’énergie maximale que peut contenir la batterie du vélo électrique. Il représente également la quantité de puissance déchargée en une heure. Ce test permet d’évaluer la longévité de la batterie. Pour cela, il faut comparer la valeur indiquée par le compteur et celle du manuel. Au cas où vous vous rendriez compte que vous manquez d’énergie beaucoup trop rapidement au cours des randonnées, il se peut qu’une décharge excessive se produise au niveau de la batterie.

Test de résistance

Une autre démarche pour assurer la longévité de votre vélo électrique consiste à tester la résistance de la batterie. En fait, la résistance correspond à la quantité de restriction dans une batterie et a un impact direct sur le courant. Elle doit être le dernier paramètre de votre compteur. Si vous constatez que votre résistance était élevée, cela peut être la raison des problèmes de surchauffe.

Système de gestion de la batterie

En outre, il existe des modèles tels que les vélos électriques Decathlon, dont la plupart sont dotés d’un système intégré de gestion des batteries. Celui-ci s’appelle également console de contrôle. Ce système permet de disposer de toutes les données sur le niveau de la batterie via un écran. Celui-ci permet également d’afficher la vitesse, l’heure ou le mode d’assistance.

Il est très pratique pour analyser le courant et la tension, mais aussi pour préserver les éléments de la batterie des variations de température ou des répercussions des chargements/déchargements. Ce système de gestion permet non seulement de surveiller l’état de la batterie, mais aussi de prolonger sa durée de vie. Le seul inconvénient de cet outil tient à sa taille assez large, qui risque en effet de prendre un peu plus de place au niveau du guidon. Cependant, les multimètres constituent un outil plus performant que le système de gestion de batterie. Ce dernier ne comporte que peu de fonctionnalités et coûte parfois plus cher.

Test de batterie : faites appel à un professionnel

En effet, il est possible de tester soi-même la batterie d’un vélo électrique Intersport. Toutefois, il faut savoir que le résultat obtenu sera discutable. Pour ceux qui veulent tout de même essayer, il faut charger la batterie. Ensuite, il faut calculer la durée nécessaire pour une charge complète. À cette fin, il faut bien connaître la vitesse du chargeur ainsi que la performance de la batterie. À la fin du processus de charge, si la puissance fournie par la batterie est plus faible que prévu, cela signifie que cette dernière commence à faiblir.

Pour autant, la maîtrise des paramètres initiaux et le calcul des écarts réels représentent un exercice parfois aléatoire. De ce fait, il vaut mieux, pour une sécurité accrue, faire confiance à un professionnel. Ce dernier se munira d’un outil de mesure performant qui permettra de déterminer facilement et rapidement ce qui se passe. En moyenne, le test revient à 40 ou 50 euros max.

De plus, à l’issue du test, ce professionnel établira un diagnostic détaillé qui indiquera s’il faut remplacer seulement certains éléments de la batterie ou la remplacer complètement.