Ride1Up Revv1 Evo : le vélo électrique qui survit à -20 °C et roule 100 km

Les cyclistes des régions froides le savent : l’hiver tue la batterie et transforme une sortie en combat permanent. Le Ride1Up Revv1 Evo change la donne avec un système de gestion thermique intelligent qui préserve l’autonomie jusqu’à -20 °C, et une batterie capable de vous porter sur 100 kilomètres réels.

Fini l’angoisse de la panne au milieu de nulle part ou le vélo qui refuse de démarrer un matin de gel. Robuste, endurant et étonnamment confortable, cet électrique s’impose comme le choix malin pour qui veut pédaler toute l’année sans jamais laisser le froid gagner.

Pourquoi le Revv1 Evo est-il considéré comme une première mondiale ?

Ride1Up dévoile le Revv1 Evo, tout premier vélo électrique à batterie semi-solide. Par ailleurs, cette batterie de 52 V et 20 Ah développe une capacité d’un kilowattheure. De plus, le fabricant annonce une durée de vie exceptionnelle de dix ans. Ainsi, elle supporte plus de 1 200 cycles de charge avant de descendre à 80 % de sa capacité. En outre, la cellule conserve 70 % de ses performances par -20 °C. De ce fait, cette innovation repousse les limites des accumulateurs lithium traditionnels.

Quelles performances le moteur Bafang de 750 W promet-il ?

Ensuite, le moteur Bafang logé dans la roue arrière délivre 750 watts nominaux. Par ailleurs, il génère un couple immédiat de 100 newtons-mètres. Ainsi, le Revv1 Evo atteint une vitesse de pointe de 45 km/h. De plus, la batterie semi-solide offre une autonomie maximale de 96,5 kilomètres. Dès lors, une charge complète s’effectue en deux heures environ. On peut dire que ce deux-roues conjugue puissance et endurance pour les longs trajets.

Un cadre robuste taillé pour l’aventure

Par ailleurs, le vélo électrique arbore un cadre de type step-over haute capacité. En effet, il supporte une charge utile impressionnante de 181 kilogrammes. De plus, les pneus larges de 20 pouces par quatre adhèrent à tous les terrains. Ainsi, les freins hydrauliques à quatre pistons garantissent des arrêts puissants. En outre, les suspensions avant de 160 millimètres et arrière de 90 millimètres absorbent les chocs. Sinon, la bête pèse 40,8 kilogrammes, ce qui la destine à un usage tout-terrain.

Quels équipements complètent ce vélo électrique haut de gamme ?

Ensuite, un éclairage avant de 1 000 lux adopte un style moto perçant. Par ailleurs, des feux stop intégrés avec clignotants sécurisent la conduite urbaine. De plus, un écran couleur HD affiche vitesse, autonomie et niveau de batterie. Dès lors, des pédales de type VTT et une chaîne BMX 120L renforcent la transmission. Ainsi, le contrôleur intelligent gère l’assistance en temps réel. Au bout du compte, ces équipements placent le Revv1 Evo en vitrine technologique.

Désormais, le Ride1Up Revv1 Evo s’affiche au prix de 2 395 dollars américains. En effet, les premières livraisons interviendront en août 2026. Par ailleurs, la marque ouvre les précommandes sur son site officiel. Ainsi, les acheteurs intéressés peuvent réserver leur exemplaire sans attendre. En définitive, cette exclusivité technologique se destine aux amateurs de vélos électriques puissants. Dès lors, le modèle risque de trouver rapidement son public conquis.

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