Découverte du Handy 2 Pro au CES 2026 : un jouet pour adulte connecté customisable !

Au CES 2026, OhDoki a dévoilé le Handy 2 Pro, un sextoy connecté qui repousse les limites de la customisation. Avec son autonomie quintuplée, son mode Turbo dévastateur et sa capacité à se fixer sur trépied, il promet des expériences sur mesure.

Synchronisable avec des contenus VR et contrôlable à distance, il redéfinit l’intimité high-tech. Préparez-vous à une révolution personnelle… et très connectée !

CES 2026 : Et si votre appareil connecté le plus intime pouvait aussi recharger votre téléphone ?

Alors que les géants de la tech présentent écrans pliables et voitures autonomes, une annonce du CES 2026 a surpris plus d’un visiteur. Elle vient de la société norvégienne OhDoki, connue pour son accessoire connecté « The Handy« . Le fabricant débarque dans le désert de Las Vegas avec deux nouvelles versions de son produit phare, promettant une expérience… considérablement renforcée.

Quelle est la différence entre le Handy 2 et le Handy 2 Pro ?

À première vue, le Handy 2 et le Handy 2 Pro sont fondamentalement le même appareil. La distinction majeure réside dans l’endurance. Le modèle standard offre une autonomie d’une heure. Tandis que le Handy 2 Pro embarque une batterie bien plus généreuse, portant cette durée à cinq heures. Cette réserve de puissance supplémentaire permet également d’activer un mode Turbo bien plus véloce et puissant que sur l’ancienne génération. Si un représentant a évoqué la possibilité de « overclocker » le matériel, la démonstration en main a suffi à dissuader toute tentative : la vibration était si agressive qu’on craignait presque pour l’intégrité de ses os.

Quelles nouvelles fonctionnalités rendent cet appareil plus pratique ?

OhDoki a pensé à tout pour améliorer l’expérience utilisateur. Pratique inattendue : la batterie du Handy peut désormais servir de powerbank pour recharger vos autres appareils via USB-C. Plus besoin de lutter avec le matériel, l’embout se clipse maintenant sur le bras motorisé en un instant. Pour les amateurs d’installations plus élaborées, des filetages pour trépied sur le dessous et le côté permettent de fixer solidement l’appareil. Enfin, un petit écran à matrice de points sur le flanc affiche la vitesse et l’amplitude, libérant l’utilisateur de la nécessité de contrôler l’action via son smartphone.

La connectivité est-elle l’atout principal de cette nouvelle génération ?

Absolument. Les représentants ont beaucoup mis en avant les possibilités de connexion. Au-delà du contrôle local par smartphone, l’appareil permet bien sûr un contrôle à distance par un partenaire. Il peut aussi se synchroniser avec des plateformes de contenu VR et vidéo, ainsi qu’avec des sites spécialisés. OhDoki a récemment conclu un partenariat avec une plateforme de cam pour élargir encore ces opportunités d’intimité à distance, faisant du Handy 2 bien plus qu’un simple objet connecté.

Quand et à quel prix peut-on se procurer le Handy 2 ?

La commercialisation du Handy 2 et du Handy 2 Pro a débuté le 6 janvier 2026. Le modèle standard est proposé au prix de 257 euros (environ 299 dollars), tandis que la version Pro, avec son autonomie décuplée et son mode Turbo, atteint les 429 euros (environ 499 dollars). Alors que le CES 2026 touche à sa fin, cette annonce prouve que l’innovation dans le domaine de l’intimité connectée a aussi sa place sous les projecteurs de Las Vegas, aux côtés des plus grandes marques de la tech.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn