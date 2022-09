Quand on parle de meilleur smartphone, il n’est pas possible de passer à côté des iPhone d’Apple.

Apple ne cesse jamais de nous impressionner avec ses iPhone. L’année dernière, la marque a encore dévoilé cinq modèles qui sont de plus en plus performants. Même les iPhone entrés de gammes offrent désormais de nombreuses fonctionnalités. De ce fait, il existe aujourd’hui de nombreux choix, couvrant une gamme de tailles, de conceptions, de budgets et de fonctionnalités. Alors comment connaître l’iPhone le plus adapté pour vous ?

Pour faciliter votre choix, nous avons établi ce comparatif des meilleurs iPhone disponibles sur le marché

1) iPhone 14 : une mise à niveau mineure, mais puissante

L’iPhone 14 est sans aucun doute le meilleur smartphone de la gamme d’Apple. Cette dernière a effectué un changement intéressant avec cette gamme en divisant les chipsets entre les modèles standard et Pro. Ainsi, l’iPhone 14 de base utilise le même chipset A15 Bionic que l’iPhone 13 Pro.

Outre la puce, Apple a également intégré l’appareil photo principal de 12 Mpx du 13 Pro à l’iPhone 14. Quant à l’encoche (qui a été réduite sur la série 13), elle accueille désormais un nouvel appareil photo frontal de 12 Mpx avec autofocus. Un capteur plus grand avec des pixels plus grands alimente la caméra principale, améliorant les performances en basse lumière. L’iPhone 14 bénéficie également du nouveau moteur photonique d’Apple, qui offre des images plus lumineuses.

Apple a ajouté la fonctionnalité SOS satellite et la détection d’accident de voiture à l’ensemble de la gamme iPhone 14. Si vous êtes susceptible de vous retrouver dans la nature sans signal plus souvent que l’utilisateur moyen, c’est peut-être ce qui distingue le 14 de son prédécesseur.

Les cinq couleurs de lancement comprennent également un violet pastel de bon goût qui fait défaut à l’iPhone 13.

Caractéristiques techniques

Processeur : A15 Bionic

Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Caméra : 12 MP, 12 MP, 12 MP

Prix : à partir de 1 329 euros

Points positifs Belles améliorations de l’appareil photo

De nouvelles fonctionnalités uniques



Points négatifs S’appuie sur les internes de l’année précédente

Toujours pas d’écran 120 Hz



2) iPhone 14 Pro : Le meilleur de la gamme pour une utilisation plus pratique

La dernière puce A16 Bionic d’Apple sous-tend l’un des meilleurs iPhones d’Apple, sans compter qu’il s’agit désormais de l’un des téléphones les plus puissants du marché. Si la taille de l’écran de 6,1 pouces reste la même que celle de son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro se distingue par la présence du Dynamic Island. Il s’agit d’une nouvelle découpe intelligente de l’écran qui abrite les composants de l’identification faciale. Elle s’adapte également pour offrir toute une gamme de fonctionnalités, des commandes de lecture de musique à la connexion des AirPods, etc.

Si la technologie ProMotion permet aux visuels de passer de 10 Hz à 120 Hz de manière super fluide en utilisation générale, un nouveau mode 1 Hz permet une fonctionnalité d’affichage toujours active. Ce mode est couplé à de nouveaux écrans de verrouillage intelligents, grâce à iOS 16.

Le triple appareil photo arrière est désormais doté d’un capteur principal de 48 MP qui prend de meilleures photos et vidéos. L’iPhone 14 Pro est doté de l’appareil photo le plus polyvalent à ce jour, ce qui lui permet de combler l’écart avec ses principaux rivaux comme Samsung et d’autres.

Caractéristiques techniques

Processeur : A16 Bionic

Dimensions : 147,5 x 71,5 x 7,9 mm

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Caméra : 48M, 12 MP, 12 MP, 12 MP

Prix : à partir de 1279 euros

Points positifs Performance exceptionnelle

Nouvel appareil photo puissant



Points négatifs Prix (plus) élevé d’une année sur l’autre

Éclairage fixe (pas d’USB-C)



3) iPhone 13 Pro Max : le meilleur appareil qu’Apple propose actuellement

L’iPhone 13 Pro Max réaffirme la place d’Apple en tant que leader du secteur de la téléphonie. Quelle que soit la qualité recherchée, cet appareil est en mesure de répondre à toutes les attentes. Il bénéficie d’un écran adaptatif qui peut automatiquement faire passer son taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz en fonction de la tâche à effectuer. Cette caractéristique, associée à une batterie plus grande et à un processeur AT 15 Bionic efficace, permet à l’iPhone 13 Pro Max de tenir plus de 12 heures.

Ces caractéristiques sont toutes impressionnantes, mais ce qui caractérise vraiment l’iPhone 13 Pro Max, ce sont ses caméras. La configuration est la même qu’auparavant, avec trois objectifs à l’arrière. Toutefois, Apple a opté pour des capteurs plus grands et d’objectif ultra grand-angle efficaces pour extraire les couleurs et les détails des zones sombres des photos. Le téléobjectif est également meilleur, l’iPhone 13 Pro Max prenant désormais en charge un zoom optique 3x.

Caractéristiques techniques

Processeur : A15 Bionic

Dimensions : 160.8 x 78.1 x 7.7 mm

Taille de l’écran : 6,7 pouces

Caméra : 12 MP, 12 MP, 12 MP, 12 MP

Prix : à partir de 1 259 euros

Points positifs Affichage plus lumineux

Grands appareils photo



Points négatifs Manque d’affichage 120 Hz

Charge plus lente que les concurrents



4) iPhone 13 : la gamme au meilleur rapport qualité-prix

L’iPhone 13 offre un bon équilibre entre un prix plus abordable et des fonctionnalités exceptionnelles. Certes, elle ne jouit pas de l’écran à rafraîchissement rapide de la gamme Pro, mais elle comprend suffisamment de fonctionnalités. L’un des aspects les plus intéressants de ce nouveau modèle est son espace de stockage.

Apple a finalement inclus 128 Go dans le modèle de base, de sorte que les utilisateurs n’ont pas nécessairement besoin de passer au niveau supérieur pour pouvoir tout mettre sur leur téléphone. Grâce au processeur A15, l’iPhone 13 continue de donner le ton en matière de processeurs mobiles, ce qui lui permet de surpasser n’importe quel appareil Android.

Comme pour tous les modèles d’iPhone 13, ce sont les appareils photo qui font la différence. Cet appareil dispose de deux objectifs arrière dotés de capteurs plus grands. De plus, Apple a inclus un certain nombre de fonctions de calcul, comme le mode Cinematic, qui permet de changer automatiquement la mise au point durant l’enregistrement d’une vidéo.

Caractéristiques techniques

Processeur : A15 Bionic

Dimensions : 146.7 x 71.5 x 7.6 mm

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Caméra : 12 MP, 12 MP, 12 MP

Prix : à partir de 909 euros

Points positifs Excellentes caméras

Performances de premier ordre



Points négatifs Manque d’affichage 120 Hz

Chargement plus faible que les concurrents



5) iPhone 13 Pro : groupe les meilleures caractéristiques de l’iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 13 Pro est tout aussi génial que l’iPhone 13 Pro Max, mais seulement légèrement plus petit et moins cher. Contrairement aux années précédentes, où le Pro Max, plus grand, était clairement le téléphone haut de gamme, il y a peu de différence entre les deux modèles d’iPhone 13 Pro.

Pour environ 809 euros, l’utilisateur bénéficie de l’écran à rafraîchissement dynamique de l’iPhone 13 Pro Max. Comme son grand frère, l’iPhone 13 Pro dispose également d’une batterie plus grande, qui se traduit par une autonomie de plus de 11,5 heures. Les améliorations apportées à l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro Max sont également présentes dans l’iPhone 13 Pro, notamment des fonctions logicielles puissantes comme le mode Cinématique.

