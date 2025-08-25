Tesla va bientôt déployer le « Mode Eco » pour améliorer l’autonomie de ses véhicules électriques

Et si la marque de voiture d’Elon Musk pouvait désormais faire des économies d’énergie ? Le moment est venu de célébrer : Tesla s’apprête en effet à lancer le « Mode Eco »! C’est une innovation maligne.

Cela pourra booster l’autonomie de ses véhicules électriques sans sacrifier le plaisir de conduite. Préparez-vous donc à rouler plus loin, plus astucieusement, et à dire adieu à l’angoisse de la batterie pas assez chargée. Voici ce qu’il en est !

Tesla Dévoile son « Mode Économie d’Énergie » : Finie l’Hémorragie de Batterie !

Imaginez : vous garez votre Tesla à l’aéroport pour deux semaines de vacances, l’esprit léger. À votre retour, vous découvrez que votre batterie a fondu comme neige au soleil, victime du célèbre « vampire drain ».

Ce cauchemar électrique pourrait bientôt n’être qu’un mauvais souvenir. Tesla s’apprête en effet à lancer un « Mode Économie d’Énergie » (Low Power Mode), une fonctionnalité très attendue qui promet de révolutionner la gestion de l’énergie lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Dévoilée dans le code de la dernière mise à jour logicielle, cette innovation agit comme le mode basse consommation de votre smartphone, offrant aux propriétaires un contrôle sans précédent sur la consommation d’énergie de leur véhicule en veille.

https://twitter.com/teslaxmagz/status/1959867065176822146

Une Simple Pression pour Tout Changer

Le principe est aussi simple que génial : un seul bouton pour tout éteindre. Activez le Mode Économie d’Énergie depuis l’application mobile ou l’écran tactile de votre Tesla. Et d’un coup, les fonctionnalités énergivores comme le Mode Sentinelle (Sentry Mode), la Préconditionnement Programmée, le Mode Summon en Veille, ou même le Mode Chien (Dog Mode) sont désactivées.

Finis les oublis au moment de se garer précipitamment à l’aéroport ! Ce mode offre une solution centralisée pour éviter de devoir éteindre manuellement chaque option, certaines n’étant même pas accessibles à distance via l’application. C’est l’équivalent automobile du mode « avion » pour vos longs stationnements.

Personnalisation et Intelligence : Le Contrôle sans la Contraire

Mais Tesla ne vous laisse pas sans recours pour autant. Le mode économie d’énergie n’est pas une prison énergétique ! Si vous souhaitez tout de même garder une fonction active, comme la Protection contre la Chaleur Habitacle (Cabin Overheat Protection) dans un parking brûlant, c’est possible.

Le système vous enverra simplement une alerte pour confirmer votre choix, assurant ainsi que chaque consommation d’énergie est volontaire. La personnalisation va même plus loin : une fonction détectée dans le code, command_name_SETDISCHARGELIMITACTION, laisse entrevoir la possibilité de définir un seuil de batterie à partir duquel le mode s’activera automatiquement. Vous pourrez ainsi partir l’esprit serein, en étant certain de retrouver assez de charge pour rentrer chez vous.

Une Réponse Directe aux Préoccupations des Propriétaires

Cette innovation est une réponse directe aux frustrations exprimées par de nombreux propriétaires de Tesla. Les forums regorgent de témoignages de conducteurs découvrant, impuissants, leur batterie vidangée après quelques jours de stationnement, parfois à cause d’un réglage oublié ou d’une fonction cachée.

Le « vampire drain » n’est plus une fatalité. Wes Morrill, ingénieur en chef du Cybertruck, a d’ailleurs partagé son expérience positive en testant la fonction lors d’un voyage, démontrant son utilité pratique et sa facilité d’utilisation via l’application.

Pour Bientôt dans une Mise à Jour Très Attendue

Selon les experts ayant analysé le code, le Mode Économie d’Énergie devrait faire son apparition officielle dans la prochaine mise à jour logicielle majeure de Tesla, la version 2025.32, actuellement en test par les employés.

Cette fonctionnalité arrive à point nommé alors que les véhicules Tesla embarquent toujours plus de technologies connectées et automatisées, autant de sources potentielles de drainage de batterie.

Avec ce nouveau mode, Tesla prouve son engagement continu pour améliorer l’expérience utilisateur et répondre concrètement aux besoins de ses clients, en leur offrant enfin la maîtrise totale de leur énergie, même à l’arrêt.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn