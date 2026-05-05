Tesla FSD : la promesse non tenue qui rend les clients fous de rage

Depuis des années, Tesla vend le rêve de la voiture totalement autonome avec son option FSD. Aujourd’hui, beaucoup de propriétaires ont le sentiment amer d’avoir payé une fortune pour une technologie qui n’est toujours pas au niveau.

Entre les mises à jour qui tardent, les bugs en condition réelle et les restrictions réglementaires, la frustration monte sérieusement. Certains évoquent même des actions collectives pour publicité mensongère. On est très loin du futur annoncé par Elon Musk. Voici pourquoi la promesse non tenue du Full Self-Driving pousse les clients à bout.

Pourquoi Tesla doit-elle renier sa promesse de conduite entièrement autonome ?

Tesla revient sur un engagement fondateur concernant le Full Self-Driving. Pourtant, les acheteurs de modèles Hardware 3 avaient déboursé jusqu’à 10 000 dollars (soit 8 555,99 euros). Par ailleurs, la marque promettait une autonomie complète via de simples mises à jour logicielles. Désormais, cette assurance s’évapore brutalement. De plus, les clients expriment un profond sentiment de trahison. Ainsi, nombre d’entre eux réclament une mise à niveau gratuite ou un remboursement intégral. Finalement, cette volte-face ébranle la confiance dans la vision technologique du constructeur américain.

Les aveux techniques d’Elon Musk sur l’obsolescence du Hardware 3

Lors d’une conférence téléphonique, Elon Musk a reconnu une faiblesse critique. En effet, la bande passante mémoire paralyse les ambitions du HW3. Par ailleurs, l’ancien calculateur n’atteint qu’un huitième des performances du Hardware 4. De plus, ce goulet d’étranglement empêche le traitement des modèles avancés. Conséquemment, la promesse d’une conduite entièrement autonome devient impossible sans nouveau matériel. Pourtant, des milliers de véhicules circulent avec cette puce dépassée. Par conséquent, cette réalité technique rend obsolète le discours commercial tenu depuis 2019.

Quelles solutions le constructeur offre-t-il aux clients lésés ?

Ainsi, Tesla propose deux solutions aux propriétaires concernés. Premièrement, un échange vers un modèle Hardware 4 à tarif préférentiel. Deuxièmement, une possible mise à niveau matérielle encore floue. Toutefois, Musk insiste sur la complexité d’une telle opération. En effet, il faudra remplacer l’ordinateur et toutes les caméras. Par ailleurs, le dirigeant évoque la création de micro-usines dédiées. Cependant, aucun calendrier précis n’accompagne cette annonce. Et, la gratuité de cette intervention reste non confirmée. Dès lors, l’incertitude alimente la frustration des propriétaires.

La fronde des propriétaires réclame une compensation immédiate

Sur Reddit, la colère gronde et les témoignages se multiplient. Dès lors, la communauté rejette massivement l’idée d’une reprise à prix réduit. En effet, beaucoup veulent conserver leur voiture sans frais supplémentaires. Par ailleurs, l’achat initial du pack FSD représentait un investissement conséquent. De plus, les demandes de remboursement se font de plus en plus pressantes. Ainsi, l’option d’un surcoût pour une promesse antérieure paraît inacceptable. De ce fait, Tesla doit affronter une vague de réclamations unanimes.

La promesse non tenue peut-elle coûter cher à Tesla en justice ?

De surcroît, des précédents juridiques renforcent la position des plaignants. Aux États-Unis, un conducteur a obtenu un remboursement intégral. En Europe, le Néerlandais Mischa Sigtermans fédère les mécontents. Par ailleurs, il prépare une action collective contre le constructeur. En effet, la vente d’une fonctionnalité inexistante pourrait relever de la tromperie. De plus, les documents commerciaux promettaient un matériel prêt pour l’autonomie. Ainsi, une procédure menace directement la firme. En fin de compte, l’addition pourrait s’avérer salée.

Quel horizon pour les possesseurs de Tesla Hardware 3 ?

Finalement, l’absence de calendrier concret nourrit les pires craintes. En effet, les micro-usines évoquées par Musk tardent à se matérialiser. Par ailleurs, le coût potentiel d’une rétrofit effraie les propriétaires. Dès lors, beaucoup redoutent une dépréciation brutale de leur véhicule. De plus, la marque focalise désormais ses efforts sur le Hardware 4. Ainsi, les modèles HW3 pourraient rester bloqués à un niveau d’autonomie inférieur. Et, l’avenir des premiers acheteurs de la promesse Full Self-Driving demeure très incertain.

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