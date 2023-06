La meilleure manette PS5 offre une expérience bien plus immersive qu’avec son contrôleur officiel, le DualSense ordinaire. Cependant, celui-ci reste dans la course lorsqu’il s’agit de trouver un contrôleur digne de la console.

A part le DualSense Officiel, Sony a récemment développé une option plus intelligente et plus sophistiquée, le DualSense Edge. Ce dernier semble offrir ce qui manquait chez son prédécesseur. Seulement, son prix n’est pas du tout accessible au grand public. De plus, beaucoup de joueurs, occasionnels ou pas, sont à la recherche de la meilleure manette PS5 pour s’offrir un moment de détente chez soi. La liste suivante va vous dévoiler les meilleures manettes qui vous fourniront ce dont vous avez réellement besoin avec une PS5.

Victrix Pro BFG : la meilleure manette PS5 dans l’ensemble

Caractéristiques techniques Dimensions : 9,5 x 21 x 21 cm

Poids : 535,24 grammes

Connectivité : filaire / sans fil

Nombre de boutons remappables : 4

Le Victrix Pro BFG est sans doute la meilleure manette PS5 dans son ensemble, rien qu’en se penchant sur le fait qu’il a été conçu intelligemment. En effet, ce contrôleur comporte 3 modules interchangeables : gauche, droite et fightpad. Quatre de ses boutons sont aussi remappables pour faciliter sa personnalisation.

Avec un stick analogique plus robuste, le Victrix Pro BFG accède à une visée de précision. Ce qui permet aux joueurs d’obtenir une performance plus élevée. A cela s’ajoutent les quatre boutons de retour et le mode « Tournament Lock » qui vous évite les mauvaises manipulations pendant la compétition. Un autre point de plus, vous pouvez utiliser cette manette pour jouer à vos jeux sur une PS4 ou un PC.

Bon rapport qualité/prix

Polyvalent

Absence de retour haptique

Appariement parfois difficile

Razer Wolverine V2 Pro : le choix idéal pour les accros de boutons supplémentaires

Caractéristiques techniques Dimensions : NA

Poids : 279 grammes

Connectivité : sans fil 2,4 GHz, USB-C

Nombre de boutons remappables : 6

Le Razer Wolverine V2 compte en tout six boutons remappables. Ce qui fait d’elle une des meilleures manettes PS5 du marché. C’est également la seule manette compatible avec une console PS. Par ailleurs, ce contrôleur offre une grande autonomie, notamment quand on désactive l’éclairage RVB.

Le seul handicap qu’on a dénombré chez ce contrôleur réside dans ses boutons arrière qui restent difficilement accessibles. Ce qui pourrait entraîner des problèmes de manipulation. Toutefois, les pare-chocs supplémentaires fonctionnent très bien. Ainsi, si vous êtes à la recherche d’une manette disposant d’un large pad et des bâtons décalés, c’est le modèle idéal à adopter.

Pad large

Batterie robuste

Absence de vibration

Prix élevé

DualSense Edge : la meilleure manette PS5 haut de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 10,6 x 16 x 6,6 cm

Poids : 1,24 kilogramme

Connectivité : USB-C / sans fil

Nombre de boutons remappables : 2

Sony a enfin déployé sa meilleure manette professionnelle pour la console PS5. Vous y trouverez de nombreuses mises à niveau par rapport au DualSense original, que ce soit du côté design ou du côté fonctionnalités. En effet, le DualSense Edge est beaucoup plus volumineux et les coins inférieurs sont arrondis au niveau des poignées.

Ce contrôleur intègre aussi un logiciel intelligent, permettant d’obtenir des fonctionnalités sur mesure. De plus, ses deux attaches de bouton de retour offrent un confort exceptionnel, peu importe la manière dont vous les mappez. On déplore souvent le fait qu’il ne dispose que de deux boutons remappables ainsi que l’autonomie réduite de sa batterie.

Logicielle intuitive

Confort d’utilisation

Prix élevé

Autonomie réduite de la batterie

Trustmaster T248 : le meilleur volant de course pour PS5

Caractéristiques techniques Dimensions : 45 x 36 x 31 cm

Nombre de pédales : 3

Connectivité : USB

Rotation : 900°

Il y a beaucoup à apprécier chez le Trustmaster T248, si ce n’est son design élégant avec une finition en cuir sur la partie extérieure. Ce contrôleur dispose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dont les commandes à double codeur et les changeurs de vitesse à palettes magnétiques. Il embarque également un affichage de télémétrie LED.

