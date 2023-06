Avec les meilleures manettes Switch, toute la famille peut profiter des jeux ludiques sur Nintendo. Zoom sur les meilleurs modèles du moment.

En incluant une paire de Joy-Cons à la livraison d’une console Switch, sauf pour Switch Lite, Nintendo gâte déjà ses clients. Les deux contrôleurs séparés offrent une grande marge de manœuvre aux joueurs. Mais il existe également d’autres modèles qui offrent une meilleure expérience sur le marché. Certains d’entre eux peuvent vous offrir de longues sessions sans vous fatiguer les mains. Bien entendu, vous pourrez dépenser beaucoup plus pour les avoirs, mais cela en vaut certainement la peine.

GuliKit KingKong 2 Pro : le meilleur contrôleur Switch en général

Caractéristiques techniques Connectivité : Bluetooth

Nombre de boutons : 16

Contrôle de mouvement : Oui

Ce n’est pas pour rien si le GuliKit KingKong 2 Pro a obtenu la première place dans notre liste. Sa conception antidérapante facilite sa manipulation et ses boutons tactiles sont interchangeables. De plus, il dispose de déclencheurs qui se tirent aisément et d’un grand D-pad. Sans parler de son bouton APG pour activer le mode pilote automatique pendant une dizaine de minutes.

En outre, il fournit des fonctionnalités époustouflantes. Ses 25 heures d’autonomie suffisent à épater les fans de Nintendo Switch. On ne citera que le contrôle de mouvement et les bâtons anti-dérive dotés de capteurs d’effet Hall. Tout cela à un prix compétitif.

Grande autonomie de la batterie

Contrôle de mouvement

Absence de logiciel de paramétrage

Pas de boutons arrière

Manette Nintendo Switch Pro : les meilleures manettes Switch pour jouer en mode TV

Caractéristiques techniques Connectivité : sans fil

Nombre de boutons : NA

Contrôle de mouvement : Oui

Si la manette Nintendo Switch Pro était livrée avec la console, beaucoup ne réclamerait presque pas les autres meilleures manettes Switch sur le marché. On y trouve pas mal de fonctionnalités intéressantes bien que certains reprochent le prix. En dehors du Joy-Cons, c’est le seul contrôleur Switch qui intègre à la fois un grondement HD, un lecteur NFC et un contrôle de mouvement.

A part cela, la manette Nintendo Switch Pro figure parmi les meilleures manettes Switch, notamment par la grande autonomie de sa batterie. Ses 40 heures d’autonomie offrent aux amateurs plus de temps pour jouer à leurs jeux favoris sur Nintendo.

Excellente autonomie de la batterie

Grondement HD

Langue française non disponible

Absence de prise pour casque

8BitDo Ultimate : pour une personnalisation facile

Caractéristiques techniques Connectivité : filaire, Bluetooth

Nombre de boutons : NA

Contrôle de mouvement : Oui

Difficile de se passer du 8BitDo Ultimate quand il s’agit de citer les meilleures manettes Switch. Son design s’apparente à celui de la Switch Pro. Seulement, le D-pad est légèrement plus robuste. Ses bâtons embarquent des capteurs d’effet Hall et ses boutons sont nettement plus réactifs, de quoi ravir les fans de jeux de combat.

Ce contrôleur est également personnalisable à l’aide de l’application Ultimate de 8BitDo. Ainsi, vous pouvez mapper les boutons ou ajuster les niveaux de vibration. Par ailleurs, le 8BitDo Ultimate offre des commandes supplémentaires via ses deux palettes arrière supplémentaires. Le pad peut aussi enregistrer trois profils que vous pouvez échanger à la volée.

Connectivité multiple

Manette polyvalente

La durée de vie de la batterie n’est pas terrible

Un seul Layout Switch

8BitDo Pro 2 : les meilleures manettes Switch au design Xbox

Caractéristiques techniques Connectivité : Bluetooth

Nombre de boutons : NA

Contrôle de mouvement : Oui

Parmi les meilleures manettes Switch, le 8BitDo Pro est une option non négligeable, notamment pour ceux qui sortent mieux avec une manette de style PlayStation. La disposition de ses deux boutons supérieurs les rend plus faciles à manipuler. De plus, le D-pad semble plus net.

