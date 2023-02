Top des meilleurs RPG pour la Nintendo Switch

Quels sont les meilleurs RPG pour Nintendo Switch disponible depuis son lancement ? Gamer invétéré ou en herbe, découvrez notre classement pour vous faire une idée !

Après être présent sur le marché depuis cinq ans, la Nintendo Switch est l’une des consoles les plus prisées de tous les gamers. Avec sa vaste ludothèque, les gamers pourront retrouver n’importe quel genre de jeux vidéo sur cette console, surtout pour les fans de RPG. Mais la question que tout le monde se pose c’est quels sont les meilleurs RPG disponibles sur Nintendo Switch ?

Pour répondre à cette question, nous pouvons dire que cela dépend de votre goût et de votre passion. Nintendo Switch offre un large choix d’aventures épiques dans lesquelles vous pourrez devenir le principal héros. Que vous êtes un fan de Pokemon Go, de Dragon Quest ou du moins de Triangle Strategy, vous aurez de quoi vous satisfaire sur cette console. Toutefois, voici notre classement afin de vous faire une idée sur les meilleurs jeux présents sur Nintendo Switch.

Bravely Default 2

Ce RPG avec un nom qui sonne bizarrement a la même ADN que la traditionnelle aventure de Final Fantasy. De l’histoire jusqu’aux objets que les gamers vont collectés tout au long de leurs quête, tous ont été inspirés de Final Fantasy. Toutefois, Bravely Default embarquent des commandes qui lui soient uniques, notamment les commandes Brave et Default.

Votre personnage pourra sauter des tours afin d’accumuler des points. Les personnages pourront ensuite déclencher plusieurs actions à la fois, offrant aux gamers la liberté d’être créatif. Flexibilité et ergonomie sont les mots qui peuvent qualifier ce jeu, laissant à chacun la possibilité de monter son équipe et de partir à l’aventure !

Secret of Mana

Secret of Mana est sorti il y a plus de 30 ans et fait partie des classiques les plus revisités de l’histoire des jeux vidéo. En effet, à l’époque, ce RPG était conçu pour être joué sur Game Boy avant d’être présent sur Nintendo Switch. Il est à noter que vous allez retrouver l’ensemble de la collection entière sur cette console. Vous pouvez revivre une expérience enrichissante avec ce RGP, l’un des plus appréciés des gamers !

Dark Souls

Si le studio FromSoftware est connu de tous c’est certainement grâce à Dark Souls, le RBG que tous les gamers qui se respectent connaissent. C’est l’une des plus belles réussites du studio, hissant sa notoriété à travers le monde. Depuis son lancement en 2011, Dark Souls est toujours aussi séduisant avec une note sombre et fantastique.

Il faut noter également que l’édition remastérisée de Dark Souls est une extension du DLC Artorias of the Abyss. Les gamers ont certainement remarqué que la version Nintendo Switch de ce classique moderne n’a pas la fidélité technique des autres plateformes. Cela est toutefois compensé par quelques fonctionnalités exclusives à la console, à savoir la prise en charge d’Amiibo et la possibilité de jouer partout. De quoi faire des heureux !

Dragon Quest XI S

Les fans de la culture nipponne trouveront leur bonheur dans ce RGP typiquement japonais. Sa particularité réside dans son gameplay traditionnel mélangé avec une idée de narration propre à ce jeu. Dragon Quest XI S met en avant les aventures du Luminaire, un héros légendaire destiné à sauver le monde d’Erdrea des forces des ténèbres qui l’envahissent. Vous allez nous dire que le concept est déjà repris plusieurs fois. Néanmoins, il faut reconnaître que l’histoire en elle-même est beaucoup plus poignante et charmante que celles que vous avez déjà vues auparavant.

Outre cela, Dragon Quest XI S bénéficie d’un casting unique comme l’effronté Erik, un voleur de grand chemin et Sylvando, l’un des héros parmi lesquels vous pourrez vous identifier. Cette édition du jeu vous offre également la possibilité de jouer à l’aventure en 3D ou en 2D rétro, une fonctionnalité initialement exclusive à la version 3DS.

