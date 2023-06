Créé en 1984, Fossil est une marque américaine dont les produits se démarquent assez dans l’univers des montres connectées. Mais pour savoir quelle est la meilleure montre Fossil produite par la marque, il est intéressant de se pencher sur le sujet.

Les smartwatch d’aujourd’hui peuvent suivre, analyser et relever de nombreuses données concernant leur porteur. Et les montres connectées de la marque Fossil ne font pas exception à la règle. Qu’il s’agisse d’une montre connectée sportive, de mode ou même hybride, il y a forcément un modèle qui correspond à vos attentes. Découvrez sans plus attendre les meilleures montres connectées grâce à ce comparatif.

Fossil GEN 6, la meilleure montre connectée multifonctions

Caractéristiques techniques Boîtier : 44 MM, Acier inoxydable

Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ Wear 4100+

Mémoire : 1 Go de RAM, 8 Go de stockage

Écran : 3,25 cm AMOLED Couleur/416 x 416/326 dpi

Capteurs : Accéléromètre, Altimètre, Lumière ambiante, Boussole, Gyroscope, Off-body IR, Capteur PPG de rythme cardiaque, SPO2

Batterie: Plus de 24 heures

De toutes les smartwatch de la marque Fossil, la GEN 6 est la meilleure montre que vous pouvez acheter. Elle arbore un style à la fois intemporel et moderne. Fonctionnant sous Wear OS, cette formidable tocante digitale équipée d’un écran AMOLED. C’est l’accessoire idéal pour les amateurs de fitness et d’analyse de données en tout genre. Elle offre des couleurs plus vives et plus nettes que les modèles Gen 5.

Grâce à son indice 3 ATM, elle résiste très bien à la transpiration et aux gouttelettes. Et si vous avez besoin d’un tracker de sommeil, d’un moniteur de fréquence cardiaque, ou d’un dispositif équipé d’un GPS, cette montre connectée en est équipée. Elle comprend également Google Pay pour les paiements sans contact.

Sans compter le fait que c’est une montre connectée multifonctions peut aussi vous permettre de répondre à des appels. Sauf que l’autonomie de la batterie n’est que de 24 heures. Mais l’efficacité énergétique du processeur Snapdragon 4100+ compense largement cette perte.

Performante sur de nombreux points

Solide et très beau design

Autonomie de 24 heures seulement

GPS imprécis

Fossil Gen 5 LTE, l’une des plus efficace de toutes

Caractéristiques techniques Boîtier : 44 MM, Acier inoxydable

Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

Mémoire : 1 Go de RAM, 8 Go de stockage

Autonomie de la batterie : 24 heures

Étanchéité: 3 ATM

En 2ème position, bien que la Fossil Gen 5 LTE soit équipée d’un système d’exploitation Wear vieillissant, c’est l’une des montres les plus efficaces de la marque Fossil. Elle possède un bon haut-parleur/micro, un GPS et des capteurs de fréquence cardiaque. De plus, elle est équipée de la technologie NFC, du WiFi et de la connectivité Bluetooth 4.2 LE. Puis, cette montre Fossil est en mesure de capter le réseau LTE. Ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre ligne Verizon sans utiliser des numéros différents sur votre téléphone et votre montre.

La Gen 5 LTE offre également 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage. Cependant, ce modèle sportif de smartwatch présente quelques inconvénients. Il est plus légèrement plus lourd que les autres montres Fossil. Et il ne dispose pas de la fonctionnalité de suivi du sommeil. Sans compter le fait que cette smartwatch n’est pas compatible avec les appareils iOS. Il faut donc prendre ces détails en considération avant l’achat de ce modèle.

Montre connectée multifonctions

En mesure de capter réseau LTE

Non compatible avec appareils iOS

Ne dispose pas d’option suivi du sommeil

Fossil Gen 5 + 5E, la plus abordable de la marque

Caractéristiques techniques Boîtier : 44 MM, Acier inoxydable

Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ Wear 3100

Mémoire : 1 Go de RAM, 4 Go de stockage

Écran : 3,02 cm AMOLED/390 x 390/328 dpi

Batterie : 24 heures

Étanchéité du boîtier: 3 ATM

La prochaine sur la liste est la Fossil Gen 5E + 5E. Si vous êtes à la recherche de la meilleure montre connectée Fossil, mais que vous n’avez pas envie de dépenser cher, c’est un bon compromis. Cette smartwatch lifestyle est disponible en deux tailles : 42 et 44 mm. Et son bracelet est interchangeable. Vous pouvez choisir entre la version en silicone ou celle en acier inoxydable.



