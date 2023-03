Les montres connectées sont idéales pour suivre sa condition physique, rester connecté et contrôler ses dispositifs intelligents depuis son poignet. Huawei propose une gamme de montres connectées de qualité, chacune offrant des fonctionnalités uniques. Nous comparerons les caractéristiques, avantages et inconvénients des meilleures montres Huawei pour vous aider à choisir.

CLASSEMENT DES 3 MEILLEURS MODÈLES Huawei Watch 3 Pro Note : 9,3/10 Découvrir Huawei Watch GT 3 Pro Note : 9,2/10 Découvrir Huawei Watch GT 3 Note : 8,9/10 Découvrir

Huawei Watch 3 Pro : la meilleure montre connectée Huawei à l’heure actuelle

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 466 x 466 pixels

Taille d’écran : 1,43 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 48 x 49.6 x 14 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 21 jours

Dès qu’on jette un coup d’œil à la Huawei Watch 3 Pro, on peut immédiatement constater qu’il s’agit d’une smartwatch haut de gamme. Son design élégant et raffiné en est la preuve évidente, mais sa taille imposante la rend également remarquable.

Cette montre connectée, exceptionnellement bien conçue, vous impressionnera certainement si vous appréciez les montres imposantes.

Le corps en titane de la montre lui confère une apparence noble et une résistance aux chocs. Ils ont superbement réalisé la boucle et le bracelet. Le verre saphir protège l’écran de la montre, tandis que le dessous est en céramique.

Cela en fait une montre connectée à la fois élégante et robuste, capable de faire face à tous les petits accidents.

Une autonomie fantastique

Beaucoup de fonctionnalités

Non-conventionalité des fonctionnalités selon le système d’exploitation

Assez cher

Huawei Watch GT 3 Pro : la meilleure montre connectée Huawei pour les sportifs

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 466 x 466 pixels

Taille d’écran : 1,32 pouce / 1,43 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 42.9 x 42.9x 10.5 mm / 46,6 x 46,6 x 10,9 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

Huawei cherche à concurrencer Samsung et Apple, qui occupent les deux premières places du podium des plus grands vendeurs de montres connectées. Pour cela, ils proposent des montres de qualité supérieure.

Bien que les montres Huawei Watch arborent déjà des finitions élégantes, la série GT Pro va encore plus loin en utilisant des matériaux nobles. Tout cela, malgré son positionnement sportif qui pourrait sembler moins propice à l’utilisation de tels matériaux.

Pour sa troisième version de la GT Pro, Huawei n’hésite pas à utiliser des matériaux de haute qualité tels que le titane, la céramique et le saphir. Cela donne en conséquence un aspect brillant à ses montres.

En somme, les GT 3 Pro conviennent principalement aux sportifs qui cherchent à combiner style et fonctionnalité.

Des finitions premiums

Un excellent suivi sportif

Difficulté dans l’exportation des données santé

Software à améliorer

Huawei Watch GT 3 : la meilleure montre connectée Huawei à porter au quotidien

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 454 x 454 pixels

Taille d’écran : 1,32 pouce / 1,43 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 42,3 x 42,3 x 10,2 mm / 45,9 x 45,9 x 11 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

La Watch GT 3 est une montre axée sur le sport, similaire à la Watch 3, mais sans WiFi, NFC et eSim. Elle succède aux Watch GT 2, GT 2e et GT 2 Pro et utilise le système d’exploitation HarmonyOS plus récent de Huawei.

La montre est disponible en deux tailles : 46 mm et 42 mm. Ils ont conçu la version 46 mm pour les poignets plus larges et pour un aspect plus masculin, avec des finitions en cuir marron ou acier. Quant à la version 42 mm, elle convient mieux aux poignets plus fins et offre des finitions en cuir blanc et or qui visent principalement un public féminin.

