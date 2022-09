Top 10 des gadgets pour une rentrée connectée pour les étudiants

Puisque l’apprentissage à distance et hybride devient une nouvelle norme, les étudiants doivent s’assurer qu’ils ont le bon gadget pour la rentrée scolaire. Vous trouverez ci-dessous une liste d’appareils et d’accessoires utiles aux étudiants pour la prochaine année scolaire.

Alors que les vacances d’été touchent à leur fin, le début de l’année scolaire a déjà commencé pour la plupart des étudiants. Dans cette optique, il existe de nombreux nouveaux gadgets et équipements technologiques qu’il faut impérativement achetés. Ces appareils peuvent contribuer à améliorer les performances des élèves. Découvrez le top 10 des gadgets indispensables pour une rentrée scolaire connectée.

Imprimante couleur sans fil HP OfficeJet Pro 8210

Quel que soit votre niveau scolaire ou celui de votre élève, tout le monde a besoin d’une imprimante. Cette imprimante couleur sans fil HP fait partie de la liste des gadgets indispensables pour la rentrée scolaire. Elle fonctionne avec les systèmes d’exploitation iOS, Android, Windows, Mac et Linux et se présente sous une forme compacte. Vous pouvez utiliser l’application HP Smart pour configurer votre imprimante sans fil HP, numériser des documents avec votre appareil photo, et même imprimer des documents depuis votre smartphone.

Cette imprimante est conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches dotées d’une puce HP neuve ou utilisée. Elle utilise des mesures de sécurité dynamiques pour bloquer les cartouches utilisant une puce autre que HP. Des mises à jour périodiques du micrologiciel maintiendront l’efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant.

HP Officejet Pro 8210 167.58 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Moniteur Samsung M5 de 27 pouces

Ce moniteur s’avère être le gadget le plus utile pour une rentrée connectée. En effet, il offre aux étudiants un espace de travail plus important pour leurs projets. En outre, il peut être utilisé comme un moniteur TV pour regarder des films ou des émissions en streaming. Ce moniteur Samsung de 27 pouces dispose de haut-parleurs intégrés, d’une télécommande. Il permet également d’accéder à vos applications préférées afin que vous puissiez l’utiliser comme un téléviseur. En cas de besoin, il se connecte de manière transparente à votre ordinateur et est même compatible avec Apple AirPlay.

Les fonctions d’accès à distance vous permettent en fait de vous connecter à un compte Office 365 pour modifier ou sauvegarder des travaux sur le cloud. Avec Adaptive Picture, le moniteur ajuste automatiquement la température de couleur et la luminosité pour répondre aux besoins de l’utilisateur.

Webcam HD Logitech C270

Pour la rentrée des classes, une caméra adaptée est désormais le gadget indispensable pour suivre des cours en ligne. Cette caméra grand écran 720 p Logitech constitue une solution intéressante en cas de défaillance de la caméra intégrée. Compatible avec une variété de systèmes Windows PC, elle peut être fixée à votre appareil sous n’importe quel angle. La Logitech C270 comprend également une correction automatique de la lumière. Elle fonctionne pour les appels vidéo effectués via des applications telles que Microsoft Teams, Skype et Zoom, car elle offre un taux de diffusion de 30 images par seconde.

Le C270 HD présente un design bicolore compact et une grande capacité de réglage vertical. Le support universel pour écran est similaire à ceux utilisés par d’autres webcams et devrait se fixer à presque tous les écrans. Les inserts en caoutchouc garantissent que le support ne rayera pas l’objet sur lequel la webcam est fixée. La webcam est alimentée par un câble USB-A de 1,5 mètre qui est connecté à l’arrière et ne peut donc pas être retiré.

Amazon Kindle Paperwhite

Pour compléter cette liste de gadgets indispensables pour la rentrée scolaire, il convient de citer l’Amazon Kindle Paperwhite ? Cette liseuse destinée aux étudiants est dotée d’un écran de 300 ppp qui réduit les reflets. De fait, elle permet aux étudiants de lire confortablement sur un écran pendant de longues périodes.

Comme pour le Kindle standard ou le Kindle Oasis, la batterie peut durer des semaines avec une seule charge. Les utilisateurs peuvent acheter des livres sur le Kindle Store et les charger manuellement sur un PC. En outre, ils peuvent les envoyer par courriel à un compte de messagerie Amazon dédié qui synchronise ensuite le contenu avec un appareil Kindle.

Le Kindle Paperwhite comprend 8 Go de stockage (extensible à 32 Go), ce qui devrait être plus que suffisant pour lire pour le plaisir et pour étudier. Cet appareil bénéficie également d’un étui en cuir et d’un adaptateur.

Ampoules LED intelligentes Philips Hue

Les yeux et la concentration des élèves peuvent être affectés par le fait d’être devant un écran pendant des heures. Une lumière et une atmosphère appropriées peuvent les aider. Les ampoules LED connectées blanches et colorées Philips Hue sont la meilleure technologie scolaire pour créer une atmosphère conviviale.

