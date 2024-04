Test de la OnePlus Watch 2, une excellente smartwatch ralentie par les lacunes de Google

Ces derniers temps, la marque OnePlus a sorti une nouvelle montre connectée dénommée Watch 2 que nous avons testé.

Cette nouveauté semble présenter de nombreux attraits. Mais ce n'est qu'à travers les nombreuses épreuves que nous comptons lui faire subir que nous découvrirons de quoi il retourne réellement.

Caractéristiques techniques

Dimensions : Longueur 47,0 Largeur 46,6 x 12,1 mm

Longueur 47,0 Largeur 46,6 x 12,1 mm Ecran : AMOLED 1.43 » (3.63cm) 600 nits soit 466 x 466 pixels 326 PPI

AMOLED 1.43 » (3.63cm) 600 nits soit 466 x 466 pixels 326 PPI Poids : 49 g (hors bracelet) et 80 g (avec le bracelet)

49 g (hors bracelet) et 80 g (avec le bracelet) Etanchéité : MIL-STD-810H ; 5 ATM ; IP68

MIL-STD-810H ; 5 ATM ; IP68 Autonomie : 48 heures en usage intensif et 12 jours en usage normal

Présentation de la OnePlus Watch 2

Si le moyen le plus simple d'intégrer une grosse batterie dans une smartwatch est de fabriquer une grosse montre, alors la OnePlus Watch 2 se situe dans cette catégorie. Avec ses 46 millimètres, elle est très grande.

Si vous mesurez 1,80 m et que vous avez de grosses paumes, elle semble adaptée à votre poignet. Mais dans notre cas, cela a été plus compliqué. Lors de notre test de la OnePlus Watch 2, il a fallu trouver un moyen de la serrer, car il n'y a pas d'autres options de taille.

Heureusement, cette montre est relativement confortable à porter. Le bracelet en caoutchouc fluoré de 22 mm est doux et il est facile à ajuster rapidement. Par contre, vu sa taille, comme nous, vous aurez sans doute un problème à vous endormir avec la montre au poignet. C'est un appareil qui appuie sur la peau, la laissant irritée après de longues heures d'utilisation.

Design

Du point de son design, la OnePlus Watch 2 se présente sous la forme d'une montre octogonale. Elle est disponible sur le marché en deux coloris intitulés : Black Steel et Radiant Steel. Son châssis est en acier inoxydable et les autres matériaux de construction de la montre sont haut de gamme. Le verre saphir protégeant son écran AMOLED de 1,43 pouce est net et très lumineux.

Et la montre possède une résistance à l'eau de norme IP68 selon le descriptif du produit. Elle peut donc être immergée dans l'eau pendant vos séances de natation. Mais nous nous sommes abstenus de la porter lors de l'une de nos sorties en mer.

Détails concernant les boutons de la smartwatch

Deux poussoirs se trouvent sur le côté droit de la montre. Celui du haut ouvre le tiroir d'applications. Un double appui ouvre la dernière application utilisée. Et un appui long déclenche Google Assistant. Le bouton du bas ouvre l'application Entraînement et un double appui ouvre Google Wallet. Mais tout cela est personnalisable dans les paramètres.

La seule chose étrange ici est que le bouton supérieur qui pivote comme une couronne digitale sur de nombreuses autres smartwatch. Cependant, il ne prend pas en charge le défilement. C'est dommage, car sa position permet un accès plus naturel à cette fonction.

Système d'exploitation

Ensuite, il s'avère que la OnePlus Watch 2 a deux systèmes d'exploitation et deux chipsets. Toutefois, son maniement ressemble à celui de n'importe quelle autre montre Wear OS. Il n'y a aucun changement du côté de l'utilisateur.

Toutes les applications Wear OS sont présentes, y compris Google Home, YouTube Music et Google Maps. Lors de notre test de la OnePlus Watch 2, nous avons même pu contrôler des gadgets domestiques intelligents.

Néanmoins, comme il n'existe pas de modèle LTE de cette smartwatch, votre téléphone doit se trouver à proximité pour pouvoir se connecter. A moins que la montre ne soit connectée à un réseau Wi-Fi. D'autres défauts classiques de Wear OS s'appliquent ici. Vous ne pouvez pas entamer des conversations à partir de la montre via des applications comme Telegram, Facebook Messenger ou Slack.

Mais, comme il s'agit d'une montre qui reçoit très bien les notifications du smartphone couplé avec, nous avons pu gérer nos courriels et répondre aux messages depuis votre poignet. Il y a également une bonne sélection de cadrans de montre intégrés.

Les diverses options de la santé de la smartwatch

Toutes les fonctions santé de cette smartwatch sont accessibles dans OHealth. Malgré cela, l'application présente quelques particularités. Pour commencer, il y a quelques problèmes de conception.

Les divergences concernent principalement le nombre de pas et la distance parcourue. Comparé à la Pixel Watch 2, la Watch 2 de OnePlus sous-estime fréquemment le nombre de pas, parfois de 2 000 ou 3 000 pas de différence.

Il manque également des fonctions de santé. L'électrocardiogramme, la détection de la température de la peau, le suivi des règles et la détection des chutes n'existent pas lors de notre test de la OnePlus Watch 2. Toutes ces fonctions sont présentes sur des produits concurrents de prix similaires, mais c'est la qualité des informations disponibles qui pose problème.

Les autres lacunes dues à Google

L'autre problème majeur que nous avons observé lors de notre test de la OnePlus Watch 2 est la qualité des applications. Les services sur le Play Store ne se sont pas beaucoup améliorés. Certaines applications ayant déjà existé depuis longtemps sur l'App Store ne sont toujours pas disponibles sur Wear OS.

Cela montre donc que les mises à jour proposées par Google arrivent à un rythme d'escargot. Et les performances de cette nouvelle montre connectée sont donc un peu en dessous des espérances de certains. Des éléments essentiels comme les cartes hors ligne restent absents, laissent perplexe.

Le fait que des éléments de base comme la navigation dans les transports en commun n'arrivent que maintenant sur Wear OS soit une énième preuve de lenteur, il y a des signes que Google commence enfin à redresser la barre avec sa récente annonce de Wear OS. La OnePlus Watch 2 possède une interface hybride. Seulement, il reste encore beaucoup à faire pour que Wear OS devienne l'alternative à l'Apple Watch.

Des applications de sport à profusion

Pour suivre, cela peut paraître étonnant, mais au même titre qu'Apple et Samsung, il s'avère que la montre prend en charge des dizaines de types de sports. D'un côté, elle a une application de suivi d'activité qui facilite le contrôle de vos mouvements sur une base quotidienne.

Et d'un autre côté, les applications de suivi du sommeil et du stress fournissent des informations sur le bien-être. Elles peuvent être consultées dans l'application OHealth pour Android.

Les relevés de la OnePlus Watch 2 sont aussi précis que ceux de la Google Pixel Watch 2. Comme nous, vous pouvez donc suivre le déroulement de vos entraînements sans encombre. Votre montre est en mesure de relever votre amplitude verticale, votre temps de contact avec le sol, votre longueur de la foulée, votre cadence, votre allure et votre VO2 max.

Une très bonne autonomie

Par la suite, lors de notre test de la OnePlus Watch 2, nous avons constaté que ses performances sont fluides. Cette montre connectée est équipée d'une batterie de 500mAh. Cela permet à l'appareil de rester alimenté pendant environ 3 jours sans avoir besoin d'être rechargé lorsqu'il est utilisé pour le suivi quotidien de vos données en continu.

Ce mode ne donne pas l'impression de restreindre les activités ou l'expérience visuelle de quelque manière que ce soit. Mais la marque affirme que la batterie peut durer jusqu'à 100 heures avec ce mode. Dans notre cas, elle a duré 50 à 70 heures.

Vous pouvez sinon augmenter la durée de vie de votre montre en activant le mode d'économie d'énergie. Ce qui vous donnera plusieurs heures supplémentaires pour rentrer chez vous et trouver votre chargeur. Sinon, ce mode est conçu pour lui permettre de fonctionner 12 jours à bas régime.

En effet, la OnePlus Watch 2 complètement vidée, il suffit d'une heure de charge pour la ramener à 100 %. Cela correspond aux affirmations de l'entreprise. Nous pouvons affirmer que le chargeur est solide et facile à utiliser. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que l'autonomie de la batterie est satisfaisante. Pourtant, OnePlus aurait pu viser mieux pour soutenir la formidable gamme de capacités de l'appareil.

OnePlus Watch 2 309,00€ La One Plus Watch 2 est actuellement sur Amazon au prix de Voir l'offre Verdict Au final, même si quelques lacunes dues à Google viennent ternir la OnePlus Watch 2, elle n'en demeure pas moins une montre connectée de qualité. De plus, son prix est assez concurrentiel pour une nouveauté sur le marché des smartwatch. Ses différentes options surpassent celles de la OnePlus Watch originale. Et ce modèle s'inspire même de la façon dont les smartphones OnePlus ont placé la barre haute ces dernières années. À cet égard, la OnePlus Watch 2 est vraiment idéale pour les utilisateurs de smartphones OnePlus. Bien qu'elle soit techniquement compatible avec n'importe quel téléphone Android, c'est avec un appareil de la marque qu'elle fonctionnera le mieux. Tout comme les utilisateurs de téléphones Samsung devraient se procurer une Galaxy Watch, au moins maintenant, les utilisateurs de téléphones OnePlus ont une excellente montre à se mettre sous la dent. On aime Son design novateur

Ses nombreux boutons physiques On aime moins Sa taille unique

Pas de fonction de défilement manuelle