On y trouve aussi un support de grondement bien qu’il ne s’agisse pas de grondement HD. Pour certains jeux tels que Animal Crossing New Horizons et Breath Of The Wild, ce contrôleur accède à une visée gyroscopique par le biais du contrôle de mouvement. Bien entendu, ses boutons sont remappables à volonté à l’aide de l’appli gratuite et il peut enregistrer jusqu’à trois profils interchangeables à tout moment.

Deux boutons remappables supplémentaires

Commutateur à l’arrière

Absence de croix directionnelle au niveau du D-pad

Pas l’idéal pour les petites mains

PowerA Fusion Pro : le meilleur modèle avec un commutateur personnalisable

Caractéristiques techniques Connectivité : Bluetooth, filaire

Nombre de boutons : NA

Contrôle de mouvement : Oui

PowerA propose la manette Fusion Pro à tous ceux qui veulent vivre les mêmes expériences dignes d’un niveau professionnel. Il dispose de quatre palettes amovibles avec des boutons remappables à la volée. Ses capteurs de mouvement permettent aux joueurs d’interagir aisément avec des commandes de mouvement intuitives.

On déplore l’absence de grondement et de NFC. Par contre, on apprécie bien son moteur à double vibration. En plus, les trois niveaux d’ajustement pour les gâchettes permettent d’ajuster leur réactivité à tout moment et d’intensifier la vitesse des actions pendant le jeu. Par ailleurs, ce contrôleur dispose d’un haut-parleur intégré, mais vous pouvez y brancher des écouteurs via la prise jack pour ne pas déranger les autres pendant vos sessions.

Etui de transport offert à l’achat

Poignée en caoutchouc

Absence de grondement

Cher pour un modèle sans grondement

8BitDo SN30 Pro : le meilleur rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Connectivité : Filaire

Nombre de boutons : 8

Contrôle de mouvement : Oui

Le 8BitDo SN30 Pro est le parfait contrôleur pour jouer à des jeux de plateforme. Les fans vont se régaler avec cette manette au style rétro qui rappelle la manette emblématique de Nintendo Switch. Son design en forme de barre de chocolat apporte une touche vintage qui s’ajoute à ses boutons et à son D-pad.

Il intègre également des contrôleurs de mouvement, ainsi que des gâchettes arrière et des sticks analogiques. Ce qui facilite aussi son utilisation pour des jeux plus dans l’air du temps. Disponible en plusieurs couleurs, le 8BitDo SN30 Pro est accessible au prix imbattable. En optant pour ce modèle, vous allez remercier 8BitDo d’avoir recréé la manette Switch d’antan.

Design rétro

Manette à la portée de tous les budgets

Absence de NFC

Pas idéal pour les jeux de combat

Nintendo Switch Joy-Con : manettes traditionnelles incluses à la livraison

Caractéristiques techniques Connectivité : Sans fil, filaire

Nombre de boutons : NA

Contrôle de mouvement : Oui

Bien que le marché abonde d’une pléthore de manettes Switch, il ne faut quand même pas oublier les traditionnelles Joy-Cons. En effet, la console Nintendo Switch est livrée avec une paire de Joy-Cons (droite et gauche). Cependant, pour les familles nombreuses, une, voire deux paires de Joy-Cons supplémentaires sont toujours les bienvenues. On les utilise essentiellement en mode encré ou portable.

En plus, ils peuvent fonctionner comme un contrôleur standard. Pour cela, il suffit de les tourner latéralement. Vous pouvez alors les utiliser comme manette sans fil pour battre un adversaire en tête à tête. Evidemment, les grandes mains ne peuvent pas tenir le Joy-Con confortablement étant donné sa petite taille.

Grondement HD

NFC et contrôle de mouvement

Cher

Taille relativement réduite

FAQ sur les manettes Switch

Quelles sont les meilleures marques de manettes Switch ?

Il va sans dire que Nintendo reste la marque la plus fiable en matière de manettes Switch. Dans notre comparatif, on vous a présenté la manette Switch Pro et le Joy-Con. Toutefois, d’autres marques offrent des alternatives disposant de fonctionnalités à apprécier telles que 8BitDo et GuliKit. PowerA figure aussi dans la liste, en offrant les meilleures manettes Switch pour les pros.

