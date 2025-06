Ce que vous avez raté au State of Play — juin 2025 : jeux cultes et trailers de ouf

Pendant 30 minutes, les fans avaient les yeux rivés sur leur écran. C’était LE rendez-vous attendu par tous les joueurs PlayStation : le State of Play du 4 juin 2025. Et il a déroulé, sans pause, une pluie d’annonces aussi attendues qu’étonnantes. Petit réveil brutal ou douce caresse nostalgique ? Un peu des deux.

Un coup de vieux… et un coup de poing visuel

La première claque vient d’Arc System Works. Oui, les maestros de la 2D sortent « Marvel Tōkon: Fighting Souls », un jeu de baston 4v4 avec les super-héros les plus stylés de l’univers Marvel. Ryu vs Wolverine, en tag avec Black Panther et Storm ? C’est pour 2026, et on a déjà les mains qui tressaillent.

Puis c’est la mélodie du souvenir : « Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles » déboule avec ses sprites liftés, ses voix doublées, et sa stratégie intacte. Là, Square Enix vient réveiller une génération entière de joueurs tacticiens. Sortie prévue le 30 septembre 2025.

Mais c’était sans compter sur la descente aux enfers signée Konami. « Silent Hill f » dévoile enfin sa date : 25 septembre. Direction le Japon des sixties pour un cauchemar esthétique où les fleurs pourrissent et les esprits hurlent. Du pur SH.

Là-dessus, Snake rampe dans la jungle : « Metal Gear Solid Delta: Snake Eater« montre ses muscles et sa moiteur. Date calée : 28 août. Oui, c’est beau. Non, ce n’est pas qu’un simple remake.

Et comme si on n’était pas assez accrochés, Team Ninja balance un trailer pour « Nioh 3 ». Violent, mystique, technique : la recette ne bouge pas. Une démo est même déjà dispo. Vous l’avez lancée ?

State of Play — juin 2025 : des pépites, du matos et un brin de folie

Au milieu de tout ça, James Bond réapparaît. IO Interactive tease « 007: First Light« , prévu pour 2026. C’est bref, mais l’ambiance est là. Encore trop vague, diront certains. Et à juste titre : difficile de ne pas voir un énième mix entre Uncharted, Bourne et un jeune acteur générique tout droit sorti d’une fiche Amazon Prime.

Et puis viennent les ovnis, les petites pépites : « Sword of the Sea » (par les créateurs de Journey) fait planer, « Hirogami » transforme l’origami en gameplay, « Cairn » fait de l’escalade une expérience sensorielle. Mention spéciale à « Baby Steps », toujours aussi absurde et réjouissant. Mais là encore, certains y verront plus de recyclage créatif que de vraie prise de risque.

Côté matos, un stick arcade sans fil, « Project Defiant », vient flatter les nostalgiques du bouton métal. Et pour les amateurs de VR, « Thief: Legacy of Shadow« prouve qu’on peut encore voler en 2025 sans se taper la nausée.

Ce State of Play de juin 2025, c’était plus qu’une vitrine. C’était un miroir tendu au joueur d’hier et d’aujourd’hui. De la nostalgie remixée, des paris visuels, un futur qui flirte avec le passé. PlayStation joue sur tous les tableaux, et on ne va clairement pas s’en plaindre.

Mais tout n’était pas aussi fou ou haletant qu’espéré. Beaucoup ont regretté l’absence de gros morceaux comme le très attendu « Wolverine » d’Insomniac, les prochaines cartouches de Naughty Dog, ou un nouveau « Onimusha ».

