La Vendée innove avec ce vélo électrique doté d’une technologie jamais vu !

La jeune entreprise Anod de Vendée est en train de changer la donne avec son vélo électrique doté d'une technologie hybride révolutionnaire. Désormais vous pouvez rouler avec ou sans batterie grâce à son supercondensateur révolutionnaire intégré au cadre du vélo.

L'année 2022 a été marquée par une hausse spectaculaire de 12 % des ventes de vélos à assistance électrique en France. En fait, ce boom prometteur ouvre de nouvelles perspectives aux acteurs du marché, avec la possibilité d'atteindre plus des millions d'exemplaires vendus d'ici 2024-2025. Parmi ces acteurs, Anod se démarque avec son vélo hybride équipé de supercondensateurs.

Cette technologie hybride offre aux cyclistes une liberté totale

Imaginez un vélo qui se passe de batterie tout en offrant une performance électrique d'élite. Anod arrive sur le marché avec une ambition claire : bouleverser les normes établies avec un vélo hybride révolutionnaire. Ce dernier intègre un supercondensateur au niveau du cadre. Ce qui permet au cycliste de choisir entre l'assistance électrique avec batterie ou sans. Cette configuration permet une récupération d'énergie plus efficace et rapide qu'avec une batterie au lithium classique.

Outre cette technologie hybride, ce vélo électrique urbain d'Anod intègre une batterie rechargeable en 1 h via un port USB-C. Légère (650 g) et écologique, cette batterie offre une autonomie jusqu'à 70 et une durabilité exceptionnelle. Cela contribue à réduire l'empreinte environnementale des déplacements en ville.

Par ailleurs, il faut noter qu'Anod a consacré plusieurs années de recherche et développement pour concevoir un moteur à haut rendement. Ce bloc délivre jusqu'à 60 Nm de couple et consomme deux fois moins d'énergie qu'un moteur électrique classique. Cette puissance est transmise efficacement grâce à une courroie en carbone et une transmission à une seule vitesse, offrant un pédalage naturel et un entretien réduit.

Vélo électrique de Vendée : un design soigné

Au-delà de sa performance, l'Anod Hybrid se distingue par son design moderne et épuré. L'intégration du supercondensateur au cadre facilite leur remplacement si nécessaire. Le vélo privilégie l'agilité urbaine avec ses roues de 27,5 pouces et sa fourche rigide. Il offre également des équipements pratiques comme des garde-boue, une béquille et la possibilité d'ajouter un porte-bagage en option.

Grâce à sa connectivité, l'Anod Hybrid offre des fonctionnalités avancées. Notamment, les mises à jour, l'antivol, le verrouillage et la géolocalisation. Par ailleurs, il est possible d'utiliser ce vélo connecté de manière autonome ou avec un smartphone fixé au guidon.

Une durée de vie exceptionnelle de plus de 15 ans

Il faut savoir que le supercondensateur est entièrement composé d'aluminium et de carbone et entièrement recyclable. Il peut résister à « plus de 3 millions de cycles de charge ». Ce qui lui confère une durée de vie d'au moins 15 ans. Alors qu'une batterie classique ne dure généralement que 3 à 4 ans.

L'engagement d'Anod en faveur de l'environnement ne s'arrête pas là. Ces vélos électriques ont été entièrement produits en France, avec un processus rigoureux de conception, d'assemblage et de contrôle de la qualité. Cette approche locale renforce l'engagement d'Anod en faveur de l'innovation made in France et contribue à stimuler l'économie régionale.

Les deux fondateurs, un duo père-fils, Arnaud et Christophe Malrin, prévoient de lancer la production dès avril 2024. Dans un premier temps, la capacité de production sera de 100 vélos par mois. Ensuite, elle va atteindre progressivement près de 2 000 unités dès la première année.