Il est utile de surveiller sa fréquence cardiaque à l’aide d’une montre connectée cardio pour un bon nombre de raisons. Elle peut vous aider à suivre l’intensité de votre entraînement. Elle peut vous aider à gérer votre corps en cas de maladie. Et peut-être même vous avertir lorsque quelque chose ne va pas.

Mais si vous cherchez une smartwatch pour surveiller votre santé cardiaque, il peut être difficile de savoir par où commencer. Il existe une multitude de montres connectées sur le marché. Et leurs fonctionnalités peuvent parfois sembler difficiles à maîtriser si vous êtes novice en la matière. Pour vous aider dans votre choix, voici donc un petit classement citant les modèles les plus populaires et les plus efficaces en la matière.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Fitbit Versa 4 Note : 9,7/10 Découvrir Apple Watch Series 8 Note : 9,5/10 Découvrir Google Pixel Watch Note : 9,2/10 Découvrir

Fitbit Versa 4 : la meilleure de toutes les smartwatch dans ce domaine

Caractéristiques techniques Dimensions : 40.5 mm L x 40.5 mm l x 11.2 mm H

Écran : 100% tactile

Autonomie de batterie : plus de 6 jours

Temps de chargement (de 0 à 100 %) : deux heures

Étanche: jusqu’à 50 mètres

La Fitbit Versa 4 est en tête de ce classement en raison de ses hautes performances. Et c’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de récolter des données liées à la fréquence cardiaque. Cette montre connectée est capable de traquer le rythme de vos battements de cœur 24 heures sur 24. Ces données peuvent ensuite être affichées sur votre écran afin que vous puissiez surveiller votre état de santé.

La marque Fitbit possède d’ailleurs sa propre application. La version premium de celle-ci est payante et nécessite un abonnement mensuel. Mais si vous voulez avoir de meilleurs résultats, il est conseillé de l’intégrer à votre smartwatch. Cette montre connectée cardio est aussi en mesure de vous indiquer vos calories brûlées, d’analyser la qualité de votre sommeil et bien plus encore. C’est un excellent moniteur de santé. Et sa batterie peut durer plus de 6 jours sur une seule charge.

Données relevées très précises

Très bonne autonomie

Pas de support pour les applications tierces

Pas de WiFi

Apple Watch Series 8, la meilleure des smartwatch multifonction

Caractéristiques techniques Boîtier: en aluminium 100 % recyclé

Poids : 32,2 g

Puce : SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits

Écran : 45 mm 396 x 484 pixels

Surface d’affichage : 1 143 mm²

Connectivité: LTE et UMTS7, Modèles GPS + Cellular, Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz et Bluetooth 5.3

En 2ème position, bien qu’elle soit plus chère que beaucoup d’autres smartwatch, nous avons l’Apple Watch Series 8, car elle regorge de fonctionnalités utiles.

Elle peut réaliser un mini électrocardiogramme (ECG), ce qui peut aider à détecter les signes précoces d’un problème de santé. Et par rapport à l’Apple Watch Series 7, la série 8 dispose de fonctionnalités supplémentaires. Ses capteurs de température sont plus robustes et permettent de suivre l’ovulation et les menstruations. Et l’application capable de détecter les collisions en cas d’accident de voiture est aussi très utile.

Outre le suivi continu de la fréquence cardiaque, cette montre connectée peut effectuer le suivi de votre sommeil ou relever votre taux d’oxygénation. Sans compter le fait que c’est un très bon appareil capable de vous guider lorsque vous méditez.

La série 8 est dotée d’un écran tactile plus grand que les versions précédentes. Et le fait qu’il toujours en mode «always on » permet de consulter facilement l’heure sans toucher l’écran ni lever le poignet.

Charge rapide

Pourvue de nombreuses fonctions

Durée de vie de la batterie identique à celle de la version précédente

Prix élevé

La Pixel Watch de Google : la référence pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques

Caractéristiques techniques Diamètre : 41 mm · Hauteur : 12,3 mm · 36 g (sans le bracelet)

Compatibilité : Android 8.0 ou version ultérieure3

Écran : Verre Corning® Gorilla® Glass 5 3D sur mesure AMOLED

Puce électronique : SoC Exynos 9110 · Coprocesseur Cortex M33

Système d’exploitati on: Wear OS 3.5

Stockage flash: eMMC de 32 Go6 · 2 Go de mémoire SDRAM

En 3ème position, la Pixel Watch est présentée comme la montre cardio « la plus précise » qui ait été créée par Google étant donné que c’est le propriétaire de la marque Fitbit.

Les données relatives à la fréquence cardiaque qu’elle donne permettent de mieux contrôler l’état de santé de son porteur, grâce à un « score de préparation quotidienne« . Il indique à l’utilisateur s’il est préférable de se reposer ou de faire de l’exercice.

Bien que la montre Pixel dispose d’un capteur d’oxygène sanguin intégré, celui-ci n’a pas encore été activé. Or, Google n’a pas encore annoncé quand la fonction serait débloquée. Mais comme la plupart des autres smartwatch, la Google Pixel Watch est capable de relever de nombreux paramètres. Le nombre de pas par jour, vos calories, vos performances lors de vos entraînements et même votre sommeil en font partie.

