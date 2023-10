Ce vélo électrique Cannondale apprivoiser la jungle urbaine avec un moteur Bafang 

Cannondale a introduit un nouveau Mavaro Neo SL dans sa gamme de vélos électriques. La marque affirme que ce vélo rendra « le cyclisme urbain simple, pratique et économique ».

Le Mavaro Neo SL est une version plus élancée et plus puissante du Mavaro Neo existant de Cannondale. Avec son débattement avant de 50 mm et ses pneus larges, il peut également s’attaquer au tout-terrain et aux surfaces mixtes. Cette nouvelle gamme de vélo électrique est disponible avec un tube supérieur incliné ou un cadre passe-partout.

Moteur et batterie intégrés

La plus grande nouveauté sur les nouveaux modèles de vélos électriques Mavaro est le moteur. Auparavant, ils s’équipaient d’un moteur à entraînement intermédiaire. Cependant, au cœur des nouveaux modèles Mavaro Neo SL se trouve le moteur Bafang G020. Ce dernier se trouve dans le moyeu arrière. Cannondale affirme que cette configuration permet de gagner du poids.

En outre, le moteur fournit une puissance de pointe de 350 W et un couple de 45Nm, offrant une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h. La batterie intégrée se cache dans le cadre du vélo, ce qui permet de conserver un profil fin. Cannondale indique que l’autonomie du vélo électrique peut atteindre 108 kilomètres en une seule charge et qu’un prolongateur d’autonomie est disponible.

Trois modes d’assistance sont disponibles et peuvent être sélectionnés sur le nouvel écran du guidon. Il existe également un mode marche pour faciliter la poussée d’un vélo chargé.

Cadre et géométrie du vélo électrique Cannondale Mavaro Neo SL

Le Mavaro Neo SL se décline en deux modèles : Mavaro Neo SL 1 à 8 vitesses et Mavaro Neo SL 2 à 8 vitesses. Chaque modèle est disponible dans trois formes de cadre différentes.

La version Standard dispose d’un tube supérieur incliné plus traditionnel avec une hauteur d’enjambement de 75,8 cm. Cannondale affirme que la hauteur d’enjambement inférieure des cadres StepThru (68 cm) et Low StepThru (44,7 cm) a été conçue pour un maximum de facilité et de commodité. Les tailles dépendent du style de cadre et vont de Small à XL.

Débattement avant de 50 mm

Le nouveau Mavaro Neo SL a été principalement conçu pour être un compagnon élégant et pratique pour les trajets urbains. Il dispose d’un éclairage intégré et d’une transmission Microshift avec sept ou huit vitesses selon le modèle.

À l’avant, chaque Mavaro Neo s’équipe d’une fourche SR Suntour NEX custom crown qui offre un débattement de 50 mm.

Cela signifie que Cannondale a renoncé à utiliser la suspension propriétaire HeadShok sur les nouveaux Mavaros.

Les modèles Mavaro Neo SL dispose d’un porte-bagages arrière pouvant accueillir une capacité allant jusqu’à 18 kilogrammes.