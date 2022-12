Pourquoi il vous faut absolument une Apple Watch si vous avez un iPhone

Apple a lancé sa montre connectée en 2015. Très rapidement, l’Apple Watch est devenue un accessoire indispensable pour tout utilisateur d’iPhone et voici les raisons.

Ce n’est pas pour rien que les Apple Watch font partie des meilleures montres connectées. En conséquence, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les propriétaires d’iPhone devraient absolument avoir une Apple Watch.

La visualisation ultrarapide de vos notifications

L’une des premières raisons d’avoir une Apple Watch pour un utilisateur d’iPhone est la possibilité d’afficher rapidement vos notifications sans avoir besoin de regarder sur votre iPhone.

Tout simplement, sur votre Apple Watch, vous recevrez une alerte sonore accompagné d’une vibration sur votre poignet vous prévenant de l’arrivée de nouvelles notifications. Bien sûr, vous pouvez mettre le tout en sourdine et ne garder que la vibration si vous ne voulez pas être dérangé par le son.

Grâce à cela, l’Apple Watch vous permettra de rester au courant tout en ne vous déconcentrant pas. De plus, vous pourrez rapidement répondre aux notifications sans avoir besoin de déverrouiller votre iPhone.

De nombreuses fonctionnalités santé

S’il y a bien une chose qu’Apple tient à vous faire comprendre sur ses montres connectées, ce sont ses capacités à vous sauver la vie. De nombreuses histoires relatent des faits où les Apple Watch ont pu aider des personnes en situation de détresse.

Par exemple, une personne ayant une fréquence cardiaque élevée au repos peut être alertée par la montre et celle-ci les dissuade d’aller chez le docteur. Sans cette notification venant des Apple Watch, ces utilisateurs n’auraient jamais pu constater de leurs santés et cela aurait pu leur être fatal.

En addition à cela, les Series 4 d’Apple Watch ainsi que les modèles les plus récents sont dotés de l’ECG. Cela permet ainsi aux utilisateurs de vérifier leur rythme cardiaque en tout temps.

Les nouveaux modèles d’Apple Watch sont aussi capables de mesurer le taux d’oxygénation du sang, suivre la qualité de votre sommeil ou encore mesurer votre température pour prédire vos prochains cycles de menstruations.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles l’Apple Watch devrait être un incontournable pour les utilisateurs d’iPhone.

Une sécurité accrue

En 2022, Apple introduit la détection d’accidents. Cela signifie que la montre connectée est capable de détecter si un utilisateur est sujet à un accident de voiture. Ce type de dispositifs peut être d’un véritable secours en cas d’urgence.

L’Apple Watch appellera automatiquement les services de secours si vous ne répondez pas à la notification présente sur l’écran durant une période donnée. Une autre fonctionnalité des nouvelles montres connectées Apple Watch est la détection de chutes.

Cette fonctionnalité marche à peu près de la même manière que la détection d’accidents. L’Apple Watch peut détecter si vous avez fait une chute et vous demandera si tout va bien. Si vous ne répondez pas après une minute, elle contactera les services d’urgence pour vous aider.

Voilà donc de nombreuses raisons d’avoir une Apple Watch pour les utilisateurs d’iPhone.

Un excellent compagnon de sport

Dès ses premiers modèles, Apple s’est concentré sur une montre connectée pensée pour le fitness et les exercices. L’application Workout vous permettra de choisir parmi différents types d’entraînement tout en monitorant de nombreuses données tel que le temps, les calories brûlées, et tant d’autres durant vos séances, dépendamment de ce que vous choisissez.

D’ailleurs, vous pouvez même customiser une séance d’exercice dans WatchOS 9. Une autre raison des possesseurs d’iPhone d’avoir une Apple Watch, ce sont les sonneries d’activités.

Elles permettent de rester actif tout au long de la journée et peuvent être un excellent d’ outil de rappel pour les exercices et autres. Vous pouvez même collecter des récompenses en les complétant et défier vos amis dans une compétition amicale.