Une autonomie époustouflante

Un magnifique écran AMOLED

Compatibilité avec les applications tierces limité

Difficulté dans l’exportation des données santé

Huawei Watch GT Runner : la meilleure montre connectée Huawei pour les coureurs

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 466 x 466 pixels

Taille d’écran : 1,43 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 46.4 x 46.4 x 11 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

La Huawei Watch GT Runner est une montre de sport haut de gamme conçue pour les coureurs et les amateurs de fitness. Elle est équipée de nombreuses fonctionnalités avancées, telles qu’un moniteur de fréquence cardiaque, un GPS intégré, un suivi de la condition physique et une surveillance du sommeil.

La montre est dotée d’un écran tactile AMOLED de haute qualité qui affiche des couleurs vives et une résolution nette. Elle est également très légère et confortable à porter pendant l’exercice, grâce à son bracelet en silicone souple et respirant.

La Watch GT Runner est capable de suivre plusieurs types d’activités sportives, notamment la course à pied en extérieur et en salle, la marche, le vélo, la natation et bien plus encore.

Un assistant vocal très perfectionné

Un écran magnifique et lumineux

Disponible en une taille uniquement

Compatibilité aux applications tierce à désirer

Huawei Watch GT 2 : la meilleure montre connectée Huawei après sa successeuse

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 390 x 390 pixels

Taille d’écran : 1,2 pouce / 1,39 pouce

Type d’écran : OLED

Dimensions : 41,8 x 41,8 x 9,4 mm / 45,9 x 45,9 x 10,7 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 7 jours

La Huawei Watch GT 2 est une montre connectée haut de gamme dotée de fonctionnalités avancées pour les activités sportives et la santé. Elle dispose d’un écran AMOLED tactile et est disponible en deux tailles : 46 mm et 42 mm.

La Watch GT 2 est équipée d’un moniteur de fréquence cardiaque en continu, d’un GPS intégré, d’un suivi de la condition physique et de la qualité du sommeil. Elle a la capacité de suivre diverses activités sportives, y compris la course à pied en intérieur et en extérieur, la marche, le cyclisme, la natation et de nombreuses autres activités.

Une finition premium

Une autonomie époustouflante

Pas assez de possibilités de personnalisation

L’absence d’un app store

Huawei Watch GT 2e : la meilleure montre connectée Huawei pour les budgets restreints

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 454 x 454 pixels

Taille d’écran : 1,39 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 46,8 x 53 x 10,8 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android

Autonomie : 14 jours

La Huawei Watch GT 2e est une montre connectée conçue pour les amateurs de sport et de fitness. Elle est dotée d’un écran AMOLED tactile et est disponible en plusieurs couleurs vives et dynamiques.

La Watch GT 2e offre une variété de modes sportifs pour suivre différents types d’activités physiques, notamment la course à pied, le cyclisme, la natation et bien plus encore. Elle est également équipée d’un moniteur de fréquence cardiaque en continu pour vous aider à suivre votre condition physique tout au long de la journée.

Un design premium

Un très grand nombre de fonctionnalités

L’absence de capteur SpO2

Compatibilité aux applications tierces restreintes

Huawei Watch GT 2 Pro : la meilleure montre connectée sport Huawei après la GT 3 Pro

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 454 x 454 pixels

Taille d’écran : 1,39 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 46,7 x 46,7 x 11,4 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

La Huawei Watch GT 2 Pro est une montre connectée haut de gamme de la marque Huawei, destinée aux sportifs exigeants. Elle a été lancée en septembre 2020. La montre est équipée de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique, telles que la surveillance du sommeil, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène, du stress, des calories brûlées et bien plus encore.

La Watch GT 2 Pro est dotée d’un grand écran AMOLED tactile de 1,39 pouce, résistant aux rayures et capable d’afficher une résolution de 454 x 454 pixels. Elle est équipée d’un GPS intégré et d’un capteur de fréquence cardiaque optique, ainsi que d’un système de localisation par satellite pour une meilleure précision.

Une autonomie exceptionnelle

Une montre connectée sport complète

Les fonctionnalités avancées uniquement disponible sur Huawei

Un hardware vieillissant

FAQ

Le choix de la meilleure montre connectée Huawei dépendra de vos besoins et préférences personnelles. Voici quelques éléments à prendre en compte pour vous aider à choisir la montre connectée Huawei qui vous conviendra :

1. Objectifs de remise en forme : si vous recherchez une montre connectée pour vous aider à suivre vos objectifs de remise en forme, vous voudrez choisir une montre avec des fonctionnalités de suivi de la condition physique telles que le suivi des pas, la surveillance de la fréquence cardiaque et des exercices de suivi.

