Intersport s’est fait un nom dans le monde des vélos électriques avec sa gamme Nakamura. Cette dernière respecte le principe d’Intersport de proposer des deux-roues électriques abordables.

Le marché des deux-roues électriques séduit de plus en plus les Français. Mais trouver la solution la plus adaptée à leurs attentes risque de devenir un véritable casse-tête. De grandes marques comme Intersport proposent toute une gamme de vélos électriques. C’est pourquoi nous vous invitons à découvrir la gamme de vélos électriques Nakamura.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Nakamura E City Ltd Note : 9,8/10 Découvrir Nakamura E-Summit Evo Note : 9,5/10 Découvrir Nakamura E-Summit 740 Note : 9,2/10 Découvrir

Nakamura E City Ltd : un vélo électrique d’entrée de gamme

Caractéristiques techniques Poids : 21,5kg

Autonomie : 70 km

Couple : 43 Nm

Freins : V-brake

Vitesses : 6

Roues : 26 pouces

Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique urbain au design néo-rétro ? Le Nakamura E City Ltd constitue un choix de premier ordre. Il se distingue par des caractéristiques utiles à faible coût. Ainsi, il comblera les néophytes qui n’ont besoin de leur vélo électrique que de manière occasionnelle.

En termes de performances, ce vélo électrique Nakamura intègre un moteur de 250W dans la roue arrière. Son couple de 43 Nm semble très faible. En fait, il risque de se retrouver rapidement à la limite de ses capacités.

Quant à la batterie, elle offre une autonomie assez correcte pour un vélo électrique d’entrée de gamme. Elle peut en effet couvrir une distance de 60 kilomètres.

Côté équipement, ce vélo électrique à petit prix de la gamme Nakamura comprend un phare LED, un compteur LCD, un garde-boue, une béquille et une sonnette.

Design rétro

Présence d’un porte-bagage

Faible couple

Nakamura E-Summit Evo : vélo électrique de montagne pour enfants

Caractéristiques techniques Poids : 19,5kg

Autonomie : 55 km

Couple : 45 Nm

Freins : à disque hydraulique

Vitesses : 7

Roues : 26 pouces

L’E-Summit EVO promet une aventure confortable et dynamique. Plus encore, ce vélo électrique Nakamura a été pensé pour des cyclistes de 1m35 à 1m60, idéal pour faire découvrir aux enfants les joies du VTT.

Équipé d’un puissant moteur de 250W, il développe un couple important de 45Nm, suffisant pour dévaler toutes les pentes. Sa structure en aluminium assure une solidité exceptionnelle.

Sa batterie d’une capacité de 375 Wh offre une excellente autonomie de 55 km, autorisant de longues balades. Aussi, sa suspension avant associée à des roues de 26 pouces et une selle vinyle garantit une conduite fluide. Plus encore, son système de freinage à disque hydraulique permet de freiner vigoureusement pour une plus grande sécurité.

Un écran LCD a été installé sur l’E-Summit EVO pour un contrôle aisé de l’activité et du niveau d’assistance.

Confortable et maniable

Freins progressifs et puissants

Un peu lourd pour un enfant

E-Summit 740 : un VTT électrique réactif et accessible

Caractéristiques techniques Poids : 22,8kg

Autonomie : 70 km

Couple : 100 Nm

Freins : à disque hydraulique

Vitesses : 9

Roues : 27,5 pouces

Le Nakamura E-Summit 740 constitue un allié de choix pour les sportifs à la recherche de VTT performants à moins de 1600 euros. Équipé d’un moteur ultra-puissant NAKA E-POWER MAX, il tire profit d’un couple de 100 Nm. Cela lui permet de fournir une assistance optimale, et ce même dans les côtes les plus escarpées. Sa batterie encastrée dans son châssis, offre plus de 70 km d’autonomie, pour des randonnées sans souci énergétique.

Pesant 22,81 kg, ce vélo électrique Nakamura est monté sur des roues de 27,5 pouces et bénéficie d’une suspension de 130 mm à l’avant. Cela garantit un confort de conduite sur tout type de terrain.

Pour un contrôle optimal, l’E-Summit 740 se caractérise par ses 9 vitesses et son frein à disque hydraulique. Sa compatibilité avec la Naka E-POWER app et sa connectivité Bluetooth ajoute une touche encore plus personnalisée et un meilleur suivi de l’activité.

Moteur puissant

Très bon rapport qualité/prix

Ecran de faible luminosité

Nakamura E-CLIFF LTD : un vélo électrique polyvalent

Caractéristiques techniques Poids : 22 kg

Autonomie : 60 km

Couple : 45 Nm

Freins : à disque hydraulique

Vitesses : 7

Roues : 27,5 pouces

Que vous parcouriez les sentiers, les montagnes ou les villes, ce modèle est fait pour vous. Il allie robustesse et maniabilité grâce à son poids de 22kg et à son cadre en aluminium. Son moteur coupleux et son autonomie de 60 km sont dignes d’éloges. Un écran LCD facilite le réglage du niveau d’assistance afin d’optimiser l’autonomie de ce vélo électrique Nakamura.

En outre, ce vélo ne néglige pas le confort. Il embarque ainsi une fourche à suspension pour amortir les irrégularités de la route, ainsi qu’une selle confortable au design sportif ainsi qu’un guidon en aluminium semi-rehaussé. Plus encore, la sécurité est assurée par les freins à disques hydrauliques, alors que la visibilité reste parfaite en toutes circonstances avec l’éclairage LED amovible.