Les 25 boutons d’actions remappables ajoutés des deux encodeurs à double action, garantissent une session totalement immersive. En outre, le T248 dispose de quatre modes de pression pour configurer le freinage. Sans parler de son tableau de bord interactif qui permet de voir plus d’une vingtaine de paramètres sur l’écran.

Retour de force dynamique

Design élégant

Quelques problèmes de recentrage

Rigidité des pédales de frein

DualSense : la seule manette offerte à la livraison

Caractéristiques techniques Dimensions : 18,9 x 7 x 19,2 cm

Poids : 280 grammes

Connectivité : sans fil / USB-D

La manette DualSense Original est fournie à la livraison de la console PS5. Il revêt de nombreuses couleurs au choix. Son design incurvé le rend facile à manipuler et offre à vos mains un confort d’utilisation. En plus, il embarque un microphone pour que vous puissiez communiquer avec les autres joueurs.

Cette manette originale de la console PS5 intègre de nouvelles fonctionnalités intéressantes à l’instar du retour haptique et des déclencheurs adaptatifs. De la sorte, vous pouvez sentir les cordes qui se tendent lors des tirs à l’arc, ou encore les dos d’ânes dans les rues pendant les conduites. Tout cela, grâce aux capteurs de mouvement, adaptés aux nouvelles fonctionnalités.

Retour haptique

Microphone intégré

D’autres modèles offrent plus de confort d’utilisation

Batterie moins robuste

Victrix Pro Arcade Fight Stick : la meilleur manette PS5 qui est un bâton de combat

Caractéristiques techniques Poids : 5,75 kilogrammes

Connectivité : filaire

Nombre de boutons interchangeables : NA

Jouer aux jeux classiques de la PS nécessite parfois l’utilisation d’accessoires adaptés tels qu’un bâton de combat. En effet, le Victrix Pro Arcade Fight Stick peut très bien faire l’affaire quand vous jouez à Mortal Kombat ou à Street Fighter. Avec ce contrôleur, vous ne sentirez presque aucun décalage d’entrée.

Côté design, il offre une certaine élégance avec un châssis métallique qui lui confère sa robustesse. Il laisse également apparaître une lueur violette de chaque côté, un autre point distinctif de ce meilleur bâton de combat. Pour la personnalisation et la mise à jour, il suffit d’ouvrir le dos de la manette et accéder aux boutons.

Temps de réponse minimale

Design élégant et robuste

Prix moins compétitif

Fonction optimale uniquement sur PS5

Trustmaster T300 RS GT Force Feedback : un volant de course polyvalent

Caractéristiques techniques Dimensions : 450 x 350 x 320 cm

Nombre de pédales : 3

Connectivité : NA

Rotation : 1080°

Outre le Trustmaster T248, on a décidé d’inclure le Trustmaster T300 RS GT Force Feedback dans notre liste des meilleurs contrôleurs PS5. Ce volant de course est à la fois compatible avec un PC, une PS4 et, bien sûr, une PS5. C’est pour cette raison qu’il a raflé le titre de meilleur volant de course.

Sa roue fonctionne avec un moteur de 25 Watts pour se relier à un système de double courroie. Ce qui offre une grande fluidité pour les jeux de course car elle s’apparente à une vraie roue de véhicule. Aussi, le moteur sans balais procure à la fois un certain dynamisme et un équilibre au pilote pendant les courses, comme s’il pilote une vraie voiture de course.

Fluide

Silencieux

Cher

Réglages complexes

FAQ sur la manette PS5

Quelle est la meilleure manette pour la console PS5 ?

Comme on l’a présenté dans notre comparatif, il existe une multitude de modèles de manette compatibles avec la PS5. Certes, on dénombre un certain nombre de défauts chez le DualSense officiel. Celui-ci reste quand même un excellent choix pour jouer à beaucoup de jeux natifs de la PS5, notamment ceux de la première partie.

