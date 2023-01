Fitbit : tout ce que l’on sait de la future montre Wear OS

Une Fitbit survitaminée, c’est à cela que s’attendent beaucoup de fans de la marque. Est-ce que ce sera le cas avec une Fitibit sous Wears OS ?

Depuis l’annonce de Google concernant l’acquisition de Fitbit en 2019, beaucoup s’attendaient à l’arrivée d’une Fitbit sous Wear OS survitaminée. De nombreuses rumeurs ont circulé à ce sujet, principalement sur des projets de Google. Laissez-nous clarifier tout cela pour vous !

Une Fitbit sous Wear OS : pour 2023 ?

La dernière annonce concernant le développement d’une Fitbit sous Wear OS remonte déjà à quelques années. Selon le CEO de Fitbit, James Park : « Dans le futur, nous développerons des montres connectées premium sous Wear OS qui combineront le meilleur de l’expertise santé de Fitbit et les capacités informatiques ambiantes de Google. C’est juste un début, avec Google, nous pourrons faire bien plus pour inspirer et motiver les personnes durant leurs journées pour être en bonne santé. »

Malgré le fait que cette annonce date légèrement, il est clair et net que Fitbit lancera une montre sous Wear OS. 2023 semble être le tournant pour cette innovation. En effet, le retard de Fitibit OS sur le logiciel de Google démontre ce besoin imminent de la marque de changer.

Fitbit sous Wear OS : à quoi s’attendre ?

Si le lancement d’une Fitbit sous Wear OS s’avère réel pour 2023, on peut s’attendre à ce que cette tocante soit la plus enrichie de toutes celles jamais lancées par la marque. En effet, malgré ce retard au niveau de leurs systèmes d’exploitation, les montres connectées Fitibit sont de véritables monstres côté fonctionnalités axées sur la santé.

Par exemple, elles se dotent d’un suivi constant du stress et une lecture de la saturation en oxygène du sang que les autres montres sous Wear OS n’ont pas. Par ailleurs, étant spécialisées sur la santé, les montres connectées Fitbit se sont toujours fièrement débrouillées par rapport à l’autonomie.

On espère donc qu’une Fitbit sous Wear OS continuera sur cette lancée avec des améliorations encore plus importantes côté batterie et la présence des derniers chipsets de Qualcomm. D’un autre côté, on retrouve déjà toutes les fonctionnalités qui manquent aux Fitbit sur les montres connectées de Google.

Les tarifs attendus

Parmi les avantages des montres connectées Fitbit, il y a leurs prix très concurrentiels. En effet, la Sense 2, qui est la version la plus haut de gamme se trouve souvent à environ 200 € chez les différents revendeurs.

De ce fait, on s’attend donc à ce qu’une Fitbit sous Wear OS affiche des prix aux alentours de 339 €. Le meilleur scénario serait une Fitbit avec des prix agressifs, mais avec les fonctionnalités premium des Pixel Watch.