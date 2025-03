Une sportive électrique légère et atypique : Longbow fait ses premiers pas !

Longbow veut révolutionner le segment avec ses deux sportives électriques atypiques. Elle a d’ailleurs pour ambition de marcher dans les pas des légendes comme la Lotus Elise et la Jaguar Type E. La jeune marque britannique compte bien faire trembler la concurrence, y compris la future Alpine A110 électrique.

Des sportives électriques atypiques signées Longbow

Longbow née en 2023 et ce sont des anciens de Tesla, Lucid et BYD qui l’ont fondée. Elle se lance dans la création de véhicules sportifs 100 % électriques et mise sur la légèreté et la performance. Les premiers modèles ? Le Longbow Speedster et le Longbow Roadster, deux véhicules qui procurent des sensations de conduite pures. Grâce à un châssis en aluminium et une chaîne de traction compacte, le Speedster affiche un poids plume de 895 kg. Quant au Roadster, il atteint 995 kg, bien en dessous des standards actuels.

Longbow Speedster & Roadster, 2026. A new British electric sports car manufacturer have revealed their first products that will go on sale in 2026 with prices starting from ₤64,995.

Mais la légèreté ne fait pas tout pour ces voitures électriques sportives atypiques. Côté performances, le Speedster passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Il affiche en outre une autonomie de 443 km selon le cycle WLTP. D’autre part, le Roadster, légèrement plus lourd, réalise le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, avec 451 km d’autonomie. Ces chiffres imposants positionnent les deux modèles comme des rivaux sérieux face à l’Alpine A110 électrique et au futur coupé Caterham.

Production artisanale et éditions limitées, le luxe à l’Anglaise

Longbow ne se contente pas de proposer des performances brutes. La conception de chacune de ses sportives électriques atypiques se fera à la main au Royaume-Uni. Le Speedster, produit en édition limitée à 150 exemplaires, se vendra à partir de 84 995 livres sterling (environ 101 000 euros). Le Roadster sera, par ailleurs, plus accessible. Il débutera à 64 995 livres sterling (environ 77 300 euros). Pour les amateurs de modèles exclusifs, la marque proposera également des éditions limitées « Luminary 1st Edition » et « Autograph Edition ».

Les premières livraisons de la sportive électrique atypique Longbow Roadster et du Speedster se feront dès 2026. Avec cette approche, Lonbow entend séduire les passionnés de conduite authentique et les amateurs de véhicules d’exception. Une chose est sûre, la compétition s’annonce électrique, et la bataille pour le trône des sportives légères ne fait que commencer.

