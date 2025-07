Top 10 des voitures électriques pas chères

Les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires grâce à leur impact environnemental réduit et leurs coûts d’entretien plus faibles. Avec l’augmentation de la demande, il est désormais possible de trouver des véhicules propres à un prix accessible à toutes les bourses, ou presque. Voici notre sélection des 10 meilleures voitures électriques pas chères disponibles en France.

MG ZS EV, le charme anglais à un prix chinois !

Originellement britannique, la marque MG a été fondée en 1924. Désormais sous l’égide du constructeur chinois SAIC Motor, elle produit des voitures électriques (et thermiques) innovantes. L’héritier du constructeur « so british » continue de proposer des véhicules qui allient style et performance, mais à un prix abordable. Parmi les modèles phares de la marque, la MG ZS EV est une voiture électrique compacte qui combine confort, espace et autonomie à un prix très compétitif. Elle dispose d’un design moderne et élégant, ainsi que d’un intérieur spacieux pouvant accueillir cinq passagers adultes. Sa batterie offre une autonomie de 263 kilomètres par charge complète, ce qui en fait un excellent choix pour les déplacements quotidiens et les petits voyages.

En termes de performance, la MG ZS EV possède un moteur électrique de 143 chevaux. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de neuf secondes. Les équipements intérieurs incluent un écran tactile de huit pouces de diagonale. Ils comprennent aussi un système de navigation intégré et diverses fonctionnalités de connectivité. Cette voiture représente un excellent rapport qualité/prix dans le segment des véhicules électriques.

Peugeot e-208, de l’allure à moindre coût

La Peugeot e-208 se distingue par son style dynamique et sa conduite agréable. Cette citadine électrique dispose d’une autonomie de 340 kilomètres selon le cycle WLTP, ce qui est suffisant pour la plupart des trajets urbains et périurbains. Le design extérieur allie élégance et sportivité avec des lignes épurées et des détails raffinés. À l’intérieur, la Peugeot e-208 impressionne avec une finition haut de gamme et un équipement technologique avancé. On y retrouve notamment un i-cockpit numérique, un écran tactile central, et divers systèmes d’aide à la conduite.

La Peugeot e-208 est disponible dès 27 800 € sous condition de reprise. Vous pouvez également la location longue durée à partir de 160 €/mois, avec un premier loyer de 6 700 €. En tenant compte d’une prime reprise Peugeot de 1 300 €, ajoutée à la valeur de reprise de votre véhicule estimée par votre point de vente et après déduction du bonus écologique majoré de 4 000 € versé par l’État, le coût final est encore plus intéressant.

MG 4, une voiture électrique qui mérite sa place dans ce top

Le modèle MG 4 se positionne comme une autre option économique pour ceux qui cherchent des véhicules électriques abordables. Ce véhicule assemblé en Chine présente un design compact et aérodynamique associé à une motorisation efficace. La MG 4 propose une autonomie de 214 kilomètres, idéale pour les trajets en ville et les courtes escapades. Sachez qu’en moyenne, un automobiliste français parcourt environ 25,2 kilomètres par jour.

Ce véhicule dispose également d’une bonne capacité de chargement et d’un intérieur confortable. Grâce à ses nombreuses options de connectivité et à ses équipements modernes, la MG 4 offre une expérience de conduite plaisante. Cette citadine électrique se décline en plusieurs versions. La Trophy Long Range et la Trophy Extended Range présentent des fonctionnalités supplémentaires comme une caméra de parking 360° ainsi que des sièges chauffants. Ces deux déclinaisons coutent respectivement 26 995 € et 29 990 €, mais il est tout à fait possible d’acquérir une MG 4 autour de 21 990 € TTC ou 249 €/mois TTC après déduction du bonus écologique.

Fiat 500e, un beau petit pot de yaourt

Version moderne d’un modèle iconique surnommé Topolino, la Fiat 500e. Crée en 1937, ce petit véhicule chic et compact convient parfaitement aux environnements urbains. Il offre une autonomie de près de 320 kilomètres, ce qui est remarquable pour une voiture de cette taille. Son charme rétro combiné à une technologie moderne en fait un choix attirant. La Fiat 500e se décline en plusieurs versions : berline classique, cabriolet avec capote électrique et 3+1 avec porte antagoniste supplémentaire pour un meilleur accès aux places arrière.

