Test de la Huawei Watch Ultimate : une montre luxueuse en zirconium !

L’élégance, la robustesse et une technologie de pointe sont des critères qui ont déjà été associés dans le domaine de l’horlogerie de luxe. Or, la Huawei Watch Ultimate surpasse les attentes les plus exigeants en matière de qualité, nous avons fait le test !

Alors que les Watch GT3 Pro de Huawei font toujours sensation sur le marché des montres connectées. Huawei fait de nouveau le buzz avec la sortie de la Watch Ultimate à boîtier en zirconium ! Puissante et magnifique, voici de quoi il retourne.

Présentation de la Huawei Watch Utimate

Les montres connectées de chez Huawei montent en gamme depuis que la Watch GT 3 Pro Titane et celle en céramique sont sorties en 2022. Et cela, parce que l’emploi de matériaux luxueux couplé à une technologie de pointe constitue maintenant l’empreinte de la marque asiatique !

Accentuant l’expérience d’utilisation, notre test de la Watch Ultimate de Huawei (lancée en 2023) montre qu’elle concurrence grandement l’Apple Watch Ultra. En plus d’avoir des caractéristiques techniques similaires, elle se distingue par son boîtier fait d’un alliage de zirconium. Et c’est une montre connectée très étanche (10 ATM). En mode plongée, il est possible d’aller jusqu’à 100 m de profondeur en l’ayant au poignet. Cela n’entrave en rien ses fonctions.

Caractéristiques techniques Marque : HUAWEI

Taille de l’écran : 1.5 Pouces Amoled LTPO

Type de technologie sans fil : ‎Bluetooth et Truseen 5.0+

Compatibilité : ‎Smartphone Huawei

Dimensions : ‎48 x 48 x 13 millimètres

Poids du boîtier : 76 Grammes

Poids du bracelet : 24 Grammes

Autonomie : 2 semaines mode normal et 1 semaine en usage intensif

HUAWEI Watch Ultimate Montre Connectée, Analyse de l’ECG, Technologie de plongée jusqu'à 100m, Suivi de santé avancée, 14 Jours d'autonomie, Nouveau M Matériaux robustes et durables...

Plongez dans de nouvelles prof...

Repoussez vos limites : la HUA...

Le tout nouveau mode Expéditio... 880.45 € Voir l'offre

Son prix est toutefois élevé, car il démarre à 750 € dans sa version Expedition Black à bracelet caoutchouc. Et la version Voyage Blue avec bracelet métallique peut coûter plus de 1000 €.

Ergonomie de la Watch Ultimate de Huawei

Même avant le test, il va sans dire que la Huawei Watch Ultimate impressionne rien qu’en sachant qu’elle est composée de zirconium. C’est un matériau qui est habituellement employé dans le monde de la joaillerie. Mais tout est possible dans l’univers de l’horlogerie. Tout aussi solide que l’Apple Watch Ultra, cette montre connectée ne subira pas les sévices du temps facilement. Elle est résistante à la corrosion et aux rayures.

Et, pesant presque 100 g, boîtier et bracelet compris, elle peut sembler lourde. Or, il n’existe pas de versions compactes de cette smartwatch. C’est pourquoi, il est préférable d’avoir des poignets capables de supporter cette charge. De plus, la Watch Ultimate est assez massive. Elle fait 48,5 x 48,5 mm pour une épaisseur de 15,3 mm en comptant l’îlot de capteurs.

Mais, hormis son poids, il s’agit d’une montre connectée confortable à porter. La version Voyage Blue et Expedition Black sont toutes pourvues de bracelets en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR). C’est un plastique de très bonne qualité doux au toucher. Et son système d’attache en titane est facile à fermer.

Un affichage de qualité

En termes d’affichage, lors de notre test de la Huawei Watch Ultimate, nous avons constaté que le monde « always on » possède des avantages et des inconvénients. Si en journée, il est pratique de consulter l’heure sans avoir à activer l’écran de la smartwatch. Ce mode entame tout de même la batterie de moitié. Puis, quand le mode sommeil est enclenché, sa luminosité peut être dérangeante pour les personnes aimant dormir dans le noir total. Sans compter qu’au réveil, elle n’indique que la durée pendant laquelle vous avez dormi, mais pas d’autres informations. Les détails ne sont fournis que dans l’app.

Sinon, l’écran rond Amoled LTPO de 1,5 pouce (466 x 466 pixels) est bien lisible. Il suffit par la suite de s’habituer à utiliser l’interface en sachant faire défiler les vignettes qui partent un peu dans tous les sens.

L’interface de la Watch Ultimate de Huawei

Lors du test, nous avons également constaté que la Watch Utimate de Huawei est une montre connectée d’apparence analogique. Mais elle est entièrement tactile. Toutes ses fonctions sont accessibles en l’espace d’un glissement de doigt.

En allant vers le bas, cela conduit au volet de raccourcis pour activer les modes « Ne pas déranger », « Alarme », « Sommeil », « Lecture Musique » ou « Lampe torche » etc. En balayant l’écran vers le haut vous ouvrirez le volet des notifications. Tandis qu’un glissement vers la droite affiche un menu servant à appeler l’assistant vocal AI Voice lié à cette smartwatch. Et en allant vers la gauche, vous ferez défiler les widgets qui sont là par défaut mais que vous pouvez supprimer ou ajouter si vous le voulez.

Et pour fonctionner, la Watch Ultimate doit être synchronisée avec un smartphone Huawei EMUI 10.1 ou une version ultérieure. Puis, en plus du tactile, l’interface Harmony OS composée d’une couronne rotative à retour haptique et de 2 boutons qui aident aussi à faire marcher cet appareil.