Un vélo de qualité

Autonomie suffisante

Le moteur n’est pas assez puissant

Nakamura E-Crossover XV : le meilleur vélo électrique pour adultes

Caractéristiques techniques Poids : 25,1 kg

Autonomie : 80 km

Couple : 100 Nm

Freins : à disque hydraulique

Vitesses : 9

Roues : 27,5 pouces

Nakamura E-Crossover XV fait partie des vélos à assistance électrique les mieux notés sur le marché. Il vise les adultes qui aiment faire du vélo à la campagne ou en ville. Il se caractérise en outre par un cadre élégant et ouvert. Ses lignes géométriques facilitent d’ailleurs son enjambement.

Sa structure en aluminium lui garantit confort et durabilité optimaux. Il utilise des pneus de 27,5 pouces renforcés capables de surmonter les embûches sans difficulté. Muni d’un frein à disque hydraulique et d’une transmission à 8 vitesses Microshift de Shimano, il se montre très maniable et nécessite un minimum d’effort de conduite. Son moteur coupleux et sa batterie, intégrée d’une capacité de 460 Wh, lui assurent une puissance de pointe. Le compagnon idéal pour partir à la découverte de contrées inexplorées pendant les week-ends.

Sans oublier son écran TFT installé sur le guidon, qui offre une vue d’ensemble sur les activités quotidiennes de l’appareil.

Excellent équilibre entre VTC ET VTT

Autonomie 80 km

Application difficile à apprendre au début

Le Nakamura E-Summit 950 : un vélo électrique haut de gamme

Caractéristiques techniques Poids : 23 kg

Autonomie : 80 km

Couple : 100 Nm

Freins : à disque hydraulique

Vitesses : 10

Roues : 29 pouces

Vous êtes un aventurier prêt à arpenter les sentiers de montagne ? Choisissez l’E-Sumit 950 pour vous accompagner dans votre aventure. En fait, son moteur E-POWER MAX offre un couple de 100 Nm facilitant ainsi l’ascension des pentes les plus escarpées et une puissance impressionnante de 250W.

Intégrée à sa structure en aluminium, une batterie d’une capacité de 460 Wh assure une autonomie allant jusqu’à 80 km. Pesant 23 kg, le vélo électrique E-Summit 950 de la gamme Nakamura a été créé pour offrir un grand confort d’utilisation

Un atout de cet e-bike : son écran TFT, son port USB. Ce vélo peut également se connecter à l’application NAKA E-POWER. De fait, le cycliste peut suivre son activité et l’autonomie de sa batterie en temps réel.

Aisance aussi bien en forêt qu’en terrain accidenté

Excellent rapport qualité-prix

Assez lourd pour un VTT

Nakamura E-City 110 : un modèle puissant pour diversifier vos itinéraires

Caractéristiques techniques Poids : 23 kg

Autonomie : 70 km

Couple : 60 Nm

Freins : V-brake

Vitesses : Shimano / 6

Roues : 26 pouces

Parmi les vélos de ville électriques de Nakamura, celui-ci est le plus cher. En effet, il coûte environ 1 300 euros. Ce prix se justifie avant tout par la qualité de la motorisation. En fait, ce vélo électrique embarque un moteur offrant un couple de 60 Nm. Il s’équipe également d’un capteur de puissance permettant de détecter les impulsions des pieds de l’utilisateur. Il adapte ainsi l’assistance électrique en fonction de la puissance de la pédale du cycliste.

Autre atout de ce modèle : son autonomie. Sous réserve de ne pas gravir des côtes à longueur de journée, il peut parcourir 70 km en une seule charge. Une fois encore, le contrôle des fonctions électriques se fait via un écran LCD.

Une conduite plus douce

Vélo électrique mixte

Écran assez petit

FAQ

Pourquoi opter pour les modèles de la gamme Nakamura ?

En effet, cette marque propose une large palette de modèles électriques, notamment des VTT, des vélos treeking, des VTC, des vélos de ville. Il existe également de nombreux accessoires de cyclisme permettant une pratique optimisée.

Par ailleurs, les géométries ont été pensées en fonction des besoins spécifiques des femmes et des hommes, pour un usage sportif ou occasionnel. Par ailleurs, chaque produit est testé et homologué aux normes européennes pour assurer la sécurité de ses utilisateurs.

La qualité des vélos Nakamura ne se dément pas. Toutefois, il y a un certain nombre de critères à prendre en compte pour choisir un vélo de cette gamme.

Lorsque vous choisissez un vélo, il faut commencer par réfléchir à l’utilisation que vous souhaitez en faire. Les aventuriers, par exemple, opteront plutôt pour un VTC ou un VTT à suspension. Par ailleurs, le poids constitue un facteur déterminant pour une pratique performante et compétitive. Quel que soit le modèle choisi, la qualité du confort doit être considérée.

Où acheter un vélo Nakamura ?

Les vélos Nakamura sont vendus exclusivement par Intersport. Ainsi, il est possible d’en acheter sur le site d’Intersport.

En outre, il existe 400 boutiques Intersport proposant tous les modèles de la gamme Nakamura en France. Pour connaître quel est le magasin le plus proche, rendez-vous sur le site internet de Nakamura.

Prix de l’e-bike Nakamura

Les prix des vélos électriques Nakamura oscillent de 599 à 1499 euros. Selon la gamme choisie, le budget des vélos électriques peut rapidement s’envoler. Rien de bien surprenant ! Les prix des vélos électriques Nakamura sont très compétitifs et peuvent facilement être comparés à ceux des acteurs leaders du secteur.

