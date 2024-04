Tenté par un marathon ? Cette étude basée sur l’Apple Watch donne les meilleurs conseils !

Avez-vous déjà participé à un marathon ? Vous envisagez peut-être de vous entraîner vous-même pour courir ? Eh bien sachez qu'une nouvelle étude réalisée par l'Apple Watch peut vous aider.

L'étude a été menée par le Brigham and Women's Hospital. Les données ont été prises auprès de plus de 1 500 participants qui ont couru environ 2 623 marathons de novembre 2019 à janvier 2024. Et voici ce qu'il en est.

L'étude Apple Heart and Movement Study

Pour avoir un aperçu des habitudes de course et de marche la société Apple a mis une étude en place dont les données ont été relevées grâce à l'emploi de leurs Watch. Depuis le lancement de celle-ci, plus de 197 700 participants ont enregistré au moins une séance de marche et environ 99 400 au moins une séance de course.

Cette étude a été intitulée Apple Heart and Movement Study. Et plus de 50 % des participants qui ont enregistré des exercices ont parcouru une distance de 5 km. 5,0 kilomètres équivaut à 3,1 miles ou plus au moins une fois dans chaque catégorie respective.

L'étude fournit également une estimation du nombre de jours nécessaires pour terminer un marathon (26 mi 385 yds ou 42,195 km). C'est en fonction de la fréquence des marches ou des courses et de la distance parcourue pour 76 114 participants. Et ces estimations sont basées sur des données datant d'avril 2023.

Une démarche donnant des conseils sur la manière de s'entraîner pour un marathon

Pour pratiquer un marathon, les stratégies d'entraînement varient. Toutefois, quelques tendances se dégagent. Il est conseillé de commencer doucement, puis d'augmenter progressivement le nombre de kilomètres que vous effectuez par jour. Ensuite, il faut réduire l'intensité de l'entraînement au cours du dernier mois. C'est afin de s'assurer que le corps est bien reposé pour le grand jour.

Puis, après un marathon, il est recommandé de se reposer et de récupérer. Les coureurs sont donc encouragés à faire une semaine très légère après leurs efforts. Les 10 % les plus performants ont couru environ 16 miles de plus par semaine que les 10 % moyens avant le jour du marathon.

L'étude menée via l'usage de l'Apple Watch fournit également des informations intéressantes sur la plus longue distance parcourue par les participants. Tout comme on a leur VO2 Max (consommation maximale d'oxygène) au cours de la semaine précédant et suivant le marathon.

Meilleure estimation du nombre de pas via l'Apple Watch

Dans cet article, les chercheurs ne se sont pas concentrés sur le nombre de pas. Cependant, une approximation courante basée sur la longueur moyenne de la foulée signifie qu'un mile équivaut à environ 2 000 pas. Cela signifie qu'un marathon représente environ 52 400 pas.

À partir de ces données, l'étude réalisée via l'intermédiaire de l'Apple Watch a effectué une conclusion. La moitié des participants marcherait et/ou courrait 26,2 miles en 90 jours ou moins. En moyenne, il faudrait 334 jours par marathon.

C'est très lent si l'on tient compte du fait que certains participants n'ont pas consigné fréquemment leurs courses ou leurs séances de marche. Bien entendu, comme vous pouvez le deviner, il ne s'agit pas de marcher ou de courir pendant 334 jours d'affilée.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn