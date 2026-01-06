CES 2026: À quoi servirait un volant qui se plie ? La réponse des constructeurs

Au CES 2026, les constructeurs Autoliv et Tensor ont dévoilé une innovation qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction : un volant de voiture pliable. Loin d’être un gadget, cette prouesse vise à révolutionner l’espace intérieur et la conduite autonome.

Mais à quoi sert réellement ce volant rétractable ? Entre design futuriste et fonctionnalités pratiques, les explications des ingénieurs promettent de surprendre. Préparez-vous à voir l’habitacle de demain se métamorphoser!

Un volant qui disparaît : gadget futuriste ou révolution de l’habitacle ?

Le CES 2026 de Las Vegas s’apprête à accueillir une innovation qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction : le premier volant pliable destiné à la production en série. Il a été développé conjointement par les équipementiers Autoliv et Tensor. Ce volant nouvelle génération est conçu pour s’adapter à l’ère de la conduite autonome.

Les habitacles se transforment avec l’arrivée des écrans tactiles. Il y a aussi les commandes novatrices comme le volant Hypersquare de Peugeot, cette création pourrait bien redéfinir notre rapport à l’espace de conduite.

Pourquoi vouloir un volant qui se rétracte ?

Ce volant pliable sert à concilier conduite manuelle et autonomie totale. Ce volant pliable présenté au CES 2026 est pensé pour le Tensor Robocar, le premier véhicule autonome destiné aux particuliers, prévu pour le second semestre 2026. Lorsque le véhicule passe en mode autonome, le volant peut se rétracter, libérant ainsi un espace précieux dans l’habitacle.

Le conducteur gagne en confort et en liberté de mouvement. Comme le souligne Jay Xiao, PDG de Tensor, « la technologie de conduite entièrement autonome offre une expérience révolutionnaire, mais la conduite manuelle dans certains scénarios est toujours souhaitée ». Ce volant offre donc une transition fluide entre les deux mondes.

La sécurité est-elle garantie quand le volant disparaît ?

C’est la question cruciale, et les équipementiers y ont pensé. Autoliv, spécialiste de la sécurité, assure que l’aspect sécuritaire n’a pas été négligé. Lorsque le volant est plié en mode autonome, l’airbag traditionnel intégré au volant devient inopérant. Pour pallier cela, un airbag est installé dans le tableau de bord, prêt à se déployer pour protéger les occupants. Cette ingénieuse solution permet de maintenir un niveau de sécurité optimal, quelle que soit la configuration de conduite. Le volant pliable n’est donc pas un simple gadget, mais un système intégré pensé pour la sécurité.

Cette innovation marque-t-elle la fin du volant traditionnel ?

Pas tout à fait. Le volant pliable s’inscrit dans une évolution graduelle de l’habitacle. Avant que les voitures autonomes de niveau 5 (sans pédales ni volant) ne deviennent une réalité légale et technique, des solutions hybrides comme celle-ci permettent une transition en douceur.

Elles répondent au désir des utilisateurs de pouvoir reprendre le contrôle lorsque nécessaire, tout en profitant des avantages de l’autonomie. Ce volant intelligent incarne cette période charnière où la voiture n’est plus seulement un moyen de transport, mais un espace de vie modulable. Reste à voir si les conducteurs seront prêts à laisser leur volant… disparaître à la demande.

