Classement des meilleurs vélos électriques selon leur autonomie

L’une des principales caractéristiques d’achat d’un vélo électrique est son autonomie. Un modèle à grande portée permet de bénéficier d’une plus grande liberté et d’une performance accrue.

Vous envisagez d’acheter un vélo électrique, mais vous vous inquiétez de la distance qu’il peut parcourir ? Sachez toutefois que le plus grand n’est pas toujours le meilleur. En fait, les batteries les plus puissantes et les moteurs les plus efficaces coûtent plus cher, et il est donc important de trouver le bon équilibre. Cet article présente les meilleurs vélos électriques à longue autonomie disponibles en 2023 ? Vous découvrirez également un bref aperçu des facteurs qui influencent l’autonomie.

RIVERSIDE 520 E : le vélo électrique le plus long de 2023

Caractéristiques techniques Autonomie : jusqu’à 100 km

Batterie : 500Wh

Moteur : 250 Watt

Poids : 22 kg

Prix : 1 399€

Le RIVERSIDE 520 E est un vélo électrique longue distance conçu pour être une alternative à la voiture pour les trajets urbains et les déplacements domicile-travail. Ce vélo électrique Decathlon comprend un moteur de 250W et une grande batterie de 500Wh pour vous assurer une autonomie et une puissance illimitées. Ainsi, ce VTC peut parcourir jusqu’à 100 km et s’attaquer à la plupart des côtes de la ville une fois chargé.

Son cadre en aluminium lui confère une réelle polyvalence. De plus, il dispose de pneus CST TIRENT de 28 pouces et d’une suspension SUNTOUR qui lui donnent un avantage sur les routes cahoteuses. La géométrie du cadre et la répartition électronique du poids sont équilibrées pour assurer la stabilité et le confort en milieu urbain.

Avec un poids de 22 kg, batterie comprise, en taille S, les freins à disques hydrauliques et la transmission microSHIFT à 8 vitesses offrent une grande puissance de freinage et une large gamme de vitesses.

À l’aise sur tous les types de sentiers

Excellente autonomie

Sans accessoires annexes

Aucun éclairage intégré

E-CROSSOVER V CONNECT : un vélo électrique avec une autonomie allant jusqu’à 100 km

Caractéristiques techniques Autonomie : jusqu’à 100 km

Batterie : 460Wh

Moteur : 250 Watt

Poids : 24,3 kg

Prix : 1 899,99 €

Outre Decathlon, Intersport propose des vélos électriques à grande autonomie. Son modèle E-CROSSOVER V CONNECT a été conçu pour les cyclistes en quête de sensations fortes. Ce vélo électrique Nakamura bénéficie d’une énorme batterie de 460Wh et d’une autonomie de 100 km.

Une fois activé, son moteur à assistance électrique NAKA E-POWER MID offre un couple maximal de 80 Nm. Cette puissance lui permet d’atteindre une vitesse de 25 km/h et de gravir les pentes les plus raides avec aisance.

Les VAE Nakamura équipés d’un système de géolocalisation et d’alarme peuvent désormais être suivis via l’application NAKA E-POWER. Vous pouvez ainsi suivre votre vélo à la demande. Sans surprise, le E-CROSSOVER V CONNECT pèse 24,3 kg, ce qui en fait l’un des plus lourds du marché et le rapproche du poids d’un véritable cyclomoteur.

Il repose sur des pneus énormes et résistants aux crevaisons, montés sur des roues de 28 pouces. De plus, il comporte une boîte de vitesses à 8 rapports. L’E-CROSSOVER V CONNECT est un cyclomoteur électrique performant et doté d’une excellente autonomie.

Un VTT polyvalent

Conduite naturelle agréable

Trop cher

Selle peu confortable

E-SUMMIT 950 : autonomie maximale de 80 km

Caractéristiques techniques Autonomie : jusqu’à 80 km

Batterie : 460Wh

Moteur : 250 Watt

Poids : 23 kg

Prix : 2 099,99 €

Le E-SUMMIT 950 est le VTT haut de gamme de NAKAMURA, avec une solide autonomie maximale, des composants et un design de haute qualité. Sa géométrie équilibre le confort avec les performances sportives typiques de la marque.

La suspension intégrée, les pneus 29″ résistants à la crevaison et les points de contact ergonomiques font de ce vélo un plaisir à conduire sur de longues distances. Ce modèle dispose d’un moteur haute performance de 100 Nm et d’une batterie de 460 Wh, capable d’une autonomie de 80 km en mode Eco. La vitesse maximale autorisée est fixée à la limite de la classe 2, soit 25 km/h.

