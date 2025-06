La nouvelle Peugeot 208 GTi s’offrira un show lors des 24h du Mans

La Peugeot 208 GTi signe un retour fracassant, avec une première apparition publique prévue lors des mythiques 24 Heures du Mans.

De retour sur le devant de la scène, la Peugeot 208 GTi choisit les 24 Heures du Mans pour marquer les esprits. Sous le regard du monde automobile, la petite sportive de Sochaux entend s’imposer avec un style audacieux et une fiche technique électrisante. Elle s’apprête ainsi à bouleverser la catégorie des citadines sportives.

La Peugeot 208 GTi prête à tout casser lors des 24h du Mans

La nouvelle 208 GTi change la donne en basculant dans l’ère électrique. Elle repose sur la base technique de la toute dernière génération de 208. Lignes tendues, détails agressifs et touches exclusives “GTi” : la nouvelle Peugeot qui sera révélée au Mans affiche une identité forte. Cette dernière rappelle les glorieux modèles du passé tout en affirmant sa modernité.

Les premières images montrent avant tout un bouclier avant redessiné. On y découvre aussi des jantes imposantes et des signatures lumineuses inédites. Ce modèle affiche clairement son ambition qui est d’allier style et performance.

Côté habitacle, l’ambiance joue la carte du dynamisme avec des sièges sport et des inserts rouges. Comptez également un volant gainé spécifique. Et pour couronner le tout, une digitalisation poussée, fidèle à l’ADN Peugeot.

La Peugeot 208 GTi qui arrive aux 24h du Mans met par ailleurs l’accent sur l’immersion et la sportivité. Tous les éléments invitent ainsi à la conduite engagée, mais confortable au quotidien. Cette version reste néanmoins fidèle au mythe GTi, bien qu’elle s’adapte aussi aux attentes de la nouvelle génération d’acheteurs.

Fiche technique, l’électrique au service des performances

Sous le capot, la Peugeot e-208 GTi qu’on verra aux 24h du Mans embarquerait un moteur électrique proche des 240 CV. Il serait capable de passer de 0 à 100 km/h sous les 6,5 s, selon les premières estimations d’Auto Plus. Quant à l’autonomie exacte de cette 208 GTi, on ne sait pas encore grand-chose. Cela dit, Peugeot annonce un compromis entre sportivité et autonomie. Les conducteurs pourront alors profiter du dynamisme GTi sans sacrifier l’usage au quotidien.

Les ingénieurs ont également travaillé sur le châssis de ce nouveau modèle. La Peugeot 208 GTi qui fera son retour au Mans dispose de suspensions raffermies. Elle s’équipe également d’une direction adaptée et d’un freinage optimisé. La marque française a conçu tous ces éléments pour que le plaisir de conduite soit digne de l’emblème GTi. Le lancement commercial de ce bolide est attendu pour 2026. La révélation officielle marque ainsi le début d’une campagne de communication ambitieuse.