2. Design et style : Huawei propose une variété de styles de montres connectées, allant des modèles sportifs aux modèles plus élégants. Choisissez un modèle qui correspond à votre style personnel.

3. Fonctionnalités : Huawei propose des montres connectées avec différentes fonctionnalités telles que le GPS, le NFC pour les paiements mobiles, l’assistant vocal, la prise en charge de la musique, la surveillance du sommeil, etc. Choisissez les fonctionnalités qui sont les plus importantes pour vous.

4. Autonomie de la batterie : la durée de vie de la batterie peut varier considérablement d’un modèle à l’autre. Si vous préférez une montre qui nécessite une charge moins fréquente, optez pour un modèle avec une longue durée de vie de la batterie.

5. Compatibilité : assurez-vous que la montre connectée Huawei que vous choisissez est compatible avec votre smartphone et votre système d’exploitation.

Enfin, n’oubliez pas de lire les critiques et les avis des utilisateurs pour avoir une idée plus précise des avantages et des inconvénients de chaque modèle de montre connectée Huawei.

Pour connecter votre montre Huawei à votre téléphone, voici les étapes à suivre :

1. Assurez-vous que votre montre et votre téléphone sont tous les deux allumés et que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils.

2. Sur votre téléphone, ouvrez l’application Huawei Health, téléchargeable gratuitement depuis l’App Store ou Google Play Store.

3. Sur la page d’accueil de l’application, sélectionnez l’onglet « appareils » en bas de l’écran, puis appuyez sur le bouton « ajouter un appareil » pour sélectionner le modèle de votre montre.

4. Suivez les instructions à l’écran pour permettre à l’application de détecter votre montre. Cela peut inclure l’entrée d’un code ou la confirmation d’un message d’appairage.

5. Une fois que votre montre est détectée, vous devriez voir une liste des fonctionnalités disponibles pour votre montre connectée. Vous pouvez alors personnaliser les paramètres de votre montre, y compris les notifications et les objectifs de remise en forme.

6. Si vous rencontrez des difficultés à connecter votre montre Huawei à votre téléphone, vérifiez que la connexion Bluetooth est active sur les deux appareils et redémarrez les deux appareils si nécessaire.

En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir connecter votre montre Huawei à votre téléphone et commencer à utiliser toutes les fonctionnalités disponibles.

Une fois que vous avez connecté votre montre Huawei à votre téléphone, voici les étapes à suivre pour paramétrer votre montre :

1. Accédez aux paramètres de votre montre Huawei en appuyant sur le bouton latéral ou en glissant depuis le bord droit de l’écran.

2. Dans les paramètres, vous pouvez personnaliser les fonctionnalités de votre montre, y compris les paramètres d’affichage, les notifications, le suivi de la condition physique, les alarmes et les sons.

3. Personnalisez l’affichage de votre montre en choisissant un cadran qui correspond à votre style personnel. Vous pouvez également personnaliser la luminosité et la couleur de l’écran.

4. Configurer les notifications pour votre montre. Dans les paramètres de notifications, vous pouvez choisir les applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications sur votre montre, ainsi que les types de notification à recevoir.

5. Configurer les objectifs de remise en forme. Si vous utilisez votre montre Huawei pour suivre votre condition physique, vous pouvez définir des objectifs pour vos pas, votre fréquence cardiaque et vos séances d’exercice.

6. Personnaliser les alarmes et les sons. Vous pouvez définir des alarmes pour vous rappeler des rendez-vous ou des événements, ainsi que personnaliser les sons de votre montre pour les notifications et les alarmes.

7. Enfin, assurez-vous de garder votre montre Huawei à jour en vérifiant régulièrement les mises à jour du firmware disponibles dans les paramètres de la montre.

En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir paramétrer votre montre Huawei pour qu’elle corresponde à vos besoins et préférences personnelles.