La Fossil Gen 5 + 5E possède le même processeur, la même mémoire vive, les mêmes haut-parleurs intégrés et le même système NFC pour Google Pay que la GEN 5 LTE. Sauf qu’elle est vendue à un prix plus abordable. Et son écran est légèrement plus petit. Tandis que sa capacité de stockage n’est que de 4 Go au lieu de 8 Go. En fait, il s’agit de la version miniature de la Fossil Gen 5. Elle ne possède pas de GPS intégré. De ce fait, vous devez emporter votre smartphone avec vous lors de vos activités physiques en plein air.

Prix abordable

Même attributs que la GEN 5 LTE

4 Go de stockage au lieu de 8 Go

Pas de GPS intégré

Fossil Gen 6 Wellness Edition Hybrid, la plus stylée de toutes

Caractéristiques techniques Boîtier : 45 MM, Acier inoxydable

Écran : 1,1 po E-ink/240 x 240 (218 ppi) avec rétroéclairage

Entrée : 2 boutons poussoirs supplémentaires (configurable), Bouton d’accueil

Connectivité : Bluetooth 5.0 LE

Capteurs : Accéléromètre, Fréquence cardiaque

Batterie: Jusqu’à 2 semaines

Pour suivre, Fossil est une marque également connue pour ses smartwatch hybrides. Et la Gen 6 Welleness Edition Hybrid est la plus célèbre de toutes. Cette belle tocante semi digitale est un modèle unisexe. Disponible en trois couleurs, vous pouvez choisir de posséder la montre connectée pourvue d’un bracelet en silicone rose, bleu ou noir. Et le boîtier est soit doré, argenté ou noir mat.

Son côté hybride vient du fait que ce modèle associe des aiguilles mécaniques à un écran e-ink toujours allumé. Grâce à elle, vous pourrez consulter vos notifications ou vos statistiques d’activités à tout moment. La synchronisation de l’heure et du fuseau horaire se fait automatiquement. Et cette montre connectée est également capable de vous fournir votre nombre de pas, des données sur votre rythme cardiaque ainsi que sur votre taux de saturation en oxygène (SpO2). Cela, c’est notamment grâce aux capteurs dont elle est munie. Puis, elle est dotée d’Alexa! Cet assistant virtuel répondra à vos nombreuses questions.

Assistant vocal Alexa intégré

Aiguilles mécaniques et écran e-ink

Cardiofréquencemètre pas fiable

Écran 1,1 pouce

Fossil hybride Gen 6 Neutra, une montre de caractère

Caractéristiques techniques Boîtier: 44 MM, Acier inoxydable

Écran : 1,1 po E-ink/240 x 240 (218 ppi) avec rétroéclairage

Entrée : 2 boutons poussoirs supplémentaires (configurable), Bouton d’accueil

Connectivité : Bluetooth 5.0 LE

Batterie: Jusqu’à 2 semaines

Sous l’apparence d’une montre analogique, la Fossil hybride Gen 6 Neutra pourvue d’un bracelet en cuir brun est aussi la meilleure des smartwatch. Si vous désirez vous faire remarquer, cette smartwatch de caractère est faite pour vous. Son design fait véritablement honneur à l’esprit vintage chic que la marque met en avant.

Et c’est une montre semi-connectée dotée de quelques options utiles. Elle est notamment munie de quelques capteurs. Il y a un accéléromètre et un capteur pouvant relever la fréquence cardiaque. Dotée d’un écran 1,1 po E-ink/240 x 240 pixels, il peut sembler qu’elle soit difficile à manier. Mais il n’en est rien. En plus de la couronne digitale, les 2 boutons poussoirs supplémentaires qui se trouvent sur le côté vous aideront à mieux la contrôler.

Et la batterie de cette tocante semi-digitale présente aussi un point positif, car elle peut durer 2 semaines sur une seule charge. Mais tout dépend de la manière dont vous utilisez votre Fossil hybride Gen 6 Neutra.

Design esprit vintage chic

Bonne autonomie

GPS non intégré

Ne peut être emmener dans une piscine

Fossil Explorist HR, la plus surprenante des montres connectées de la marque

Caractéristiques techniques Boîtier : 45 millimètres

Dimensions du produit (L x l x h) ‏ : ‎ 8 x 12 x 12 cm; 240 grammes

Matière du bracelet : cuir

Options spéciales : GPS, Multi Face, Compteur de calories, Alarme

Résistance à la pression d’eau: 3 ATM

En avant dernière position, il y a la Fossil Explorist HR. Cette montre 100% connectée disposant du système Wear OS de Google est pourvue d’un petit panel d’options. Et il s’avère que c’est le modèle le plus surprenant de cette liste des meilleures montres connectées de la marque Fossil. Son prix est plus bas que celui de la Fossil Gen 5 + 5E. Or, ses fonctions sont sensiblement similaires.

En effet, en allant dans ses paramètres, vous y trouverez un assistant vocal qui pourra répondre à certaines de vos questions. L’application Google Fit est faite pour les coureurs ou les amateurs de sport en salle. Et en utilisant Google Pay, vous ne serez plus obligé de vous munir de votre portefeuille en sortant de chez vous. Votre montre est là pour cela.

En la portant à votre poignet, vous pourrez non seulement payer vos achats mais aussi faire du sport sans encombre. La montre connectée est capable de relever votre rythme cardiaque.

Prix très abordable

Dotée de toutes les principales applications de Google

Design standard

GPS non intégré

Fossil hybride Gen 6 Carlie en maille milanaise inoxydable

Caractéristiques techniques Boîtier: 40 MM, Acier inoxydable

Bracelet: 18 mm, Interchangeable

Écran: 0,94 po E-ink/240 x 240 (254 ppi) avec rétroéclairage

Batterie : Jusqu’à 1 semaines

Étanchéité du boîtier: 3 ATM

Enfin, la Fossil Gen 6 Carlie est le dernier modèle à prendre en considération dans ce classement. L’élégance de cette montre hybride en fait l’une des meilleures de la gamme Fossil. Arborant un design plutôt féminin, elle se distingue par son cadran et son bracelet interchangeable. Mais vu qu’elle possède certaines spécificités qu’il est possible d’actionner.

Cela la rend encore plus intrigante. En effet, son petit écran de 0,94 pouce avec rétroéclairage cache un accéléromètre et un compteur de fréquence cardiaque. Elle est dotée d’un système d’exploitation « Hybrid App”. Et le fait que son écran de lecture soit toujours allumé est utile. En un seul coup d’œil, elle vous pouvez voir si vous avez reçu des messages. La météo peut aussi vous être indiquée et bien plus encore.

Très beau design classique

Cache un accéléromètre et compteur de fréquence cardiaque

Petit écran

Peu d’options

FAQ

Les raisons pour lesquelles acheter une smartwatch Fossil

Le marché des montres connectées a connu une innovation massive au cours des dernières années. Si vous souhaitez passer d’une montre-bracelet traditionnelle à une smartwatch, il est recommandé d’acheter la meilleure montre connectée Fossil. Ce sont des montres de qualité produites par une enseigne américaine. Elles sont durables et ne coûtent pas aussi cher que les Apple Watch. Alors que les fonctions et les options qu’elles proposent sont tout aussi nombreuses. Et du fait qu’elles fonctionnent sous Wear OS de Google, elles sont compatibles avec un iPhone ou n’importe quel smartphone Android sorti il y a moins de 3 ans.

Des montres connectées dotées d’une technologie de pointe

Lorsqu’il s’agit de technologie interne, Fossil ne vous déçoit pas non plus. Ses Smartwatch sont compatibles avec des milliers d’applications. Vous pouvez ajouter de nombreuses applications comme Runkeeper, Endomundo, Shazam, Wear Camera Remote, etc. Tout comme vous pouvez vous contenter des fonctions de base du modèle choisi.

Un design bien pensé

Les différents modèles de montres connectées commercialisées par Fossil ont une similitude. Elles sont dotées d’un design classique et élégant à l’exception de la Fossil Gen 5 LTE qui a une allure plutôt sportive. Depuis leur création, les smartwatches Fossil ont beaucoup évolué en termes de design et de fonctionnalité. Fossil a fait en sorte que ses montres soient à la fois minimalistes, robustes et belles.

Quelle montre connectée Fossil choisir ?

Si vous souhaitez acheter une montre connectée Fossil, vous pouvez opter pour le modèle le plus performant qui est sorti récemment. Tout comme vous pouvez optez pour une smartwatch sortie antérieurement, mais qui reste encore très populaire. Tout dépend des goûts et des préférences de chacun. Ce qui compte c’est le fait que le modèle choisi vous convient parfaitement en apparence et qu’il soit fonctionnel.

Pour ce faire, munissez-vous d’une épingle et appuyez succinctement sur le bouton marche/arrêt qui se trouve à l’arrière de la montre connectée Fossil. Dès que c’est fait, un voyant blanc doit apparaître. Si ce n’est pas le cas, c’est que la smartwatch est déjà allumée.

Pour charger une montre connectée Fossil, vous devez tout d’abord placer le chargeur sur une surface plate. Puis, posez la montre connectée Fossil dessus en vous assurant que les rainures circulaires qui se trouvent à l’arrière du boîtier se placent correctement sur les deux broches du chargeur.

Quelles options une montre connectée Fossil offre t-elle ?

Une montre connectée Fossil intègre une combinaison haut-parleur/microphone pour vous permettre de prendre des appels et aussi pour les commandes vocales. À part cela, elle dispose des applications de Google pour le suivi de votre santé et de vos activités physiques.

