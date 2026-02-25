Laissez votre voiture au garage : Decathlon sort l’e-bike ultime pour le cyclotourisme

Le géant français du sport vient de dévoiler le Decathlon Stilus E-Touring. C’est une version radicalement améliorée de son célèbre vélo électrique. Ses principaux atouts : des composants Shimano haut de gamme et une autonomie de plus de 100 km.

Decathlon vient encore d’épater les cyclistes avec la nouvelle mouture de son Stilus E-Touring. Contrairement à une simple mise à jour cosmétique, cette version apporte des changements qui optimisent l’expérience de conduite. Alors, que vaut réellement cette machine et pourquoi mérite-t-elle votre attention ?

Un châssis repensé pour tous les cyclistes

La première surprise de taille est le passage d’un cadre haut à un cadre bas et facile d’accès. Certes, cette modification semble anodine, mais elle ouvre les portes du cyclisme à un public bien plus large. Les seniors et les personnes à mobilité réduite trouveront ici leur bonheur. De même pour ceux et celles qui en ont marre d’enjamber leur monture. De plus, ce choix s’inscrit dans la philosophie « accessible à tous » chère à la marque française.

Quelle est l’autonomie du Stilus E-Touring de Decathlon ?

Côté motorisation, Decathlon ne révolutionne pas une formule qui gagne. Ainsi, si on en croit Notebook Check, on retrouve le fidèle moteur Bosch Performance Line CX et son 85 Nm de couple. Ajoutez à cela une assistance jusqu’à 25 km/h.

Le véritable game-changer réside néanmoins dans la batterie amovible de 750 Wh. Grâce à cette capacité généreuse, la marque annonce jusqu’à 130 km d’autonomie en mode Eco. Vous êtes père de famille pressé ou baroudeur du week-end ? Dans les deux cas, l’autonomie du vélo Stilus E-Touring couvre largement vos besoins quotidiens sans l’angoisse de la panne sèche.

Shimano débarque avec une transmission qui chamboule tout

Là où Decathlon impressionne le plus, c’est dans l’abandon du groupe Microshift au profit d’une transmission Shimano Cues 11 vitesses. Certes, le Microshift faisait l’affaire. Cela dit, Shimano reste la référence absolue en matière de fiabilité et de fluidité.

De surcroît, les freins hydrauliques à disque MT200 du même fabricant assurent une sécurité optimale. Et cela vaut même par temps pluvieux. Qui plus est, les pneus Schwalbe Johnny Watts en 29 pouces donnent un compromis idéal entre confort et efficacité. Le Stilus E-Touring de Decathlon reste donc fiable sur tous les types de terrain.

Un équipement complet, mais que propose-t-il concrètement ?

La plupart des concurrents vendent un vélo nu. Contrairement à eux, Decathlon livre ici une machine clé en main. Notamment, l’écran Bosch Kiox 3900 intègre un système antivol électronique. D’autre part, les garde-boue, l’éclairage et la béquille complètent un package déjà très complet. Aussi, la fourche suspendue Suntour XCM32 avec ses 100 mm de débattement absorbe parfaitement les imperfections de la route.

Decathlon Launches Stilus E-Touring E-Bike with Bosch Motor and Shimano Components👀 pic.twitter.com/Yj973IlJFs — 𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒕𝒉 𝑨𝒓𝒐𝒓𝒂 (@techfryerr) February 24, 2026

Le prix du Stilus E-Touring justifie-t-il l’investissement ?

Ce vélo est disponible à 3 299,99 euros en France et en Espagne (et 3 349,99 euros aux Pays-Bas). Il se positionne dans le milieu de gamme premium. Bien sûr, la somme n’est pas négligeable. Cela dit, compte tenu des équipements et de la robustesse, je trouve que c’est une affaire honnête. En définitive, si vous cherchiez l’excuse parfaite pour laisser votre voiture au garage, la voilà.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn