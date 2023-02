Test de l’Apple Watch Ultra : la montre connectée pour les grands aventuriers

À l’occasion, nous avons eu la possibilité de profiter de l’Apple Watch Ultra. En conséquence, nous avons mené des tests. Découvrez ci-dessous notre avis et nos impressions vis-à-vis de cette montre connectée « ultra premium ».

Présentation

L’Apple Watch Ultra est la version la plus complète des montres connectées d’Apple pour les aventuriers et les sportifs. De nombreuses fonctionnalités telles que le bouton « Action » ou encore sa grande autonomie en fait une concurrente des plus grandes marques orientées dans ce domaine. Malgré tout, son prix et sa taille imposante peuvent être un frein pour certains.

Design

En effet, avec une taille de 49 mm, un design révolutionnaire, une finition avec un verre en cristal et un boîtier en titane, on fait face au produit le plus abouti de la pomme. S’ajoute à tout cela, un nouveau bouton physique orange, une luminosité de 2000 nits comme sur les derniers iPhone, trois microphones, une sirène d’alarme.

N’oublions pas non plus toutes les fonctionnalités de cette dernière. En outre, vous pourrez utiliser la montre dans des conditions extrêmes, peu importe le lieu où vous trouvez, le multi-GPS ne vous lâchera jamais.

Fonctionnalités

D’ailleurs, on retrouve toutes les fonctionnalités de la Series 8, mais avec des ajouts spéciaux pour cette version. Par exemple, vous pourrez marquer des emplacements sur votre carte, revenir sur un point enregistré, faire de la plongée jusqu’à plus de 40 mètres.

Que dire ? Tout simplement, l’Apple Watch Ultra est une montre connectée magnifique et très solide, avec des fonctionnalités ultras riches. Ses quelques lacunes selon moi viennent principalement de sa moindre autonomie comparée aux modèles de Garmin, de Suunto ou encore de Fenix.

La taille, comme mentionnée plus haut, peut également être un frein. Par ailleurs, elle ne propose pas de cartes hors ligne et les fonctionnalités pour la récupération après des séances sportives intenses manquent à l’appel.

Malgré tout cela, on ne crachera pas sur l’Apple Watch Ultra puisque c’est un vrai bijou technologique qui conviendra aussi bien à un usage quotidien qu’à un usage plus spécifique.

Caractéristiques techniques Dimension : 49 mm x 44 mm x 14.4mm

Poids : 61.3 g

Autonomie : 60 heures (mode basse consommation) et 36 heures (mode standard)

Taille de l’écran : 1.93 pouce

Technologie de l’écran : Retina OLED LTPO toujours activé

Définition de l’écran : 410 x 502 pixels

Format de l’écran et finition : rectangulaire, verre saphir

Mémoire : 32 Go de stockage interne

Indice de protection : IP6X + MIL‑STD 810H

Connectivité : Bluetooth, WiFi, GPS, iPhone, NFC

Capteurs : température, accéléromètre, baromètre, gyroscopique, altimètre barométrique, SpO2, oxymètre de pouls, pédomètre, météo, cartographie, cardiofréquencemètre, luminosité, profondimètre

Couleurs : argent

Finition du boîtier : titane

Prix au lancement : À partir de 999 €

Apple Watch Ultra : design et conception

Depuis la sortie de la première des gammes de montres connectées d’Apple en 2015, l’Apple Watch Ultra est la seule version à ce jour avec un design unique. Elle garde toujours cette forme rectangulaire, mais son boîtier gagne en épaisseur et ses formes sont bien plus prononcées.

S’ajoute à cela, un écran en cristal pour une protection accrue, une lunette digitale et des boutons qui sont mis en valeur sur le côté de la montre pour faciliter les actions mêmes en portant des gants. Tout cela à un prix et l’Apple Watch Ultra est bien plus grande que l’Apple Watch Series 8 ou encore la SE.

Au poignet, on a donc une montre connectée massive. Cela peut plaire ou non, pour moi, c’est un bon point pour l’Apple Watch Ultra puisque l’écran est bien mis en valeur et facile à lire. Faites tout de même attention, si vous avez de petits poignets, il vaut mieux l’essayer avant de vous lancer dans un achat.

Côté finition, la marque n’a pas non plus lésiné. Conçu pour l’aventure, le boîtier de l’Apple Watch Ultra est fait en titane avec une protection de l’écran en saphir au niveau de ses bordures.

