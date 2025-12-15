Moustache annonce un nouveau vélo électrique pour 2026 avec un combo Bosch et Maxxis

Alors que le monde du vélo électrique ne cesse de s’animer, la marque française Moustache sort sa nouvelle carte maîtresse pour 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle mise sur un duo de choc.

Il s’agit d’un groupe-moteur de dernière génération signé Bosch, allié à la robustesse légendaire des pneus Maxxis. Un mélange de puissance fiable et d’accroche tenace qui promet de réinventer la balade urbaine et les escapades hors des sentiers battus. Préparez-vous à rouler en toute confiance !

Moustache Dimanche 2026 : Le gravel électrique qui ne demande qu’à partir à l’aventure

La marque française Moustache n’en est pas à son premier coup d’essai. Mais avec le nouveau Dimanche 2026, elle vise clairement plus haut, plus loin et sur tous les terrains. Ce vélo gravel électrique, pilier du catalogue, se métamorphose pour 2026 en une machine à explorer sans compromis.

Ce modèle est conçu pour les escapades du week-end comme pour les épopées bikepacking. C’est fini la timidité. Avec son envergure affirmée et son équipement taillé pour l’autonomie, le Dimanche lance un appel clair à l’aventure.

Un équipement premium pour dompter les chemins

Prenons le modèle phare, le Dimanche Gravel 6. À son guidon, les chemins caillouteux ne font plus peur. Il mise sur un combo gagnant. Ce sont des pneus Maxxis Rambler de 50 mm de large, souples et accrocheurs, montés sur des roues de 29 pouces.

Cette base confortable et robuste est propulsée par le groupe-moteur Bosch Performance Line SX. Il offre un couple de 60 Nm pour avaler les montées les plus techniques avec sérénité. Malgré cette panoplie complète, le vélo conserve une agilité surprenante. Il a un poids d’environ 17,6 kg pour cette finition haut de gamme.

Une philosophie centrée sur le plaisir de pédaler

L’approche de Moustache est subtile et intelligente. Ici, l’assistance électrique est conçue comme un allié discret, pas comme une béquille. Avec une transmission SRAM AXS 12 vitesses (11-50 dents) et une batterie Bosch de 400 Wh intégrée dans le cadre, vous pouvez rouler toute la journée avec une assistance minimale. Cela réserve la puissance pour les derniers kilomètres fatiguants ou les pourcentages les plus méchants. Tout est pensé pour que le plaisir du pilotage reste au centre de l’expérience, dans la pure tradition gravel.

Le confort roi pour les longues distances

Le confort sur longue distance n’a pas été laissé au hasard. Au-delà d’une géométrie étudiée, Moustache a intégré une innovation ingénieuse dans la potence. C’est un système « antichoc » de 20 mm qui absorbe les vibrations et les micro-chocs, préservant les mains et les bras.

Couplé aux pneus à volume généreux et à une posture détendue favorisée par un cintre évasé, le Dimanche assure une sérénité absolue, quel que soit le terrain. Vous enchaînez les kilomètres sans même y penser.

Véritable couteau suisse de l’aventure

Le plus séduisant dans ce Dimanche est sans doute son âme d’aventurier. Il est truffé de fixations robustes sur la fourche pour y attacher des sacoches et des garde-boue. Cela se transforme ainsi en véhicule de rêve pour les escapades en autonomie.

La gamme de quatre modèles commence d’ailleurs à un prix très accessible. Il y a la version Dimanche Gravel 2 à guidon plat à 3 199 €. Un groupe Shimano CUES l’équipe. Que vous visiez la performance ou les grands espaces, il y a un Dimanche 2026 pour transformer chaque week-end en exploration. Prêt à tracer votre propre sillon ?