Par ailleurs, le E-SUMMIT 950 bénéficie de 4 modes d’assistance, accessibles à partir d’un écran couleur central. Parmi les points forts de ce vélo, on peut citer l’application NAKA E-POWER, qui permet d’améliorer le confort d’utilisation de ce vélo électrique E-SUMMIT 950.

Quatre niveaux d’assistances y compris le mode SMART

Un cadre en aluminium robuste et léger

L’application Naka E-Power manque de précision

Un manque cruel d’accessoires

ELOPS 120 E : un vélo électrique de 50 km d’autonomie à -800 €

Caractéristiques techniques Autonomie : jusqu’à 50 km

Batterie : 313Wh

Moteur : 250 Watt

Poids : 25,9 kg

Prix : 799 €

L’ELOPS 120 E constitue le modèle le plus polyvalent de Décathlon, et l’un des vélos électriques autonomes les moins chers du marché. Ce vélo électrique bénéficie d’un moteur coupleux alimenté par une batterie de 313Wh. Cette combinaison lui permet de parcourir jusqu’à 50 km en mode Eco.

Une caractéristique impressionnante de ce vélo tient à l’ajout d’un capteur de couple. Celui-ci permet d’obtenir une qualité de conduite beaucoup plus douce que les systèmes de transmission à moyeu typiques.

Un ensemble de gros pneus 700×44, une fourche suspendue et des freins TEKTRO V-brakes confèrent à ce vélo ses capacités tout-terrain. Cependant, le poids de 25,9 kg et la suspension de bas de gamme signifient qu’il est préférable d’éviter les sentiers agressifs.

Enfin, ce vélo de ville électrique comporte un porte-bagages arrière, des garde-boue et des feux intégrés. Ajoutez ce vélo électrique à longue autonomie à votre liste si vous disposez d’un budget limité et que vous recherchez des capacités urbaines.

Pratique en ville

Équipement standard

Autonomie faible par rapport aux autres modèles

Vélo lourd

Elops 920 E Connect LF : autonomie maximale de 90 km

Caractéristiques techniques Autonomie : jusqu’à 90 km

Batterie : 417Wh

Moteur : 250 Watt

Poids : 25 à 26 kg

Prix : 1 899€

L’Elops 920 E Connect LF est une alternative moins onéreuse à l’E-SUMMIT 950, avec une géométrie plus sportive et une sensation de conduite plus réactive. Ce modèle bénéficie de l’application Decathlon Mobility, permettant de connecter le vélo au smartphone. Son moteur Brose de 250 watts entraîné par courroie et sa batterie de 417 Wh lui confèrent une autonomie de 90 km.

La réactivité et la position de conduite aérodynamique rendent ce vélo plus agréable à piloter à des niveaux de PAS inférieurs. De même, la transmission Shimano Nexus à 7 vitesses offre un large éventail de vitesses pour les différentes pentes. Ce modèle dispose de freins à disques hydrauliques et de pneus Gum Wall 60 TPI pour offrir contrôle et confort sur des surfaces variées. Parmi les autres caractéristiques notables, citons des feux brillants, un porte-bagages arrière, des garde-boue…

Ne passez pas à côté de cette bête de vélo électrique à grande autonomie de Decathlon si vous souhaitez bénéficier de la fiabilité reconnue de la marque à un prix plus abordable.

Un couple maximal de 100 Nm

Autonomie de 80 km

Peu d’équipement

EVERCROSS EK8S : un vélo électrique adulte avec une autonomie de 90 km

Caractéristiques techniques Autonomie : 30 à 90 km

Batterie : 36V 12Ah

Moteur : 250 Watt

Poids : NC

Prix : 699,99 €

L’EVERCROSS EK8S n’est pas le vélo électrique ayant la plus grande autonomie de la liste. Mais il constitue un bon choix dans la catégorie des e-cruisers, dont l’autonomie maximale reste généralement plus faible. Un cadre à profil bas, une géométrie verticale et des pneus increvables de 26 pouces permettent à ce vélo électrique pour adultes de rouler confortablement. De plus, ce vélo dispose d’un porte-bagages, de garde-boue ou d’un éclairage, ce qui signifie que les navetteurs devront les ajouter.

Avec un moteur de 250W et une batterie de 36V 12Ah, ce vélo électrique a une autonomie de 35 à 90 km. De plus, les freins à double disque vous permettent de vous arrêter en toute sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques. Si vous recherchez un confort imbattable dans un design élégant, pensez à l’EVERCROSS EK8S.