Suivi très précis de la fréquence cardiaque

Bon GPS

Capteur d’oxygène sanguin n’est pas encore activé

Prix relativement élevé

Garmin Vivoactive 4, le meilleur des tracker d’énergie

Caractéristiques techniques Taille du boîtier (L x l x h en mm) : 45.1 x 45.1 x 12.8 convient aux poignets d’une circonférence de 135 à 200 mm

Format d’affichage (largeur par hauteur) : 1.3 po (33 mm) de diamètre 260 x 260 pixels

Poids : 50.5 g

Autonomie de la batterie : jusqu’à 8 jours et jusqu’à 6 heures en mode GPS avec musique

Degré de résistance à l’eau : 5 ATM

Ensuite, conçue pour les personnes aimant dépenser leur énergie, la Garmin Vivoactive 4 est une smartwatch très pratique. Elle utilise la technologie Pulse Ox pour suivre toutes vos constantes de santé. Ce n’est donc pas seulement une montre cardio, mais également un moniteur de respiration, d’hydratation, de stress, de sommeil et bien plus encore.

Cette montre connectée de chez Garmin est dotée d’un GPS intégré et de plus de 20 applications pouvant vous permettre de faire du sport en intérieur. Si vous désirez avoir un coach personnel à votre poignet, cette montre peut vous montrer des séances d’entraînement animées via son écran. Et elle est disponible en plusieurs couleurs si vous voulez customiser son bracelet interchangeable.

Vos niveaux d’énergie n’auront désormais plus aucun secret pour vous en portant une Vivoactive 4 de la marque Garmin. Cette très belle tocante digitale peut vous être très utile en tout temps.

GPS intégré

Fonctions très précises

Autonomie de la batterie relativement courte en cas d’utilisation continue du GPS

Manipulation assez complexe

Polar Vantage V2 : l’une des smartwatch les plus précises en termes de données

Caractéristiques techniques Taille boîtier : 47 mm

Épaisseur : 13 mm

Poids total : 52 g

Vitesse du microprocesseur : 120 MHz

Affichage : MIP, 1.2 cm, 240 × 240 pixels

Mémoire : 0.64 Mo

Stockage de données: 32 Mo

Pour suivre, si vous aimez la précision la Polar Vantage V2 est faite pour vous. Hormis la Fitbit Versa 4, c’est la montre cardio la plus efficace pour détecter tout changement de la fréquence cardiaque chez son utilisateur.

Dotée de l’application Polar Flow, elle peut très bien être configurée en fonction du type de sport que vous pratiquer. S’il s’agit de la natation, du cyclisme ou de la course à pied, cette smartwatch est tout à fait capable de vous donner vos constantes de santé en temps réel.

Et il est à noter qu’il est possible d’avoir ce modèle de montre connectée et une sangle thoracique Polar H10 pour obtenir des relevés de fréquence cardiaque encore plus précis. La marque finlandaise est l’un des leaders dans ce domaine. Par conséquent, c’est une smartwatch de qualité.

La Vantage V2 ne se contente pas de suivre votre fréquence cardiaque. Elle peut évaluer les charges cardio et musculaires pendant l’entraînement pour aider l’utilisateur à optimiser ses performances.

Grandement étanche jusqu’à 328 pieds (100 m)

Peut être associée à une ceinture thoracique pour une lecture encore plus précise de la fréquence cardiaque

Certaines fonctionnalités sont manquantes

Prix élevé

Fitbit Sense 2 : la montre connectée idéale pour la santé en général

Caractéristiques techniques Dimensions : 40.5 mm L x 40.5 mm l x 12.3 mm H

Autonomie de batterie : plus de 6 jours

Temps de chargement (de 0 à 100 %) : deux heures

Circonférences des bracelets (tailles S et L fournies) : 129 à 180 175 (S) ; 158 à 209 mm (L)

Étanche: jusqu’à 50 mètres

En avant dernière position de ce classement on a la Fitbit Sense 2. Cette smartwatch constitue un bon investissement si vous voulez améliorer votre santé générale. Elle est équipée d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un tracker de sommeil et d’un capteur capable de déceler le niveau de stress d’une personne tout au long de la journée.

De ce fait, c’est l’accessoire qu’il vous faut si vous devez tirer le meilleur parti d’une activité. Si par malheur, il arrive que vous vous trouviez dans un grand état de stress, votre Fitbit Sense 2 peut vous aider à vous relaxer. Cela, en vous proposant d’effectuer des exercices de respiration guidés. Ainsi, vous gérerez mieux vos émotions.

Cette montre cardio digitale est dotée du meilleur de la technologie Google. C’est donc un dispositif fiable sur le long terme. D’ailleurs, les montres connectées de la série Fitbit Sense sont pourvues d’un assistant vocal intégré et se synchronisent très bien avec les smartphones Android. En cas de besoin l’utilisateur peut y recourir afin d’en savoir plus sur la façon dont il doit contrôler la santé de son cœur.