Même pour les plus actifs, il sera vraiment difficile de faire subir des dégâts à cette tocante. Sur le côté gauche, on retrouve le bouton « Action » qui permet de programmer de nombreuses tâches pour faciliter vos actions.

Selon moi, cette nouvelle version des Apple Watch est tout simplement magnifique. Des bordures fines, mais solides, un magnifique écran, des finitions ultrapremium, c’est un produit qui est réellement taillé pour l’aventure comme l’annonce Apple.

Les performances de l’Apple Watch Ultra

Ayant l’Apple Watch Ultra à disposition pour l’essai, je n’ai pas lésiné pour mesurer ces performances dans de vraies conditions. Selon moi, cette montre connectée est une véritable réussite. Tout d’abord, parlons de sa solidité.

Dotée d’un écran en saphir et d’un boîtier en titane, la montre connectée s’est avérée très solide. Pour cause, durant mes séances d’exercice en salle ou en extérieur, je n’ai constaté aucune rayure au niveau de l’écran. C’est donc un travail d’orfèvre à ce niveau.

C’est au niveau de l’autonomie que j’ai quelques retours à faire. À mon humble avis, une journée et demie, c’est trop juste pour des personnes qui pratiquent des activités telles que le trekking ou autres. En effet, n’ayant pas de prise à proximité, cela peut vite poser problème.

Toutefois, en utilisation standard, il n’y a vraiment aucun souci et c’est un plaisir de ne pas avoir à recharger l’Apple Watch Ultra chaque jour.

La présence du bouton « Action » est également un véritable plaisir à avoir au quotidien. Grâce à ce dernier, on peut lancer rapidement des applications ou encore programmer des actions en fonction d’événements préprogrammés.

En termes de fonctionnalités, le multi-GPS est également très appréciable et offre des données précises. Les fonctions dédiées à la santé sont pertinentes et offrent des mesures précises. Ainsi, l’Apple Watch est une excellente montre connectée et il n’y a pas de grands reproches à lui faire.

Les fonctionnalités de l’Apple Watch Ultra

Côté fonctionnalité, l’Apple Watch Ultra n’a pas à pâlir face à ses pairs ou à ses concurrents. En effet, elle se dote déjà des fonctionnalités exceptionnelles de la Series 8, mais elle gagne en plus des fonctions taillées pour l’aventure.

Parlons tout d’abord du GPS. Celui-ci est précis et offre des données fiables. Par ailleurs, il vous permettra de trouver les meilleurs sentiers, de marquer des points ou encore de revenir sur vos pas si vous en avez besoin.

Pour les coureurs, vous serez heureux de savoir que la fonction « Precision Start » vous permettra de lancer immédiatement le chrono sans avoir besoin d’attendre le décompte. D’ailleurs, j’ai été fortement surpris par la précision de ce dernier durant les tests.

En termes de fonctionnalités dédiées à la santé, l’Apple Watch Ultra est très complète. On peut par exemple citer le capteur de température qui permet de suivre la qualité du sommeil et le cycle d’ovulation.

Durant les tests, les données se sont avérées précises sans pour autant être dignes des appareils médicaux. Mais pour une montre connectée capable de fournir toutes ces options, on n’en demande pas autant.

Le verdict final

Pour terminer, disons tout simplement que l’Apple Watch Ultra est une montre connectée très fonctionnelle, solide et de grande qualité. Les quelques reproches qu’on pourrait lui faire sont au niveau de sa taille imposante qui ne convient pas à tous les poignets. Aussi, il y a son autonomie qui peut s’avérer trop juste selon votre utilisation et l’absence de fonctions de récupération.

La présence du bouton « Action » qui facilite grandement l’utilisation de l’Apple Watch Ultra

La sirène d’urgence

La fonction « Precision Start » très précise

Une excellente montre pour les sports nautiques

Une taille imposante

Une autonomie moindre en comparaison des montres connectées sport

Pas de carte hors ligne

L’absence de fonctions de récupérations

Design et conception - 9 Performance - 10 Fonctionnalités - 9.5 Rapport qualité/prix - 9 9.4 Design et Ergonomie : Design élégant. finition de qualité. Ils sont volumineux, mais ne font pas trop gros. Design et conception : Matériaux de grande qualité. Finitions premium. Une montre solide faite pour durer. Performance : Fluidité et facilité d'utilisation au rendez-vous. Fonctionnalités : Riches et diversifiées. Une grande précision. User Rating: Be the first one !