iOS 17.4 : toutes les nouveautés pour votre iPhone (merci l’UE)

Apple nous réserve bien de surprises avec ses nouveautés pour l’iOS 17.4, des mises à jour dont votre iPhone aura besoin pour optimiser son fonctionnement !

Apple a récemment publié la première version bêta d’iOS 17.4 et d’iPadOS 17.4. Cela va offrir une gamme de nouveautés principalement destinées aux iPhone et iPad. A noter que tous les smartphones et tablettes prenant en charge iOS 17 et iPadOS 17 peuvent installer ces mises à jour. Quels sont les nouveautés de l’iOS 17 ? Comment installer cette mise à jour sur son iPhone et iPad ? Découvrez les réponses dans ce qui suit !

Quelles sont les nouveautés que l’iOS 17.4 apporte ?

La mise à jour iOS 17.4 d’Apple apporte plusieurs nouveautés qui visent à améliorer l’expérience des utilisateurs d’iPhone dont voici quelques-uns :

Nouvelles fonctionnalités de communication : iOS 17.4 offre des mises à jour importantes pour les applications Phone, Messages et FaceTime, offrant de nouvelles façons d’exprimer vos messages et de communiquer avec vos contacts.

: iOS 17.4 offre des mises à jour importantes pour les applications Phone, Messages et FaceTime, offrant de nouvelles façons d’exprimer vos messages et de communiquer avec vos contacts. Expérience plein écran avec StandBy : Lorsque vous placez votre iPhone en mode paysage pendant la charge, la fonction StandBy offre une expérience plein écran avec des informations facilement visibles à distance.

: Lorsque vous placez votre iPhone en mode paysage pendant la charge, la fonction StandBy offre une expérience plein écran avec des informations facilement visibles à distance. Améliorations de la stabilité et des performances : Les mises à jour apportent souvent des corrections de bugs et de la stabilité. L’iOS 17.4 va rendre votre iPhone plus rapide et plus fiable.

: Les mises à jour apportent souvent des corrections de bugs et de la stabilité. L’iOS 17.4 va rendre votre iPhone plus rapide et plus fiable. Compatibilité avec de nouvelles applications et fonctionnalités : La mise à jour iOS 17.4 permet l’acceptation d’applications de streaming de jeux vidéo, comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Cela est aussi le cas des nouvelles applications CarPlay.

: La mise à jour iOS 17.4 permet l’acceptation d’applications de streaming de jeux vidéo, comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Cela est aussi le cas des nouvelles applications CarPlay. Nouveaux emojis : iOS 17.4 introduit plusieurs nouveaux emojis, tels qu’un champignon brun, une chaise cassée, un phénix, et bien d’autres encore.

: iOS 17.4 introduit plusieurs nouveaux emojis, tels qu’un champignon brun, une chaise cassée, un phénix, et bien d’autres encore. Améliorations de la sécurité et de la confidentialité : En matière de nouveautés, l’iOS 17.4 apporte des améliorations en matière de protection des données privées, avec une transparence accrue lors des demandes de récupération d’informations personnelles et de nouvelles options de sécurité pour la fonctionnalité « Protection en cas de vol de l’appareil »

La première version bêta pour les développeurs a été publiée le 25 janvier 2024. La sortie probable de la version finale devra avoir lieu la première moitié du mois de mars. Pour installer la version bêta d’iOS 17.4 ou iPadOS 17.4, voici comment procéder :

1. Assurez-vous d’avoir une sauvegarde récente de votre appareil. Cela vous permettra de restaurer vos données en cas de problème lors de la mise à jour.

2. Vérifiez si votre appareil est compatible avec iOS 17.4 ou iPadOS 17.4. Vous pouvez les consulter sur les pages d’assistance d’Apple.

3. Assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable et suffisamment d’espace de stockage disponible sur votre appareil. Vous pourrez ainsi profiter pleinement les nouveautés de l’iOS 17.4 !

4. Sur votre appareil, accédez aux paramètres et recherchez la section « Mise à jour logicielle » ou « Mise à jour du système ». Cliquez sur cette option pour vérifier si la mise à jour iOS 17.4 ou iPadOS 17.4 est disponible.

5. Si la mise à jour est disponible, suivez les instructions à l’écran pour télécharger et installer la mise à jour. Connectez votre appareil à une source d’alimentation pendant le processus de mise à jour pour éviter toute interruption.

6. Une fois la mise à jour terminée, votre appareil redémarrera avec la nouvelle version d’iOS ou d’iPadOS.