Cela-dit, le choix de la meilleure manette dépend aussi de vos préférences de jeux. Par exemple, si vous êtes adeptes de jeux d’arcade rétro, ce sont plutôt les manettes Switch originales qu’il vous faut. Par ailleurs, si le budget semble un peu serré, vous pouvez vous tourner vers les contrôleurs 8BitDo. Cette marque chinoise est aussi réputée pour son prix défiant toute concurrence.

Combien de types de manettes Switch existe-il ?

Les meilleures manettes Switch existent en deux types : les manettes Switch authentiques et les manettes génériques. Les manettes authentiques sont celles que Nintendo produit. En revanche, les contrôleurs génériques comprennent ceux que les autres marques fabriquent.

Les manettes Switch authentiques

Une manette Switch est dite authentique quand elle ne fonctionne uniquement avec une console Nintendo Switch. Ce sont en général les Joy-Cons et les manettes Switch Pro. A la livraison, Nintendo inclut une paire de Joy-Cons avec la console principale.

Ces meilleures manettes Switch authentiques peuvent s’utiliser comme manettes principales ou être déclipsées pour servir de contrôleurs indépendants. Par ailleurs, on peut les utiliser comme manette massive en réunissant deux à l’aide du support. Quant à la manette Switch Pro, elle s’apparente à un contrôleur pour PS4.

Les manettes Switch génériques

Les manettes Switch génériques englobent celles qui sont fabriquées par les autres marques que Nintendo et les manettes sous-licence. Bon nombre d’entre elles peuvent concurrencer les manettes officielles à un prix compétitif. Dans le présent comparatif, vous pouvez voir que les manettes génériques rivalisent très bien avec les modèles authentiques. Certaines se vendent à des prix plus chers, mais présentent des fonctionnalités étonnantes.

Comment démarrer avec les manettes Switch ?

Que vous utilisiez des manettes Switch filaires ou sans fil, il est toujours prudent de savoir comment démarrer votre aventure avec ces accessoires. Pour commencer, assurez-vous que la charge de votre contrôleur soit complète, si vous avez choisi un modèle sans fil. Ensuite, il faut commencer par la synchronisation de la manette. A noter que la synchronisation est une étape obligatoire, sans laquelle la manette ne serait pas opérationnelle.

Il existe deux modes de synchronisation à savoir la synchronisation par câble ou par bouton. Si vous avez décidé de synchroniser la manette par câble, vous devez vous munir d’un câble USB-C compatible. Quel que soit le mode de synchronisation que vous avez choisi, vous devez allumer la console et la manette à synchroniser. En plus, ils doivent être placés l’un à proximité. Il ne reste plus qu’à suivre les étapes de la synchronisation.

Comment recharger une manette Switch ?

La façon de recharger les manettes Switch dépend entièrement du modèle. Si vous avez un modèle fonctionnant avec une batterie rechargeable, vous devez utiliser la station de chargement. Sinon, il existe d’autres modèles sans fil qui se chargent à l’aide d’un câble USB. Pour se faire, il suffit de brancher le câble à une source électrique telle qu’un PC ou un boîtier de recharge. Bien entendu, les manettes Switch filaires ne nécessitent pas de chargement.

Comment entretenir les manettes Switch ?

Quelle que soit la manette Switch que vous ayez adoptée, l’entretien ne requiert pas beaucoup de choses. En fait, il suffit de le nettoyer de temps en temps afin que la poussière et les autres saletés telles que la graisse et la sueur n’y adhèrent pas.

Pour nettoyer le contrôleur, il faut prendre un chiffon préalablement mouillé et essoré avec de l’alcool ou de liquide désinfectant. Frottez ensuite les différentes parties du contrôleur tout en veillant à ce que le liquide ne pénètre à l’intérieur. Après nettoyage complet, vous n’avez qu’à laisser la manette sécher.

Assurez-vous bien de ne pas verser accidentellement de liquide sur le contrôleur. De même, il faut éviter de la laisser plonger dans le liquide, jusqu’ici, aucun fabricant n’a sorti une manette waterproof. Par ailleurs, il faut débrancher le contrôleur si c’est un modèle filaire ou l’éteindre s’il s’agit d’un modèle sans fil. Ceci, dans le but d’éviter un court-circuit au-cours du nettoyage.

