Volant carré, technologie de Toyota : la Peugeot E-208 révolutionne la conduite française

Préparez-vous à une petite révolution sur quatre roues ! La future Peugeot E-208 ose ce que personne n’avait imaginé : un volant carré. Baptisé Hypersquare, cette innovation radicale s’affranchit de toute liaison mécanique grâce à une direction by-wire.

L’habitacle se transforme en cockpit futuriste, où le traditionnel rond du volant laisse place à un rectangle high-tech. La citadine française ne se contente pas d’évoluer – elle réinvente purement et simplement notre rapport à la conduite.

Le Losange Doublé, Le Lion Se Rétame

Alors que Renault ouvre grand les portes de sa nouvelle Clio, Peugeot prend son temps pour peaufiner sa riposte. La prochaine génération de la 208, attendue pour l’année prochaine, promet de frapper fort, surtout dans sa version électrique. Le lion ne se contente pas de suivre la tendance. Il prépare une révolution qui commence au cœur même de l’habitacle, là où le conducteur saisit le volant. Et justement, ce volant n’aura plus rien de rond.

L’Hypersquare : Un Coup de Volant dans les Conventions

Oubliez tout ce que vous savez sur les volants. Le prochain gimmick de Peugeot, baptisé Hypersquare, est un volant… carré. Cette innovation radicale n’est pas qu’un simple caprice esthétique. Il est la partie visible d’un système de direction by-wire, une première pour la marque. Dépourvu de liaison mécanique avec les roues, ce volant novateur ouvre la voie à une nouvelle ère de conduite, plus intuitive et dégagée. L’habitacle devient un véritable poste de pilotage du futur.

Un Cockpit Numérique Haut de Gamme

Pour accompagner ce volant d’un nouveau genre, l’habitacle de l’E-208 sera entièrement repensé. Le constructeur français devrait y installer son désormais célèbre écran incurvé, déjà vu sur les 3008 et 5008. Cette interface numérique flottante, associée à l’Hypersquare, plongera le conducteur dans une expérience de conduite résolument moderne et high-tech. L’objectif est clair : positionner la petite citadine comme une référence en matière d’innovation et de design d’intérieur, loin des standards du segment.

Une Autonomie qui Marque des Points

Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, la révolution est tout aussi importante. La future E-208 s’appuiera sur la nouvelle plateforme technique STLA Small du groupe Stellantis. Elle adoptera des batteries LFP, une technologie plus durable, qui pourraient lui offrir une autonomie record avoisinant les 500 kilomètres. De quoi distancer nettement ses concurrentes directes, la Renault 5 E-Tech et la future Volkswagen ID. Polo, et devenir la reine de l’autonomie dans la catégorie des citadines électriques.

Le Sport se Met aussi au Vert

Et pour les conducteurs en quête de sensations ? La rumeur d’une version sportive GTI prend de l’ampleur. Cette E-208 électrique et musclée se préparerait à défier l’Alpine A290 et autres ID. Polo GTI sur leur propre terrain. En mariant l’innovation radicale de l’Hypersquare à la performance pure, Peugeot démontre que l’électrification n’est pas synonyme de renoncement. Le mois prochain, le lion dévoilera enfin ses cartes. Patience donc, la suite s’annonce électrisante.