Caractéristiques techniques

Processeur : A15 Bionic

Dimensions : 146.7 x 71.5 x 7.6 mm

Taille de l’écran : 6,1 pouces

Caméra : 12 MP, 12 MP, 12 MP, 12 MP

Prix : à partir de 1159 euros

Points positifs Écran 120 Hz lumineux

Autonomie de la batterie nettement améliorée



Points négatifs Charge rapide limitée à 20 W

Aucune authentification du visage compatible avec les masques



6) iPhone 13 mini : le modèle compact et puissant d’Apple

L’iPhone 13 mini doit sa puissance à la puce A15 Bionic qui équipe tous les autres modèles de cette gamme. Cela signifie que les meilleures performances d’un smartphone se trouvent également dans cet appareil de 5,4 pouces d’Apple.

Même s’il ne jouit pas d’un rafraîchissement dynamique comme sur les modèles iPhone 13 Pro, la version mini dispose de nombreux arguments à faire valoir. Il dispose de la même configuration d’appareil photo que l’iPhone 13, avec des capteurs plus grands qui laissent passer plus de lumière qu’auparavant. L’écran est également plus lumineux que celui de l’iPhone 12 mini, et l’autonomie de la batterie est améliorée, même si elle est très légère.

Caractéristiques techniques

Processeur : A15 Bionic

Dimensions : 131.5 x 64.2 x 7.7 mm

Taille de l’écran : 5,4 pouces

Caméra : 12 MP, 12 MP, 12 MP

Prix : à partir de 809, euros

Points positifs Écran 120 Hz lumineux

Autonomie de la batterie nettement améliorée



Points négatifs Charge rapide limitée à 20 W

Aucune authentification du visage compatible avec les masques



7) iPhone SE : le meilleur modèle de milieu de gamme

Dévoilé en avril 2020, le modèle SE ressemble à un iPhone plus ancien, mais embarque des composants plus moders. En effet, il dispose du même design que l’iPhone 8. Comme pour l’iPhone 11, ce modèle est également alimenté par le processeur A13 Bionic. Cette combinaison en fait un des meilleurs smartphones pas chers, même si m’on reste dans le milieu de gamme.

En plus de cela, il dispose d’un scanner d’empreintes digitales Touch ID, cette fonctionnalité est en général réservée au modèle haut de gamme. L’iPhone 11 ne dispose qu’une seule caméra à l’arrière, toutefois, la qualité de l’image est assez bonne.

Caractéristiques techniques

Processeur : A13 Bionic

: A13 Bionic Dimensions : 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Taille de l’écran : 4,7 pouces

: 4,7 pouces Caméra : 12 MP, 7 MP

: 12 MP, 7 MP Prix : à partir de 489 euros

Points positifs Prix abordable

Léger



Points négatifs Grandes lunettes

Mode nuit absent



FAQ

? iPhone ou Samsung ?

Les des smartphones iPhone ou Samsung sont tous performants. Toutefois, ils sont vraiment différents en termes d’écosystème et de système d’exploitation. De ce fait, le choix dépend des fonctionnalités que vous souhaitez disposer et de votre goût personnel.

? Comment synchroniser un iPhone ?

Pour ce faire, connectez votre iPhone à l’ordinateur via un câble USB-C-vers-Lightning. Puis, lancez iTunes et sélectionnez l’appareil. Ensuite, appuyez sur Résumé > Synchroniser. Et enfin, appuyez sur « Appliquer » pour terminer la synchronisation.

? Comment activer un iPhone ?

Pour activer votre iPhone, vous devez d’abord l’allumer, puis procéder au paramétrage en appuyant sur le bouton principal. Ensuite, connectez-vous au réseau Wifi pour finir l’activation.

?️ Comment transférer une photo d’un iPhone vers PC ?

Pour ce faire, branchez votre smartphone à votre PC via un câble USB, une fenêtre s’ouvre automatiquement. Puis, sélectionnez l’option « Importer des images et des vidéos ». Vous pouvez par la suite choisir toutes les photos que vous voulez importer puis cliquez sur OK.

0️⃣ Comment réinitialiser un iPhone ?

Pour réinitialiser votre iPhone, vous devez vous rendre dans l’onglet Réglage > Général > Réinitialiser. Ensuite, sélectionnez l’option « Effacer le contenu ». Il vous demande ensuite d’entrer votre code. Après cela, choisissez l’option « Effacer l’iPhone ».