Détection du rythme cardiaque facile et en continu

Grande variété de modes sport

Certaines fonctionnalités manquent à l’appel

Problèmes de précision de certaines données

Garmin Forerunner 55 : la smartwatch parfaite pour les coureurs

Caractéristiques techniques Écran : 1.04” (2.6.3 mm) de diamètre

Résolution de l’écran : 208 x 208 pixels

Type d’écran : antireflet, memory-in-pixel (MIP) transflectif

Poids : 37 g

Étanchéité : 5 ATM

Enfin, la Garmin Forerunner 55 est la montre connectée idéalement destinée aux coureurs. Pour le sport, cet accessoire vous permettra d’établir posément vos plans d’entraînement. Si vous devez courir sur une longue ou courte distance tous les jours, cette smartwatch est dotée d’une bonne autonomie. Elle ne vous lâchera qu’au bout de 2 semaines si vous l’utiliser en mode normal.

Et au niveau santé, elle se défend aussi très bien, car elle peut se transformer en montre cardio à condition de savoir manipuler ses différentes options. Elle est possède des fonctions de sécurité en cas d’accident. De ce fait, c’est un bon tracker d’activité. En se connectant à votre smartphone, la forerunner 55 peut vous permettre de recevoir des notifications plus détaillées.

Plusieurs modes d’activité

Applications sécurisées

Autonomie relativement courte en cas d’utilisation continue du GPS

Ecran parfois difficile à lire

FAQ

Principales caractéristiques d’une montre cardio

Lors de l’évaluation des options d’une montre cardio, certains critères sont à cocher. Ces fonctions peuvent être utiles aux athlètes, aux personnes souffrant de maladies chroniques ou à toute personne souhaitant suivre ses constantes cardiaques.

Suivi de la fréquence cardiaque

La fonction la plus élémentaire que doit comporter une montre cardio est le suivi de la fréquence cardiaque. Presque toutes les smartwatch et tous les traqueurs d’activité en sont pourvus. Mais certains proposent des options de suivi plus avancées comme le suivi de la variabilité des battements de cœur.

Et les alertes de tachycardie peuvent être anticipées en fonction du pouls normal au repos et en activité de l’utilisateur. Si votre cœur bat en dehors de sa plage normale pendant une période de temps prolongée, une alarme se déclenche.

Le suivi du stress est aussi notifié désormais. Associée au suivi de l’activité, la lecture de la fréquence cardiaque peut vous aider à évaluer l’intensité de votre effort pendant une séance d’entraînement. Ainsi c’est plus simple de connaître le nombre de calories que vous brûlez. C’est l’une des utilisations les plus populaires de la surveillance cardiaque via montre connectée.

L’application ECG

ECG signifie électrocardiogramme (également appelé EKG). Et les grandes marques commercialisant des montres connectées comme l’Apple Watch, les Galaxy Watch ou les Fitbit de Google ont déjà intégrer cette application dans leurs tocantes digitale depuis longtemps.

Par conséquent, c’est aussi un critère important à vérifier lors de l’achat d’une montre cardio. Si elle ne comporte pas d’ECG, votre smartwatch n’est pas en mesure de détecter l’intensité des signaux électriques générés par le cœur lorsqu’il bat et se contracte. L’objectif de ce test est de vérifier la présence d’une activité cardiaque anormale telle que la fibrillation auriculaire. C’est un type de rythme cardiaque irrégulier.

Détection des chutes

Ensuite, une bonne montre cardio devrait pouvoir détecter les chutes. Ce n’est pas techniquement une fonction de santé cardiaque. Toutefois, c’est une fonction de sécurité utile en cas d’arrêt du cœur et d’évanouissement, cette application peut alerter les secours. De cette manière leur intervention se fait rapidement. Ce qui peut sauver des vies.

La détection des chutes transforme votre smartwatch en un dispositif d’alerte de haute technologie. En mode connecté, si la montre détecte une chute, elle peut lancer une alerte. Mais afin de ne pas crier au loup, si la chute n’est pas grave, il est conseillé d’annuler la notification avant que l’alerte automatique de secours ne soit lancée.

Les montres cardio sont-elles précises ?

Plusieurs facteurs peuvent influer sur la précision des montres cardiofréquencemètres. Leur qualité de fabrication, votre niveau d’activité au quotidien et la position des capteurs sur votre peau.

Bien que les montres cardio ne soient pas aussi précises que les dispositifs médicaux tels que les moniteurs thoraciques à électrodes. Elles présentent des données généralement exactes. Et elles peuvent constituer un outil utile pour suivre votre fréquence cardiaque.

Une smartwatch peut-elle détecter des problèmes cardiaques ?

Les montres connectées peuvent être utiles pour identifier certains problèmes cardiaques comme la fibrillation auriculaire. Et il se pourrait qu’à l’avenir elles permettent de détecter des signes précoces de crise cardiaque à partir de changements analysés dans l’activité électrique. Mais cette technologie est encore en cours de développement. Jusqu’à présente il est toutefois certain qu’elles peuvent aider à discerner des rythmes cardiaques anormalement rapides ou irréguliers.

