Lancement des nouveaux produits OnePlus : Nord 4 et Pad 2 dotés de l’IA

OnePlus a dévoilé aujourd'hui ses nouvelles innovations technologiques à Milan. Le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2, dotés d'intelligence artificielle (IA), promettent de révolutionner la productivité et la qualité des images.

Des fonctionnalités innovantes pour une expérience utilisateur améliorée

Les nouveaux produits de OnePlus, le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2, sont conçus pour maximiser l'utilisation de l'IA dans divers aspects de la vie numérique. Le OnePlus Nord 4, entièrement en métal, est le premier téléphone 5G de la marque. Il intègre plusieurs outils d'IA tels que AI Eraser pour supprimer les éléments indésirables des photos et AI Writer pour composer des messages longs à partir de courtes invites.

Kinder Liu, président et directeur de l'exploitation de OnePlus, a déclaré : « On n'a pas besoin de toute une galaxie pour profiter de tous les avantages de l'IA – il suffit d'un OnePlus Nord. Les produits que nous dévoilons aujourd'hui démocratisent véritablement l'IA et l'aident à transformer chaque aspect de la vie. J'ai hâte de voir ce que les utilisateurs en penseront. »

L'IA au service de la créativité et de la productivité

Le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 disposent de nouvelles fonctionnalités d'IA pour améliorer la créativité. Par exemple, AI Best Face permet à un ami de rouvrir les yeux sur un selfie de groupe, tandis que AI Clear Face apporte une haute définition aux photos. Ces outils seront disponibles plus tard dans l'année.

Outre l'amélioration des images, ces appareils offrent également des outils pour augmenter la productivité. AI Speak et AI Summarise aident à partager des informations à partir de divers sites web et applications et AI Writer rédige des messages longs à partir de courtes invites. Le résumé d'enregistrement transforme une heure d'enregistrement de réunion en un court résumé écrit en quelques secondes. L'utilisateur reçoit ainsi une transcription complète.

Une technologie d'IA intégrée dans l'OxygenOS 14

Le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 intègrent l'IA directement dans leur système d'exploitation, OxygenOS 14. Ce système intègre des systèmes d'apprentissage automatique dans la RAM, le stockage et le processeur ainsi qu'au cœur de la batterie. Le moteur Trinity de OnePlus optimise les performances quotidiennes des produits. Pour cela, il étudie le processeur, la RAM et la ROM du téléphone.

De plus, le OnePlus Nord 4 est équipé du Battery Health Engine. Ce dernier utilise l'IA pour analyser la quantité d'énergie injectée dans le téléphone. Cette technologie permet à la batterie de survivre à plus de 1 600 cycles de charge sur 4 ans d'utilisation avec plus de 80 % de sa capacité d'origine. Rappelonq que c'est trois fois plus que la moyenne.

Un événement de lancement à Milan pour présenter les nouveautés

La marque a organisé un événement de lancement estival à Milan pour dévoiler les derniers détails sur le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2. En plus de ces produits, elle a également présenté les OnePlus Nord Buds 3 Pro et la OnePlus Watch 2R. L'événement a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube de OnePlus.

OnePlus continue de placer l'IA au cœur de ses innovations. Cela offre aux utilisateurs des outils puissants pour améliorer leur quotidien. Les nouveaux produits promettent de démocratiser l'usage de l'IA pour la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