Fire Emblem : Three Houses

Three Houses est le dernier opus de la série RPG de Nintendo que tous fans de la console ont déjà essayé au moins une fois. Ce RPG vous placera dans le rôle d’un nouveau professeur au monastère de Garreg Mach. Une fois arrivé, vous devez prendre sous votre aile l’une des trois maisons d’étudiants. Vous jouez à la fois le rôle d’un commandant militaire et d’un enseignant, en veillant à l’épanouissement de vos élèves sur le champ de bataille et en dehors.

Il s’agit d’une version inspirée du gameplay classique de Fire Emblem. L’objectif du jeu c’est de renforcer davantage le lien que vous ressentez avec chacune de vos unités. Vous aurez la possibilité de prendre votre destinée entre les mains grâce aux trois chemins mis devant vous. Sachez que chacun de ces chemins aura une influence sur la tournure des évènements. De quoi vous laissez fasciner tout au long du jeu !

Monster Hunter

Capcom a passé des années à peaufiner progressivement sa série Monster Hunter. Vous aurez l’embarras du choix parmi les différentes versions du choix dont le populaire Monster Hunter Rise. Ce RPG vous offre la chance de vous plonger dans un univers épique où vous êtes le maître de votre destin. Vous serez dans la peau d’un chasseur impitoyable face à de redoutables monstres.

Vous pourrez vous forger des armes et des armures en récupérant ce que vous pouvez trouver sur les monstres que vous avez abattu. N’est-ce pas passionnant et irrésistible à la fois ? Vous serez également séduit par les nouvelles fonctionnalités qui rendront vos déplacements encore plus faciles. Avec le Wirebug, vous pouvez vous lancer dans l’air tel Spiderman. Alors, la chasse est ouverte !

Octopath Traveler

Vous désirez retrouver l’essence des anciens RPG comme dans les années 90 ? Octopath Traveler saura vous plonger au cœur d’un univers épique ! Comme son titre particulier le suggère, le jeu consiste à suivre huit protagonistes. Chacun navigue dans des histoires et des missions individuelles qui finissent par s’entremêler en une seule quête interconnectée.

Certes, la SNES a fait un réel bond en arrière pour vous fournir ce RPG digne de ce nom avec une note moderne. Cela concerne entre autres son style visuel « HD-2D » ainsi que son esthétique à 16 bits que d’autres RPG après lui ont adoptés.

Paper Mario : The Origami King

Tout le monde apprécie certainement Paper Mario, d’autant plus que c’est l’une des RPG qui a fait la popularité de Nintendo Switch. Avec The Origami King vous allez retrouver la magie des premiers épisodes de la série. Raconté avec l’esprit et la finesse d’écriture propres à la franchise, The Origami King est un jeu de rôle léger qui va de l’hilarant au déchirant. Ne vous méprenez pas, ce RPG bénéficie d’un système de combat par glissement de panneaux, ce qui rend les affrontements aussi intenses que dans d’autres RPG de combat.

Pokemon Legends : Arceus

Après des années de perfectionnements et de mises à jour, Pokemon Legends : Arceus marque la réinvention la plus radicale de la série à ce jour. Bousculant plus de deux décennies de conventions, Arceus plonge les joueurs dans un vaste monde où la patience et les réflexes rapides sont tout aussi essentiels pour attraper des Pokemon.

Tous les Pokemon sauvages errent sur un terrain vague et vous disposez d’un large éventail d’options pour les capturer. Vous pouvez les distraire avec des appâts, vous dissimuler dans les hautes herbes ou encore envoyer vos propres Pokémon pour les combattre. Cette liberté fait d’Arceus le jeu Pokémon le plus palpitant depuis des lustres. Ce RPG est un incontournable pour tous les possesseurs de Switch désireux de se lancer dans une grande aventure !

Pokemon Épée et Bouclier

Nous allons rester dans l’univers Pokemon avec Pokémon Épée et Bouclier, un autre RPG qui vous garantira une immersion complète dans l’univers Pokémon. Il retrace les aventures et les expériences relatives au Pokémon traditionnelle, avec une formule un peu plus innovante.

Dans ce RPG, vous allez être un dresseur débutant qui va partir à la quête du titre de maître Pokémon. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Oui, tout comme Sasha, vous allez voyager à travers le monde et dresser une équipe de Pokémon sauvages pour en faire de grands combattants. Votre aventure sera palpitante et remplie de nombreux périples !