Compteur LCD intelligent

Selle souple

Freinage pas assez puissant

EVERCROSS EK8S Adultes Vélo Electrique de 26' avec Assistance au Pédalage - Moteur 250W, Batterie 36V 12Ah, 15/20/25 KM/H, Charge Max de 120kg, VTT po Non disponible Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

CityZen : vélo électrique d’une autonomie maximale de 60 km

Caractéristiques techniques Autonomie : jusqu’à 60 km

Batterie : 10Ah, 36V

Moteur : 250 Watt

Poids : 24 kg

Prix : 1 289 €

WegoBoard est une marque émergente de vélos électriques qui se spécialise dans les modèles pliants abordables, entièrement équipés pour la conduite urbaine et les déplacements domicile-travail.

La marque propose le CityZen, un vélo électrique conçu pour la vie urbaine et les trajets dans tout le pays. Cette option est excellente pour se déplacer en ville sans se soucier de la charge de la batterie. WegoBoard affirme que ce vélo peut parcourir jusqu’à 60 km, ce qui est très impressionnant.

En tant que modèle d’entrée de gamme, la plupart des composants sont basiques. Vous disposez de la transmission Shimano à 7 vitesses, de freins à disques hydrauliques et de pneumatiques renforcés.

Les autres caractéristiques notables comprennent un porte-bagages arrière d’une capacité de 120 kg, des lumières LED, des garde-boue et une suspension de fourche de 80 mm, créant ainsi un vélo électrique urbain complet avec des capacités tout-terrain.

IP54

Polyvalent

VAE lourd

Quels facteurs affectent l’autonomie du vélo électrique ?

Comme vous le verrez dans la liste ci-dessous, de nombreux facteurs contribuent à l’autonomie moyenne et maximale attendue d’un vélo électrique. Pour cette raison, il est extrêmement difficile de calculer avec précision et cela varie d’un trajet à l’autre.

Capacité de la batterie

La valeur nominale en wattheures (Wh) d’un vélo électrique est la mesure la plus importante pour évaluer la capacité. Il fournit le premier indice sur l’autonomie d’un vélo. Une valeur Wh plus élevée signifie une plus grande autonomie, en supposant que le vélo soit le même. Par conséquent, la plupart des vélos électriques à double batterie ont des estimations d’autonomie très élevées.

Type de moteur, efficacité et puissance

Les moteurs à entraînement central utilisent l’énergie plus efficacement que les entraînements à moyeu, mais certaines marques et modèles sont plus efficaces que d’autres. Les moteurs haut de gamme sont généralement plus efficaces et consomment plus de kilométrage par wattheure. En revanche, des puissances et des couples plus élevés indiquent des plages maximales inférieures.

Tension du système (V)

La tension nominale d’un système de vélo électrique indique la quantité d’énergie qui peut circuler entre la batterie et le moteur. En conséquence, les systèmes à tension plus élevée consomment de l’énergie plus rapidement et obtiennent des plages moyennes inférieures.

Niveau d’assistance et accélérateur

Lors de la conduite, le choix du niveau PAS déterminera la rapidité avec laquelle la batterie se déchargera, plus d’assistance équivaut à moins de distance. De même, l’utilisation de l’accélérateur réduira considérablement la portée attendue puisque vous comptez uniquement sur le moteur.

Type de vélo et composants

Certains styles de vélos sont plus efficaces que d’autres. La géométrie, la largeur et la bande de roulement des pneus, ainsi que la forme des chambres à air, ont toutes un impact sur l’autonomie dont vous bénéficierez. Par exemple, un vélo de route électrique équipé de pneus slicks de 28 mm, d’une géométrie et de tubes aérodynamiques aura plus d’autonomie qu’un vélo doté d’une géométrie d’endurance et de pneus gravel à bande de roulement de 35 mm.

Poids

Le poids du vélo électrique (vélo, cycliste et chargement) joue un rôle important dans l’autonomie, en particulier lors des montées de collines. Plus le poids est élevé, plus il faut de puissance pour rouler à une vitesse donnée. De plus, l’effet du poids augmente de façon exponentielle à mesure que la pente augmente, de sorte que les cyclistes plus lourds verront des réductions plus importantes dans l’autonomie attendue.

Terrain

La surface sur laquelle vous roulez a un impact sur l’autonomie à laquelle vous pouvez vous attendre. Une chaussée lisse nécessite moins de puissance pour rouler à une vitesse donnée que les sentiers accidentés en gravier, en herbe ou en terre.

Une température ambiante extrêmement basse ou élevée peut réduire considérablement l’autonomie d’un vélo électrique. En dessous de zéro ou au-dessus de 100 degrés, vous constaterez une dégradation significative des performances de la batterie.