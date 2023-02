Une montre connectée est un produit dont tout pratiquant d’un sport digne de ce nom devrait avoir en sa possession. Pour vous aider dans ce choix, voici notre comparatif des meilleures montres connectées sport du moment !

Garmin Epix 2 : la meilleure montre connectée sport à l’heure actuelle

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 454 x 454 pixels

Taille d’écran : 1,3 pouce

Type d’écran : AMOLED (always on)

Dimensions : 47 x 47 x 14.5 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 30 heures avec GPS et 21 jours en mode économie d’énergie

Le prix de l’Epix 2 de Garmin est certes élevé, mais elle offre tout ce qu’on recherche auprès d’une montre connectée sport. En outre, elle a un écran AMOLED tactile, d’une très belle colorimétrie et d’une luminosité exemplaire.

Au quotidien ou lors de vos séances sportives, cela en fait une tocante très confortable à utiliser. Par ailleurs, son autonomie exceptionnelle en fera un compagnon idéal. En effet, avec le GPS activé, cette montre connectée sport tient 30 heures sur une charge complète.

Lors d’une utilisation standard, vous pourrez compter 6 jours avec l’always on activé, 16 jours en mode normal et 21 jours en mode économie d’énergie.

Une très grande autonomie

Des fonctionnalités sportives premiums

Un prix élevé

Disponible en une taille uniquement

Garmin Forerunner 255 : la meilleure montre connectée sport pour les adeptes du running

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 260 x 260 pixels

Taille d’écran : 1,3 pouce

Type d’écran : MIP (Memory-in-pixel) transflectif + antireflet

Dimensions : 45.6 x 45.6 x 12.9 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 30 heures avec GPS et 14 jours en mode standard

Pour les adeptes de running, la montre connectée sport la plus aboutie pour eux, c’est la Garmin Forerunner 255. À un prix accessible au vu de ses performances et de ses finitions, elle représente un choix de grande valeur pour tout acquéreur.

Par ailleurs, elle propose des fonctionnalités avancées tel qu’un cardiofréquencemètre qu’on retrouve sur les montres haut de gamme de Garmin. Le GPS multibande est également très performant et l’écran MIP est un véritable plaisir à regarder.

Côté autonomie, elle ne pâlit pas face à ses concurrents puisqu’elle tient 30 heures avec le GPS activé et 14 jours en utilisation standard.

Un GPS d’une grande précision

Des données et des fonctionnalités sportives très riches

Un écran non tactile

L’absence de micro et de haut-parleur

Coros Pace 2 : la meilleure montre sport en termes de rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 240 x 240 pixels

Taille d’écran : 1,2 pouce

Type d’écran : transflectif à 64 couleurs

Dimensions : 42 x 42 x 11.7 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 30 heures avec GPS et 14 jours en utilisation classique

Pour les personnes qui font le choix de limiter leur budget pour l’achat d’une montre connectée sport, la Coros Pace 2 représente la meilleure alternative côté rapport qualité/prix. En effet, c’est une tocante légère qui ne vous encombrera pas durant vos séances sportives.

Par ailleurs, elle a un GPS intégré, un suivi de la fréquence cardiaque et une autonomie époustouflante de 30 heures avec le GPS activé. D’un autre côté, c’est une montre connectée sport avec de nombreuses fonctionnalités dédiées à toutes sortes d’activité.

On entend par là, des fonctions pour les triathloniens, pour la natation en eau libre et des données impressionnantes en rapport avec vos performances lors de vos entraînements.

Une grande autonomie

Un excellent rapport qualité/prix

Une finition trop plastique

Un manque de fonctionnalités par rapport aux montres sports plus haut de gamme

Fitbit Sense 2 : la meilleure montre sport lifestyle

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 300 x 300 pixels

Taille d’écran : 1,58 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 40.5 x 40.5 x 12.3 mm

Format d’écran : Carré

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : plus de 6 jours

La Fitbit Sense 2 est actuellement la montre connectée sport la plus haut de gamme de chez Fitbit. En outre, elle arrive avec de nombreuses fonctionnalités avancées pour la santé et le sport que l’on peut retrouver sur la gamme Versa.

Cela signifie des performances exemplaires en tout point. Son design et ses finitions sont également exemplaires et offrent un confort toujours plus important. Par ailleurs, il ne faut pas oublier son interface très réactive, ses capteurs EDA, etc.

D’autres parts, elle est dotée d’un GPS intégré qui vous permettra de suivre avec précision votre position et les déplacements que vous avez réalisés.