Shin Megami Tensei V

Si vous êtes à la recherche d’un RPG à la fois stimulant que divertissant, Shin Megami Tensei V. En effet, c’est l’une des franchises la plus populaire d’Atlus avant l’arrivée de Personna. Dans ce jeu, vous allez être plongé au cœur d’un environnement post-apocalyptique de Tokyo.

Vous allez endosser le rôle de Nahobino, un être surnaturel ayant fusionné avec un lycée moyen. L’aventure qui s’ensuit vous amène à parcourir les terres ravagées de Tokyo. Avec vos pouvoirs, vous aurez pour mission de recruter d’autres démons et de combattre les dieux. Sombre et stimulant, Shin Megami Tensei V est l’une des meilleures exclusivités de Nintendo.

Tokyo Mirage Sessions

Tokyo Mirage Sessions est une collaboration entre Nintendo et Atlus. Dans ce jeu, vous aurez l’impression de vous retrouver face à Shin Megami Tensei et Fire Emblem. Le tout est vec un beau mélange de Persona, le RPG le plus populaire du moment. L’histoire consiste à suivre un groupe de jeunes qui doivent repousser des forces obscures qui ont envahi Tokyo.

Au cours des combats, les personnages se transforment et peuvent invoquer les héros légendaires de Fire Emblem. Vous aurez le plaisir de retrouver sur votre chemin Chrom et Tiki pour vaincre la force des Ténèbres. Le must avec ce RPG c’est son système de combat qui puise des éléments propres à Fire Emblem et SMT. Pour ce qui est de l’histoire, nous vous laissons la découvrir, alors à vos mannettes ! N’hésitez pas à découvrir notre comparatif des meilleures manettes Nintendo Switch pour vous accompagner dans cette aventure.

Triangle Strategy

Nous vous avons parlé d’Octopath Traveler un peu plus haut. Mais dans ce qui suit, nous allons vous présenter un autre joyau du même studio, Triangle Strategy. Ce RPGB tactique s’inspire de Final Fatansy Tactics. Il vous permettra d’être à la tête d’une petite armée de soldats sur un champ de bataille en forme d’échiquier.

Passionné d’échec, vous n’aurez aucun mal à manœuvrer votre unité en tenant en compte du positionnement et des alignements. L’histoire est d’autant plus fascinante vous laissant la liberté de choisir votre stratégie en temps de guerre. A chaque décision sa conséquence, à vous de trouver les vôtres !

Xenoblade Chronicles

Comme nous parlons des meilleurs jeux RPG sur Nintendo Switch, nous ne pouvons pas passer à côté de Xenoblade Chronicles ! Si vous êtes à la recherche d’une histoire fascinante pleine de rebondissements, ce jeu saura vous satisfaire. Avec son système de combat de type MMO, il vous fera profiter de l’essence d’un RPG stratégique. Néanmoins, ce qui rend Xenoblade vraiment spécial, c’est son cadre.

Toute l’aventure se déroule sur le dos de deux dieux titanesques. Vous serez embarqué dans des lieux fantastiques et époustouflants les uns que les autres. C’est une épopée dans tous les sens du terme. Le jeu de base peut prendre plus de 100 heures à terminer. A la fin, l’épilogue prépare le terrain pour le prochain Xenoblade Chronicles 2.

Xenoblade Chronicles 2

Après vous avoir avez présenté la première version de Xenoblade Chronicles, le tom 2 est beaucoup plus fascinant. Tout comme son prédécesseur, Xenoblade Chronicles 2 est une aventure tentaculaire. L’histoire se déroule sur des êtres de la taille d’un continent. Vous explorerez une série d’environnements impressionnants, des plaines luxuriantes aux déserts des plus arides.

Chaque lieu a été réalisé avec le respect des petits détails pour assurer une immersion des plus réelles. Outre les décors à en couper le souffle, Xenoblade Chronicles 2 bénéficie d’un système de combat remanié. Cela offre un plus grand degré de nuance stratégique que la première version. Pour profiter de ce RPG jusqu’à son dernier jus, Switch demeure incontournable !

N’hésitez pas à voir notre top des meilleurs jeux sur la Nintendo Switch.