Comment synchroniser votre montre Huawei avec Strava ?

Huawei a souvent été critiqué pour son écosystème fermé, surtout vis-à-vis de ses montres connectées. En réponse à cela, la marque chinoise redouble d’efforts et crée Strava. Découvrez dans ce billet comment synchroniser votre produit Huawei grâce à Strava.

Le manque d’intégrations tierces a souvent été une source de mécontentement pour les utilisateurs de montres connectées. La marque chinoise Huawei n’a pas été épargnée par ce phénomène. Souhaitant apporter une expérience optimale à ses utilisateurs, la compagnie a pris en considération ces remarques.

Pour parer à cela, les montres Huawei ont Strava, désigné comme la toute nouvelle intégration. Si auparavant il fallait contourner le système avec des applications supplémentaires, Strava facilite l’ensemble des actions.

Mais pourquoi est-ce que Strava est aussi importante pour les montres intelligentes Huawei ? Plutôt désignées pour les gens actifs ainsi que pour les sportifs, les montres étaient toutefois très limitées jusqu’à il y a peu, puisque les utilisateurs ne pouvaient pas profiter de ses fonctionnalités.

Par ailleurs, l’utilisation de Huawei Health n’avait pas grand intérêt, car l’écosystème fermé d’Huawei empêchait de synchroniser les données ailleurs. Ainsi, si vous cherchez à synchroniser votre montre Huawei avec Strava et profiter pleinement de ses capacités, découvrez tout ce qu’il y a à savoir dans la suite de ce billet.

Comment connecter votre montre Huawei et Strava ?

Pour pouvoir connecter votre montre Huawei et Strava, il y a quelques prérequis à réaliser. Tout d’abord, ouvrez l’application « Huawei Healh » sur votre smartphone. Puis, rendez-vous sur l’onglet « Me » et dirigez-vous vers « Data Sharing and authorizaion ».

Une fois rendue à l’intérieur du bloc, tapez « Strava » et connectez-vous à votre compte. Une fois ces étapes réalisées, vos comptes seront automatiquement liés. L’ensemble de vos séances physiques sera maintenant synchronisé avec Strava.

Sur quelles montres Huawei Strava fonctionne-t-elle ?

Fondamentalement, Starva fonctionnera, peu importe le modèle de montre connectée Huawei que vous utilisez. En effet, l’intégration se réalise uniquement entre Starva et l’application « Huawei Health ». Ainsi, que vous ayez un ancien modèle ou le tout dernier Huawei Watch Fit 2 ou la GT 3 Pro, la synchronisation se fera. Vous n’avez plus qu’à vous lancer dans vos séances d’entraînement et tant que votre montre intelligente est synchronisée à Huawei Health, vous êtes parés.