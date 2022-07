Les graphismes ne sont pas la base d’une expérience vidéoludique, mais leur qualité conditionne toutefois la qualité de cette expérience pour certains joueurs. Voici donc nos choix en jeu PS5 aux meilleurs graphismes.

On s’attend toujours à une évolution graphique lors de la prise en main d’un nouveau matériel. D’autant plus qu’on dispose actuellement d’une large sélection de titres mis à niveau et des titres conçus exclusivement pour la PS5. Ils affichent des graphismes impressionnants tout en étant très amusants à jouer. Pour vous aider à choisir, voici donc le top des jeux PS5 avec les meilleurs graphismes.

Horizon Forbidden West

Ce jeu possédant une version PS4 et PS5 est tout simplement époustouflant du point de vue graphisme. Chaque centimètre de ce jeu sorti le 18 février 2022, semble avoir été fabriqué à la main. La netteté et le détail de chaque scène donnent l’impression que tout y est réel.

Ghost of Tsushima : Director’s Cut

La version mise à niveau de ce jeu sur PS5 ne révise pas complètement l’île de Tsushima. Ce n’était d’ailleurs pas nécessaire vu que la direction artistique a fait de sa version originale, le plus beau monde sur PS4. Les vues ressemblant à des peintures vous coupent le souffle à chaque tournant.

Ratchet and Clank : Rift Apart

Ce jeu PS5 tiré d’un film Pixar n’essaie pas de ressembler au monde réel, mais ses graphismes vous laisseront bouche bée. Les scènes sont parfaitement détaillées et expressives de la même manière qu’un film comme Wall-E ou Les Indestructibles. Combinez tout cela avec les animations fluides et la possibilité de réduire la fréquence d’images, d’ajouter la lancée de rayons. Vous verrez un monde dont vous ne pouviez rêver qu’en tant qu’enfant.

Demon’s Soul

La puissance graphique de la version PS3 de ce jeu n’était pas à la hauteur des aspirations des objectifs artistiques de l’équipe. La version revisitée PS5 est quant à elle tout à son opposée. Elle est bien meilleure que la plupart des jeux sortis plus d’un an plus tard.

Death Stranding : Director’s Cut

Comme Ghost of Tsushima, ce jeu poussait déjà la PS4 à son plus haut niveau. Sa version PS5 a quant à elle fait plus. Elle présente moins de variétés de paysage, mais chaque élément de la scène semble avoir été photographié et mis dans le jeu. L’éclairage a été peaufiné et crée de la profondeur dans les ombres et les reflets partout où vous vous y attendiez.