L’intérieur de la Fiat 500e est soigné, avec des matériaux de qualité et un ensemble complet de fonctionnalités digitales. Le tableau de bord comprend un écran tactile de sept pouces et diverses options de connectivité. La Fiat 500e est disponible à partir de 30 400 € TTC (prix catalogue) ou 109 €/mois. Cette offre n’inclut pas la reprise. Pour une location longue durée (LLD) de 37 mois, un apport de 3 500 € est requis, déduction faite du bonus écologique de 4 000 €. De plus, Fiat double le bonus écologique de 4 000 € à 8 000 € !

Citroën ë-C3, une Française à connaitre

Citadine compacte de 4m de long, Citroën ë-C3 offre un bon mélange entre confort, espace et efficacité énergétique. Avec une autonomie de 265 kilomètres, elle est bien adaptée aux besoins de la vie quotidienne. Le design extérieur frais et chaleureux attire l’œil, tandis que l’intérieur est conçu pour offrir un maximum de confort. Elle dispose également d’une panoplie de technologies telles qu’un écran tactile central et plusieurs systèmes d’assistance à la conduite. Ces caractéristiques combinées font de la Citroën ë-C3 une concurrente sérieuse dans le segment des citadines électriques abordables.

La Citroën ë-C3 est équipée d’un moteur électrique de 113 chevaux qui procure un couple maximal de 120 Nm. Sa batterie Lithium Fer Phosphate de 44 kWh permet une autonomie WLTP de 320 kilomètres. Elle peut être rechargée rapidement grâce à une capacité de chargement de 100 kW en DC Fast Charging. Cette voiture de 1400kg atteint une vitesse maximale de 132 km/h. La Citroën ë-C3 est proposée à environ 23 300 € en France.

Renault Twingo Electric, un autre modèle iconique tricolore

Lancée en 2023, la Renault Twingo Electric est une référence dans le segment des citadines rechargeables. Compacte et agile, elle est idéale pour les trajets en centre-ville. Son autonomie de 190 kilomètres peut sembler modeste, mais elle est largement suffisante pour les déplacements urbains quotidiens. Le design simple et fonctionnel de la Renault Twingo Electric cache un intérieur bien équipé avec un écran multimédia de 7 pouces, des commandes vocales et une connectivité étendue avec Android Auto et Apple CarPlay. Son prix de vente raisonnable, à partir de 24 050€ hors bonus écologique. Ce prix lui vaut la cinquième place dans notre top des voitures électriques pas chères.

La Twingo Electric est équipée d’un moteur électrique de 60 kW (81 chevaux). Sa batterie de 22 kWh permet une recharge rapide jusqu’à 80% en environ une heure grâce à une borne de 22 kW. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 135 km/h et monter de 0 à 50 km/h en seulement 4,2 secondes. En termes de dimensions, la Twingo Electric mesure 3615 mm de longueur, 1646 mm de largeur, et 1541 mm de hauteur, avec un volume de coffre de 240 litres. Elle est également équipée de la technologie de conduite semi-autonome (niveau 2) et propose plusieurs modes de conduite, dont « Eco » pour maximiser l’autonomie.

BYD Dolphin, la reine des voitures électriques pas chères chinoises

Fierté de toute l’industrie automobile chinoise, la BYD Dolphin se considère comme un nouvel entrant sur le marché européen. Ce véhicule a rapidement gagné en popularité grâce à son rapport qualité/prix. Avec une autonomie de 300 kilomètres, cette auto chinoise rivalise avec des modèles plus établis. L’habitacle de la BYD Dolphin est agrémenté de nombreux équipements high-tech comme un grand écran d’infotainment et des aides à la conduite automatisées. Un écran tactile rotatif de 12,8 pouces est au centre de la console. Les sièges en cuir offrent confort et soutien latéral pendant les virages.