Écoutez de la musique directement depuis votre poignet

Une raison de plus d’avoir une Apple Watch pour les utilisateurs d’iPhone : la possibilité de la musique depuis votre montre connectée. Effectivement, une application dédiée à la musique est implémentée au sein de la montre de la marque américaine.

Quand vous connectez votre Apple Watch à votre iPhone, celui-ci peut fonctionner comme un contrôleur pour la musique jouée sur le smartphone. D’autre part, vous pouvez transférer de la musique sur votre montre connectée pour jouer de la musique indépendamment.

L’Apple Watch vous permet également de connecter une paire d’AirPods via Bluetooth. Ainsi, vous pourrez facilement écouter de la musique directement depuis l’Apple Watch.

Ces fonctionnalités sont d’une grande aide dans les moments où votre iPhone peut être plus encombrant qu’autre chose.

Plus besoin d’avoir votre iPhone constamment sur vous

C’est en 2017 qu’Apple lance ces variantes cellulaires de l’Apple Watch avec la Series 3, ajoutant une nouvelle raison d’avoir la montre si on a un iPhone. En effet, grâce aux capacités de la LTE, vous pouvez laisser votre smartphone derrière vous tout en étant capable de recevoir des appels, envoyer des messages, écouter de la musique, etc.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre dans l’application Watch sur votre iPhone et configurez votre réseau. Il faut tout de même noter que ce service n’est pas gratuit, mais il existe des offres abordables que vous pourrez retrouver.

Conçu pour fonctionner avec l’iPhone, l’Apple Watch peut fonctionner indépendamment. Par ailleurs, grâce à une excellente autonomie à l’image de l’Apple Watch Ultra, ce gadget peut être un véritable atout à portée de main.

Des prix pouvant être plus abordables

Avec sa nouvelle gamme d’Apple Watch, la marque américaine tend à être plus accessible au grand public. En outre, trois nouvelles versions sont sorties : la Series 8, la SE et l’Ultra. Même si la SE n’est pas le fleuron des dernières versions d’Apple Watch, c’est toujours une référence solide dans la bataille des montres connectées.

Elle est accessible à partir de 299 € et dans sa version la plus poussée, elle coûte 389 €. Au vu de ses fonctionnalités, on peut dire que ce produit Apple est parfait pour les petites bourses ou pour les premières acquisitions.

Top 3 des meilleures Apple Watch à acheter si vous avez un iPhone

Pour toutes ces raisons, l’Apple Watch est un incontournable pour les utilisateurs d’iPhone. En effet, avec des fonctionnalités santé aussi pointues, il est difficile de ne pas recommander ce produit.Parmi les meilleurs Apple Watch disponibles actuellement sur le marché, vous pourrez retrouver :

L’Apple Watch Series 8 : la meilleure Apple Watch

Elle bénéficie d’un superbe design, d’un écran plus grand que les modèles précédents ainsi que des capteurs plus performants. Que ce soit pour le bien être, pour le confort d’utilisation ou pour la sécurité, l’Apple Watch Series 8 est actuellement la meilleure Apple Watch au monde.

L'Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 45 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular

L’Apple Watch Ultra : la meilleure montre d’Apple pour les plus sportifs

L’Apple Watch Ultra est la version la plus prestigieuse des nouvelles gammes d’Apple Watch. Au vu des améliorations significatives au niveau de son autonomie et de ses capacités GPS, c’est sans aucun doute le meilleur compagnon des coureurs.

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Orange - Small.

L’Apple Watch SE : Le meilleur rapport qualité/prix

Pour un prix réduit et une plus grande accessibilité au public, l’Apple Watch SE est le choix le plus pertinent si vous cherchez une montre Apple. Profitant de la même puce que les versions précédentes, elle n’aura aucun mal à ouvrir les applications rapidement. D’un autre côté, elle est enrichie par des fonctionnalités puissantes à l’image de ses consoeurs.

Apple Watch SE (2ᵉ génération) (GPS, 40mm) Montre connectée - Boîtier en aluminium lumière stellaire , Bracelet Sport lumière stellaire - Regular.

Pour encore plus de choix, n’hésitez pas à regarder notre top des Apple Watch pour femme.