Fonctionnement

Situé en haut de la tranche droite, le bouton ressemblant à une couronne sert à faire défiler les informations, zoomer dans le nuage d’applications et revenir au cadran principal. Le principe est le même que celui des Apple Watch. Ensuite, le second bouton de la tranche droite est dédié au lancement d’une activité.

Et le 3ème bouton disposé sur la tranche gauche, de la Watch Ultimate est un “bouton d’assistance”. Il permet de mettre le mode Expédition en marche. En appuyant dessus, la montre connectée arborera un affichage spécifique. Elle montrera la distance parcourue, la fréquence cardiaque de son porteur et sa vitesse.

Seulement, la montre n’est pas dotée d’une fonction cartographie mais d’une boussole. Si vous faites du trail ou une randonnée, elle peut uniquement marquer vos points de passage afin que vous puissiez revenir sur vos pas.

Une smartwatch faite pour de nombreuses activités

Que vous fassiez de la plongée récréative ou professionnelle, cette montre est faite pour vous. Des fonctions de plongée sont directement intégrées dedans.

Et si vous êtes un utilisateur de la plateforme sport Strava, Komoot ou Runtastic les exercices qu’elles proposent sont supportés par la Huawei Watch Ultimate comme notre test nous l’a prouvé.

Cependant, c’est vis-à-vis des plateformes de streaming musicales qu’elle déçoit. Il n’est pas encore possible de récupérer des chansons pour les écouter depuis la smartwatch. Pour stocker de la musique dans la Watch Ultimate, il faut importer des fichiers audio via l’app Huawei Santé.

Réception des appels

Sinon, il est agréable que la Huawei Watch Ultimate soit dotée d’un haut-parleur et d’un micro. Cela permet de recevoir des appels via Bluetooth. La qualité de restitution sonore est correcte à condition qu’il n’y ait pas trop de bruit ou de vent autour.

Gestion des paramètres

Quant au réglage des paramètres de la montre, il vous suffira d’aller dans l’onglet « Appareils » pour y accéder. Ainsi, vous pourrez gérer vos albums musicaux, vos téléchargements et vos applications comme vous le désirez. Tandis que dans l’onglet dénommé « Moi », vous pouvez effectuer des réglages de votre profil et de vos données personnelles.

Une montre connectée de précision

La même technologie Truseen 5.0+ que les Watch GT 3 est incluse dans la Huawei Watch Ultimate. Et cela prodigue d’excellents résultats. Mais, malgré le fait que ce modèle est pourvu d’un capteur cardio optique de bonne facture, les variations de fréquence cardiaque rapides sont parfois approximatives. Lors de notre test de la Watch Ultimate de Huawei, nous avons notamment constaté que cela dépend du niveau d’activité.

De plus, il faut s’assurer de bien serrer la montre connectée autour du poignet. Sans quoi, vous risquez de perdre en précision. C’est sans doute pour cela que nous avons eu du mal à récolter des données véridiques lors de notre course fractionnée. En salle de sport, quelques écarts lors de la pratique du rameur ou de la musculation sont également relevés. Cela se produit généralement quand le poignet est sollicité.

Une smartwatch idéale pour le sport

Avec une Watch Ultimate, il est d’ailleurs de faire du sport de manière intensive, elle supportera aisément les chocs. Et elle dispose de plus de 100 modes différents qui vous permettront d’effectuer les activités physiques de votre choix.

Et il est très appréciable d’avoir un coach vocal à porter de main qui nous a indiqué notre allure à intervalle régulier lors du test. Il est très utile afin de ne pas perdre son rythme et connaître la distance parcourue. Son seul inconvénient est juste le fait qu’il ne s’exprime qu’en anglais. Mais ce n’est rien, on s’y habitue vite !

Autonomie

Pour suivre, grâce à sa batterie de 530 mAh, la Huawei Watch Ultimate peut fonctionner durant deux semaines en usage normal. Cela implique de ne pas pratiquer d’activités en extérieur avec des applications lourdes allumées. Sinon, son autonomie serait d’une semaine en usage intensif. Toutefois, il est facile de la recharger, car cela ne prend qu’une heure. Et en cas d’oubli, la smartwatch fonctionnera encore durant 24h, mais au ralenti.

Elle devra ensuite être chargée à l’aide de son chargeur d’origine et le câble qui va avec. Il n’est pas possible de le faire en utilisant n’importe quel chargeur à induction.

Double fréquence pour un meilleur signal GPS

Enfin, la Watch Ultimate de Huawei offre une bonne géolocalisation grâce à sa puce multi-GNSS bibande. Vous pouvez être repérer dans tous les types d’environnements, que vous soyez en forêt, en ville ou dans une plaine. Même si la montre a parfois tendance à couper certains virages, ce qui peut réduire un peu la distance totale calculée. Les écarts sont minuscules.

Qualité de fabrication.

Élégante et robuste

Grand écran Amoled avec affichage permanent

Bonne autonomie

Mesures cardio et GPS pertinentes

Pas de support des services de streaming musicaux

Assistant vocal uniquement compatible avec un smartphone Huawei

Appels Bluetooth uniquement

Peu d’apps compatibles

Chargeable uniquement via câble et chargeur d’origine

HUAWEI Watch Ultimate Montre Connectée, Analyse de l’ECG, Technologie de plongée jusqu'à 100m, Suivi de santé avancée, 14 Jours d'autonomie, Nouveau M Matériaux robustes et durables...

Plongez dans de nouvelles prof...

Repoussez vos limites : la HUA...

Le tout nouveau mode Expéditio... 880.45 € Voir l'offre