Ce gadget a révolutionné le temps des pièces très éclairées avec des ampoules traditionnelles. Contrôlables via des applications mobiles ou des assistants vocaux, ces lumières offrent une gamme de couleurs et de températures adaptées à tout, du visionnage d’un film à l’étude. Les étudiants peuvent trouver des options de lumière blanche particulièrement utiles pour faciliter la concentration lorsqu’ils travaillent à distance.

Il faut noter que Philips Hue fait partie des noms bien connus dans cet espace, avec des options blanches et colorées disponibles pour remplacer les plafonniers.

Disque dur externe portable Seagate de 2 To

Il est toujours bon de mettre en place un système de sauvegarde pour les documents, fichiers et médias importants. Pour les étudiants, disposer d’une copie supplémentaire de leurs cours et de leurs travaux en cas de défaillance d’un appareil peut être crucial pour leur réussite.

Si le stockage dans le cloud constitue la meilleure technologie scolaire pour sauvegarder les projets, un disque dur externe permet de disposer d’une sauvegarde physique. Il peut également être utilisée pour stocker des médias, des films, des émissions de télévision, des photos et bien d’autres choses encore.

Le dispositif de Seagate, qui coûte 62 euros pour 2 To, est également disponible avec une capacité de stockage de 5 To dans un format portable. Il peut aussi offrir un espace de stockage beaucoup plus important si les utilisateurs préfèrent le garder sur leur bureau, avec une capacité de 16 To.

Anker PowerCore Select 20000mAh

Être à court de batterie pour vos appareils peut être irritant. Mais lorsqu’un étudiant est au milieu d’un cours ou d’une discussion à distance, cela peut être bien plus perturbant.

Chaque année, les blocs d’alimentation portatifs deviennent plus petits et plus légers à mesure que la technologie utilisée pour les fabriquer s’améliore. La gamme de produits d’Anker ne fait pas exception.

PowerCore Select 20000mAh est une batterie mince et portable pour smartphones et autres appareils mobiles. Il peut alimenter jusqu’à deux gadgets en panne en même temps. Ce bloc d’alimentation peut permettre aux étudiants de rester connectés lorsqu’ils ont le plus besoin d’un surcroît d’énergie – et peut également être un complément utile à glisser dans un sac à dos pour les vacances et les événements.

Les essentiels de Tile Mate

Il arrive à tout le monde, surtout aux étudiants, de perdre leur clé ou leur portefeuille. Ce pack de 4 Tile Mate Essentials est la solution idéale pour la rentrée des classes. Il est livré avec quatre tuiles différentes à placer à différents endroits. Les puces Mate ont des trous de porte-clés intégrés pour que vous puissiez facilement les attacher à vos clés.

Leurs designs peuvent différer, mais tous ces dispositifs ont la même fonction : vous permettre de suivre vos affaires à partir de l’application mobile Tile. Les trackers se connectent à votre smartphone via Bluetooth et transmettent le dernier emplacement connu de vos affaires à l’application Tile. Et si quelqu’un d’autre trouve vos affaires avant vous, vous pouvez ajouter vos coordonnées à Tile pour qu’il puisse vous joindre. Tous ces trackers Tile ont des conceptions résistantes à l’eau IP67 ainsi que des batteries non remplaçables de trois ans.

Casque à réduction de bruit QuietComfort de Bose

Durant les cours virtuels, les élèves doivent éliminer toutes les distractions. Ainsi pour la rentrée des classes 2022, ce casque de Bose est le meilleur gadget pour zéro distraction. Elles sont plus polyvalentes et peuvent être ajustées pour s’adapter à toutes les situations.

Par exemple, lorsque vous étudiez, vous pouvez augmenter l’annulation du bruit à son niveau le plus élevé et lorsque vous vous rendez en classe. Vous pouvez désactiver complètement l’annulation du bruit. Cette option permet de profiter en toute sécurité de votre musique, d’un podcast ou de toute autre chose. Les écouteurs et leur étui de chargement ont une grande autonomie, vous n’aurez donc pas à vous soucier de transporter un chargeur toute la journée. C’est vraiment agréable d’avoir une paire d’écouteurs polyvalente qui peut être utilisée à la salle de sport, à la bibliothèque.

Apple Pencil (1st Gen)

Tout le monde sait qu’il est utile d’avoir un bon Chromebook ou un bon ordinateur portable. Ou même une tablette ou un iPad fiable peut rendre le retour à l’école un peu moins douloureux. Mais quelques accessoires soigneusement choisis pour accompagner votre tablette ou votre ordinateur portable peuvent faire une énorme différence.

L’Apple Pencil a totalement changé la façon de prendre des notes pour le mieux. Prendre des notes sur un iPad avec l’Apple Pencil est plus dynamique que de prendre des notes sur papier. Vous pouvez facilement dessiner des graphiques, utiliser différentes couleurs de stylo et insérer des images dans vos notes. L’Apple Pencil est également pratique lors de l’utilisation de la fonction Sidecar de partage d’écran de l’iPad. Lorsque vous affichez l’écran de votre Mac sur votre iPad, vous pouvez utiliser le crayon pour annoter des fichiers sur votre Mac sur lesquels vous ne pourriez généralement pas dessiner.