Des suivis sportifs et de santé de grande qualité

Un très beau design

L’absence d’applications tierces

Garmin Venu 2 Plus : la meilleure montre connectée sport pour le quotidien

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 416 x 416 pixels

Taille d’écran : 1,3 pouce

Type d’écran : AMOLED (always on)

Dimensions : 43.6 x 43.6 x 12.6 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 8 heures GPS + musique / 24 heures GPS – musique / 9 jours en utilisation standard

Ce qui distingue particulièrement la Garmin Venu 2 Plus des autres montres connectées sport de la marque, c’est la présence d’un microphone et d’un haut-parleur. En outre, cela vous permet de profiter de fonctionnalités telles que la réalisation d’appels téléphoniques ou encore l’utilisation d’un assistant vocal.

Cet aspect en fait un produit d’un niveau de performances élevé. Plus explicitement, durant vos séances d’entraînement, vous pourrez utiliser ces fonctions pour éviter de vous déconcentrer. Par ailleurs, son autonomie est tout juste fabuleuse.

Avec l’écoute de la musique et le GPS activé, elle tient 8 heures. Sans la musique et avec le GPS toujours activé, on note une moyenne de 24 heures d’autonomie. En utilisation, comptez au moins 9 jours sans avoir besoin de recharger votre montre connectée sport.

Des suivis pertinents et la présence de Garmin Coach

Une autonomie monstrueuse

Des applications tierces trop limitées

Une aide à la récupération peu performante

Polar Vantage V2 : la meilleure montre sport pour les plus enthousiastes

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 240 x 240 pixels

Taille d’écran : 1,2 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 47 x 47 x 13 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : aux alentours de 6 jours

Pour les sportifs les plus enthousiastes, la montre connectée sport qu’il vous faut, c’est la Polar Vantage V2. Doté d’un boîtier en aluminium respectant les standards de durabilité militaire, vous aurez sur le poignet une tocante robuste qui ne craint pas les activités en extérieur.

Malgré tout, c’est une tocante légère qui ne vous dérangera aucunement lors de la réalisation de vos séances sportives. Connue pour leurs grandes capacités de protection contre les blessures, la Polar Vantage V2 vous évitera bien des problèmes de santé.

Par ailleurs, elle a toutes les fonctionnalités que l’on vient chercher auprès d’une montre connectée sport. Cela signifie la présence d’un GPS intégré, des fonctions et des modes sportifs pour chaque type d’activités.

Une grande légèreté et robustesse

Un design soigné

Une autonomie moindre comparée à l’annonce

L’absence de lecteur de musique

Suunto 9 Peak Pro : la meilleure montre sport en terme d’autonomie

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 240 x 240 pixels

Taille d’écran : 1,2 pouce

Type d’écran : LCD LED

Dimensions : 43 x 43 x 10,8 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 40 h avec GPS et 21 jours en utilisation standard

Si vous recherchez une montre connectée sport robuste et qui durera dans le temps, la Suunto 9 Peak Pro est la tocante qu’il vous faut. En effet, elle a un boîtier en acier inoxydable et un écran en verre saphir.

Au vu de ses finitions, cela annonce un produit parfait pour tout type d’utilisations et types d’activités. Par ailleurs, son design haut de gamme offre un aspect luxueux à la montre. En d’autres termes, c’est un excellent compagnon, peu importe l’activité ou le lieu où vous vous rendez.

D’un autre côté, c’est une véritable boîte à outils, avec des fonctionnalités santés et sportives très nombreuses. Par exemple, vous pourrez retrouver plus de 80 types d’activités sportives prises en charge sur cette montre connectée sport.

Un design et une finition premium

Une autonomie fabuleuse

Un prix élevé

L’absence de cartographie intégrée

FAQ

Pour déterminer le type de montre connectée sport qui vous conviendra le mieux, il vous faut tout d’abord vous décider sur les activités que vous souhaitez suivre. Par exemple, pour les cyclistes, les coureurs ou les marathoniens, une montre avec un GPS intégré est la meilleure option.

Pour les nageurs, il vaut mieux opter pour une montre connectée sport avec des indices d’étanchéités élevés XATM. Pour les triathloniens, une montre connectée sport capable de changer rapidement de mode est la meilleure option.

Que faut-il regarder avant d’acheter une montre connectée sport ?

Pour le choix d’une montre connectée sport, différents paramètres doivent être également pris en compte. Parmi ces derniers, il y a l’importance de la connectivité à des applications tierces à l’image de Strava.

Ou bien, une tocante sportive qui vous permet d’écouter de la musique lors de vos séances d’entraînement, etc.

Combien investir pour l’achat d’une montre connectée sport ?

En terme d’investissement pour l’achat d’une montre connectée sport, tout dépend réellement de vos besoins. Malgré tout, si vous recherchez une tocante avec de nombreuses fonctionnalités avec une finition robuste et durable, comptez entre 300 € à 500 €.