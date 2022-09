[Test] Apple Watch Series 8 : Est-ce la meilleure ?

L’Apple Watch Series 8 est la dernière montre connectée qu’Apple a lancée. Celle-ci dispose de nouvelles fonctionnalités, bien qu’elle ressemble à première vue à son prédécesseur.

L’Apple Watch Series 8 a fait un battage médiatique autour de ses multiples fonctionnalités. En effet, Apple détient une grande part du marché des montres connectées. La petite dernière est plutôt adaptée aux femmes en âge de procréer. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle semble être la meilleure montre connectée. Pour en avoir le cœur net, on a décidé d’effectuer un test sur le produit. Voici ce que ça a donné.

Présentation de l’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 8 est la toute dernière montre intelligente d’Apple. On ne découvre les nouvelles fonctionnalités de cette montre intelligente dernier cri d’Apple qu’en l’utilisant. Elle offre des améliorations remarquables notamment en matière de santé et de sécurité. L’une d’elles est la mesure de la température corporelle pendant le sommeil et l’estimation de la date probable de l’ovulation pour les femmes. Côté sécurité, la marque garantit que l’Apple Watch Series 8 est capable de détecter un accident et d’appeler vos contacts.

Caractéristiques techniques

Taille : 41 mm, 44 mm

Couleurs : Rouge, Argent, Noir Minuit, Lumière Stellaire

Processeur : Apple S8

Connectivité : Cellulaire (optionnelle), Wi-Fi, Bluetooth, U1, NFC, GPS

Résolution : IPX6

Etanchéité : Jusqu’à 50 mètres

Capteurs : Température, Fréquence cardiaque, ECG, SpO2

Autonomie de la batterie : 18 heures (jusqu’à 36 heures en mode Low Power)

Système d’exploitation : WatchOS 9

Prix : à partir de 499 € (le prix varie en fonction de la matière du boîtier).

Design

Indéniablement, l’Apple Watch Series 8 possède un design intuitif, bien qu’elle se distingue mal de sa grande sœur. Son boîtier rectangulaire ajouté des coins arrondis ne laissent paraître aucune distinction. Son écran est légèrement plus grand par rapport à celui de l’Apple Watch Series 6. Apple l’a optimisé afin de s’adapter aux nouvelles fonctionnalités telles que l’affichage permanent et le clavier QWERTY.

La montre dispose sur un côté une couronne numérique ainsi qu’un bouton latéral servant à la navigation. Apple en a conçu de quatre différentes couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir celle qui convient à votre propre style. Vous pouvez également adopter celle en aluminium ou en acier inoxydable, mais les prix sont différents. En termes de connectivité, l’appareil prend en charge principalement Bluetooth, GPS et Wi-Fi. Certains modèles ajoutent la connectivité cellulaire.

En plus, celle-ci est disponible en 2 tailles différentes de 41 mm et 44 mm. A chaque taille correspond un écran OLED Retina ultra réactif mesurant respectivement de 1,6 pouce et de 1,8 pouce. Son écran dispose d’une luminosité maximale de 1 000 nits pouvant atteindre jusqu’à 2 000 nits pour la version Ultra. Ce qui améliore la visibilité en fonction de l’environnement (neige, soleil, etc.).

L’Apple Watch Series 8 capte votre température pendant votre sommeil

L’une des améliorations qu’Apple a apportées à cette nouvelle génération est l’ajout de nouveaux capteurs. En effet, la montre dispose de capteurs permettant de mesurer la température de votre peau pendant que vous dormez la nuit. L’un est situé près de la peau tandis que l’autre, sous la vitre supérieure.

Cette fonctionnalité est plus ou moins similaire à celle des autres montres connectées d’autres marques. Le capteur n’est pas en mesure de recueillir une température à la demande. Toutefois, les capteurs sont capables d’annuler la température de l’air ambiant afin d’obtenir une lecture plus précise. Il prend votre température toutes les 5 secondes.

Ainsi, l’application Santé vous offre la possibilité de voir vos données et les graphiques de vos écarts de température au-cours d’une période précise (semaine, mois, semestre). Petite précision : il faut porter l’Apple Watch Series 8 pendant au moins 5 nuits pour qu’elle puisse afficher les données dans cette fonctionnalité.

L’Apple Watch Series 8 estime votre dernière ovulation

Outre la collecte de votre température, l’Apple Watch Series 8 offre un autre avantage pour les femmes. En suivant l’état de santé de la femme, elle permet d’avoir une estimation plus précise de la dernière ovulation en effectuant une analyse rétrospective.

Attention ! L’estimation de l’ovulation ne vient pas avant mais après. Alors, si vous avez eu une activité sexuelle pendant la date indiquée, vous devriez être plus attentive quant à la probabilité de tomber enceinte. Ce qui vous permet, dans le cas contraire, de voir un expert de la santé afin de voir s’il y a un problème ou pas.

Pour avoir les estimations rétrospectives de votre fenêtre fertile, il faut d’abord activer la fonction suivi de cycle et la fonction Sleep Focus en portant la montre. Après 2 mois d’utilisation, vous verrez des parties ombrées en bleu pour les jours fertiles et des parties ombrées en violet pour les dates probables d’ovulation. Il n’est toutefois pas conseillé de se baser à 100% sur les éléments de votre montre pour détecter votre fenêtre fertile. Un simple stress ou un autre bouleversement de votre rythme quotidien peut tout changer.

L’Apple Watch Series 8 alerte en cas d’accident

La détection d’accident n’est pas une nouvelle fonctionnalité. Certaines des générations précédentes disposaient déjà de la détection de chutes et d’urgences. Il ne s’agit que d’une nouvelle forme de cette fonctionnalité préexistante qu’Apple a apportée dans cette série.

L’Apple Watch Series 8 peut détecter les accidents grâce à 2 nouveaux capteurs situés à l’intérieur, un accéléromètre et un gyroscope améliorés. Ces capteurs permettent à la montre de faire un échantillonnage rapide. Ce qui permet de signaler le crash au moment précis où celui-ci se produit. Si, par malheur, vous subissez un accident en portant votre montre connectée, celle-ci s’occupe d’informer vos contacts en urgence.

A noter cependant qu’une telle fonctionnalité n’est pas exclusive à l’Apple Watch Series 8, l’autre modèle sortie en 2022, l’Apple Watch SE présente la même capacité.

Autonomie de la batterie et mode Low Power

Quand on utilise l’Apple Watch Series 8 en activant toutes ses fonctionnalités, la durée de vie de la batterie tourne autour de 18 heures. Mais avec ce modèle, on a pu prolonger l’autonomie de la batterie en activant le Low Power, sous lequel la batterie reste fonctionnelle pendant environ 36 heures. Il s’agit aussi d’un nouveau mode qui permet à la montre de fonctionner avec, uniquement, les fonctions principales tout en économisant de la batterie.

Ainsi, lorsque vous souhaitez économiser votre batterie, il suffit d’activer le mode basse consommation. Il va falloir désactiver certaines fonctionnalités en plus de la désactivation de l’affichage Permanent et les lectures continues des capteurs. Vous pouvez toujours programmer la désactivation automatique de ce mode après 1, 2 ou 3 jours.

Quant à la recharge de la batterie, le temps est le même pour les deux modes. Lorsqu’on opte pour le chargeur rapide, on passe de 0 à 100% en seulement 68 minutes. On l’a testé pour garder suffisamment d’énergie pour le suivi du sommeil. On a également testé son chargeur en l’utilisant pour recharger un Airpods Pro 2 et ça a marché.

Connectivité et application

En général, une Apple Watch Series 8 se connecte via Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Mais en plus de cela, Apple offre également d’autres modèles incluant la connectivité avec le réseau cellulaire. Ce qui permet de passer des appels et de répondre à ses SMS en utilisant uniquement la montre.

Personnellement, j’en ai bien profité avec celle que j’ai testée. Je n’avais pas besoin de sortir mon iPhone pour répondre à mes collègues pendant mon dernier voyage d’affaires. J’ai, par contre, galéré quand j’avais besoin d’envoyer des SMS car le clavier QWERTY ne me convient pas très bien. D’autant plus que les prédictions sont en général en anglais. A part cela, j’ai facilement inséré les émojis dans mes texto et ça a été génial.

Côté pécuniaire, les modèles incluant la connectivité cellulaire sont plus chers, ce qui est évident. En plus des fonctions de base d’un smartphone, on peut également profiter de la bonne musique et bien d’autres avantages. Apple promet en outre une assistance sans distinction géographique en collaborant avec plus de 30 opérateurs.

Apple Watch Series 8 : en vaut-elle la peine ?

Que l’on choisisse un modèle en aluminium ou en acier inoxydable, ce qui est sûr c’est que la nouvelle montre intelligente d’Apple semble meilleure par rapport aux autres montres connectées. Détecteur de température corporelle, estimation de la date d’ovulation, détecteur d’accident, ce sont toutes des fonctionnalités exceptionnelles. Cependant, le clavier QWERTY ne facilite pas la tâche lorsqu’on écrit des messages textes. Néanmoins, cette montre intelligente qui prend en charge la connectivité cellulaire gagne sur tous les points. Ces quelques difficultés ne sont pas pour autant des raisons de ne pas l’adopter.

Points positifs Points négatifs

Capteur de température pendant la nuit,

Suivi du cycle pour les femmes,

Détection d’accident,

Mode Low Power,

Modèles en acier inoxydable et en aluminium. Clavier QWERTY,

La prévision de la date d’ovulation est rétrospective.

La note finale

Design - 7 Fonctionnalités - 9 Batterie - 8.5 Connectivité - 8 8.1 Design : Aucun moyen de la distinguer de l’Apple Watch Series 7. Toutefois, le design est aussi intuitif. Fonctionnalités : L’Apple Watch Series 8 est livrée avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour la santé. En cas d’accident, elle signale les contacts pour les informer de la situation. Batterie : Le mode Low Power est un réel atout pour l’appareil en ce sens qu’il permet d’économiser la batterie et de n’utiliser que les applications essentielles selon les circonstances. Connectivité : Il n’y a de plus facile que d’utiliser sa montre connectée pour communiquer avec ses proches. Outre les appels, elle permet aussi l’envoi des texto. User Rating: Be the first one !