En dehors du DualSense, vous pouvez choisir parmi celles qu’on a présentées dans notre liste telles que le Victrix Pro BFG ou le Wolverine V2 Pro. Vous pouvez également utiliser certains contrôleurs compatibles aux jeux PS4 sur la console PS5. Vous pouvez, par exemple, utiliser le Dualshock 4 ou le bâton de vol Hotas de Hori.

Quelle est la manette PS5 pour les joueurs aguerris ?

Si vous êtes un joueur professionnel, vous allez sans doute choisir la meilleure manette PS5 pour sublimer vos jeux. Ainsi, c’est certain que vous ne résiniez pas sur un Wolverine V2 Pro ou un Voctrix Pro BFG. Avec de tels contrôleurs, vous pouvez bénéficier des fonctionnalités supplémentaires absentes chez le DualSense.

Si vous êtes fan de jeux de courses, vous pouvez opter pour le Trustmaster T300 RS GT Force Feedback. Sinon, il y a aussi le petit nouveau, le Trustmaster T248 que tout le monde envie.. Pour ceux qui préfèrent les jeux de combats, on propose le Victrix Pro Arcade.

Si la PS5 est livrée avec la manette DualSense, pourquoi choisit-on une autre manette ?

Pour tout achat de console PS5, la manette DualSense est incluse dans le colis. Sony a opté ainsi pour permettre aux fans de PlayStation de bénéficier du retour haptique pendant leurs sessions. Ceci, en vue de leur offrir une expérience plus enrichie et plus immersive, particulièrement pour les jeux de première partie.

Seulement, avec le DualSense Egde, on rencontre encore plus de fonctionnalités qu’on n’a pas rencontrées chez le DualSense original. En plus, ce nouveau contrôleur est conçu pour apporter un certain nombre de corrections par rapport à son prédécesseur. Mais ce n’est pas toujours suffisant pour les joueurs pros puisque le DualSense Edge ne dispose que de 2 boutons remappables. A noter que de tels boutons apportent de nouvelles fonctionnalités aux jeux.

Quelle est la meilleure façon de prolonger l’autonomie de la batterie d’une manette PS5 ?

La batterie de certains contrôleurs PS5 ne permet pas de plonger dans les meilleurs jeux étant donné qu’elle ne résiste pas longtemps. Heureusement, il existe une belle façon d’y remédier. Si vous suivez ces indications, vous pouvez bénéficier de plus de temps avant de recharger votre manette. Vous devez toutefois renoncer à certaines fonctionnalités.

Premièrement, vous devez allumer la console PS5. Ensuite, depuis votre contrôleur, accédez à l’icône d’engrenage situé en haut sur la partie droite pour atteindre les paramètres. Une fois dedans, vous trouverez l’option « Accessoires » un peu plus en bas. Cliquez dessus et vous pourrez ensuite accéder à « Contrôleurs » à gauche, dans la barre latérale.

Dans le menu « Contrôleurs », vous trouverez l’option « Vibration Intensity ». Vous devez ensuite cliquer sur « Off » pour désactiver la vibration de la manette. Cela permet d’économiser de l’énergie.

Vous pouvez également désactiver la gâchette et réduire la luminosité des indicateurs. En tout, cela vous permet d’obtenir deux heures de jeu supplémentaires sans interrompre la session active.

Afin de tomber sur le meilleur contrôleur pour votre console PS5, vous devez considérer au moins les trois critères suivants : boutons remappables, genre de jeux à jouer, prix. Le nombre de boutons remappables diffère d’une manette à l’autre. Rappelons que pour obtenir les fonctionnalités au-delà de ce que les pouces peuvent contrôler, il faut recourir aux boutons remappables.

Par ailleurs, le type de contrôleur à acheter dépend également de vos genres de jeux préférés. Pour les accros aux jeux de combats, il est préférable d’adopter un bâton de combat. De même, si vous excellez dans les jeux de courses, la meilleure manette PS5 qui vous convient reste le volant de course. Sinon, la manette officielle DualSense ou le DualSense Edge peut vous convenir.

Enfin, le prix est un autre critère essentiel. La fourchette de prix est assez large. Ainsi, il vous revient de choisir entre le modèle à prix abordable ou celui qui offre plus de fonctionnalités, mais à un prix plus cher.

