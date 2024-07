OnePlus dévoile 4 nouveautés high-tech qui vont révolutionner votre été !

OnePlus a prévu de présenter quatre nouveaux appareils high-tech lors de son événement estival qui se tiendra à Milan le 16 juillet. Cet événement sera l'occasion pour le fabricant de dévoiler sa vision pour l'avenir de ses gammes de produits phares.

Le OnePlus Nord 4, un smartphone ultra fin aux finitions premium

La vedette de l'événement sera sans conteste la OnePlus Nord 4, le dernier-né de la célèbre gamme de smartphones abordables de OnePlus. D'après les premières informations, ce smartphone arborera un design monocoque entièrement métallique avec seulement 7,99 mm d'épaisseur, ce qui en ferait le modèle Nord le plus fin jamais conçu. Les finitions en aluminium apporteront un look et un toucher premium typique des appareils haut de gamme.

La OnePlus Pad 2 mise sur la productivité avec son écran au format 7:5

OnePlus devrait également lever le voile sur sa nouvelle tablette, la OnePlus Pad 2. Positionnée comme un appareil de productivité nomade avec son écran au format peu commun de 7:5, cette ardoise digitale portable viendra compléter la gamme de tablettes du fabricant. Elle embarquera les dernières technologies en matière de processeur et d'intelligence artificielle.

Des écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro avec réduction de bruit active

Côté audio, OnePlus s'apprête à enrichir sa gamme d'écouteurs true wireless Nord Buds avec le lancement des Nord Buds 3 Pro. Outre des basses renforcées, ces écouteurs sans fil seront dotés pour la première fois de la réduction de bruit active pour isoler l'utilisateur des sons ambiants. Une aubaine pour les petits budgets en quête d'immersivitésonore.

La montre connectée OnePlus Watch 2R mise sur l'autonomie

Enfin, OnePlus lèvera le voile sur sa nouvelle montre connectée, la OnePlus Watch 2R. Cette tocante connectée reprendra les bases de la OnePlus Watch 2 en matière de design et de suivi d'activité sportive, avec une autonomie exceptionnelle annoncée à 100 heures. De quoi motiver les sportifs à l'entraînement intensif !

Rendez-vous le 16 juillet pour la keynote diffusée en direct

Les amateurs de nouvelles technologies ont d'ores et déjà rendez-vous le 16 juillet prochain pour suivre la keynote de lancement de ces nouveaux produits OnePlus. L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la marque.

OnePlus semble une fois de plus vouloir proposer des appareils haut de gamme à des prix abordables, avec un accent mis sur le design et les finitions cette année. Il faudra attendre le jour J pour connaître toutes les caractéristiques techniques de ces nouveaux appareils.