Propulsée par un moteur électrique de 136 chevaux et équipée d’une batterie de 44 kWh, elle permet une recharge rapide en seulement 30 minutes. Les versions haut de gamme sont équipées d’un toit panoramique en verre. Tous les modèles sont équipés d’un système de climatisation automatique et proposent un ensemble complet de systèmes d’assistance à la conduite, y compris le freinage d’urgence autonome, la surveillance des angles morts et une caméra panoramique de 360 degrés. La version de base, nommée Active est disponible à partir de 22 000 €. Elle comprend des fonctionnalités de base comme des phares LED et des sièges chauffants. La version Boost, Comfort et Design offrent des options de personnalisation supplémentaires.

Volkswagen e-Up! : la citadine électrique polyvalente

Efficace et accessible, la Volkswagen e-Up! est proposée à partir de 21 600 €. Cette petite voiture allemande reste pratique et économique. Elle devient presque parfaite pour la vie urbaine. Avec une autonomie de 260 kilomètres, elle couvre 10 fois bien les distances quotidiennes moyennes des Français. Sa taille compacte de 3 600 mm de longueur, 1 645 mm de largeur et 1 492 mm de hauteur permet de se faufiler aisément dans la circulation dense et de se garer sans difficulté. L’intérieur de cette voiture signée Volkswagen est fonctionnel et bien pensé. Cette citadine propose quatre vraies places adultes malgré ses dimensions réduites.

L’équipement standard inclut un système d’infodivertissement moderne avec un écran tactile de 5 pouces, une connectivité Bluetooth et un système audio de haute qualité. La e-Up! dispose également de divers systèmes de sécurité, tels que l’assistance au freinage d’urgence, la détection de fatigue du conducteur et six airbags pour assurer une protection optimale. En plus de son prix attractif, la e-Up! est équipée d’un moteur électrique de 83 chevaux et d’une batterie de 32,3 kWh. La recharge rapide permet de renflouer 80 % de la batterie en seulement une heure.

Leapmotor T03 : innovation et accessibilité

Disponible à partir de 20 000 € Leapmotor T03 est l’une des nouvelles propositions chinoises sur le marché des voitures électriques. Elle se distingue par sa robustesse et son design original. Elle offre une autonomie de 300 kilomètres, ce qui est impressionnant pour sa catégorie. L’intérieur maximise l’espace disponible, ce qui assure un confort surprenant pour une si petite voiture. Les options technologiques sont nombreuses, notamment un écran tactile dédié aux commandes principales. Elle utilise un moteur de 75 chevaux avec un couple maximal de 145 Nm pour une accélération fluide et rapide.

Sa batterie de 36 kWh, utilisant la technologie lithium-ion, permet une recharge rapide à 80% en seulement 45 minutes. Avec une longueur de 3 620 mm, une largeur de 1 652 mm et une hauteur de 1 577 mm, la Leapmotor T03 présente des dimensions compactes adaptées à la conduite urbaine tout en offrant un espace intérieur étonnamment vaste. Elle comprend diverses aides à la conduite, comme l’assistance au maintien de voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation, ce qui augmente la sécurité et le confort de conduite.

Dacia Spring : la reine des voitures électriques abordables

Proposée à partir de 18 400 € la Dacia Spring, reste indétrônable dans le top des voitures électriques les moins chères. Ce SUV rechargeable français combine un prix attractif avec des caractéristiques fiables, en faisant un best-seller. Avec une autonomie annoncée de 230 kilomètres, elle suffit amplement pour un usage quotidien. Le design simple, mais efficace de son intérieur, équipé de l’essentiel pour une conduite plaisante, renforce son attrait.

Ce qui distingue vraiment la Dacia Spring, c’est sa robustesse et ses coûts d’entretien réduits, qui s’ajoutent à son charme et à sa praticité. La Spring est dotée d’un moteur de 44 chevaux et d’une batterie de 27,4 kWh, ce qui permet une recharge complète en moins d’une heure. En plus, sa facilité d’entretien et son coût d’utilisation minimal la rendent particulièrement attrayante pour les conducteurs soucieux de leur budget. Son habitacle, bien que minimaliste, offre un bon espace pour les passagers et des équipements tels qu’un écran multimédia et une connectivité Bluetooth.

