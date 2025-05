La petite voiture sportive de ce constructeur chinois est plus abordable qu’une Mazda Miata

Cette petite voiture chinoise est très abordable et coûte même près de 10 000 euros de moins qu’une Mazda MX-5/Miata neuve. Mythe ou prochain best-seller des puristes ?

La révolution des petits coupés sportifs électriques nous vient de Chine avec la SC01. C’est une biplace décoiffante au prix d’une citadine bien équipée. Nous devons la conception de cette “baby Lotus Exige” électrique à une startup soutenue par Xiaomi. Cette petite voiture chinoise annonce des performances dignes des plus grands, pour un prix abordable.

Une petite voiture chinoise qui bouscule les codes de l’électrique

La SC01 ou JMEV 01 affiche un design qui rappelle la Lancia Stratos. Elle se dote également d’une carrosserie compacte (4,11 m de long pour 1,17 m de haut). Cette petite voiture chinoise abordable possède aussi des roues de 18 pouces. Sa silhouette est si basse qu’on se croirait au ras du sol.

Véritable “mid-engine” électrique, la SC01 dispose d’une batterie 60 kWh placée derrière les sièges, comme sur les sportives de légende. Elle s’équipe en outre d’un châssis tubulaire ainsi que de suspensions double triangulation. Avec son poids plume (1 365 kg), ces caractéristiques font d’elle une voiture dynamique, agile et vouée au plaisir de conduite.

L’intérieur de cette petite voiture chinoise plus abordable qu’une Mazda Miata va à l’essentiel. On y retrouve en fait un combiné d’instruments LCD, deux vrais sièges baquets en carbone et un volant sportif. Pas d’écran géant ni de gadgets inutiles, mais juste le nécessaire pour se concentrer sur la route. Les finitions sont d’ailleurs sobres mais efficaces. En résumé : tout pour la performance, rien pour le superflu.

Performance explosive et arrivée remarquée sur le marché chinois

Côté mécanique, la SC01 fait fort pour moins de 28 500 euros. La petite voiture chinoise abordable intègre d’abord deux moteurs électriques (un par essieu). Ils délivrent une puissance cumulée de 429 CV (320 kW) et un couple de 560 Nm. Le véhicule atteint aussi le 0 à 100 km/h en à peine 2,s. C’est un temps digne d’une supercar, pour une voiture qui ne pèse guère plus que certains crossovers compacts.

Quant à l’autonomie de la JMEV 01, elle atteint 500 à 520 km CLTC (soit autour de 300 km en usage réel). Plus abordable qu’une Mazda Miata, cette petite voiture chinoise est donc polyvalente pour s’évader hors de la ville. La batterie peut en outre récupérer 50 % de sa charge en moins de 40 minutes grâce à la recharge rapide.

La commercialisation de cette SC01 a par ailleurs débuté en Chine dès avril 2025. Quant à sa production, elle se déroule dans l’usine JMEV à Nanchang. Cette petite voiture chinoise représente alors une offensive inédite sur le segment des sportives électriques abordables. Honda S2000, Lotus Elise, Mazda MX-5… la Chine réinvente le mythe en version branchée !

